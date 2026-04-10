El Ejército de Brasil detiene a tres militares condenados por "trama golpista"

Dentro de los detenidos por el Ejército de Brasil se encuentra el mayor de la reserva Ángelo Denicoli, condenado a 17 años de cárcel tras ser acusado de colaborar con el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (imagen referencial)

BRASILIA. - Tres militares del Ejército de Brasil, condenados por difundir informaciones falsas y promover ataques contra las Fuerzas Armadas en el marco de la trama golpista formada tras las elecciones de 2022 en las que ganó Luiz Inácio Lula da Silva, fueron detenido este viernes.

Los tres arrestados forman parte de un grupo de siete militares que fueron condenados por intento de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio nacional y daños agravados por violencia.

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Dentro de los detenidos se encuentra el mayor de la reserva del estado de Espírito Santo, Ángelo Denicoli, condenado a 17 años de cárcel tras ser acusado de colaborar con el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, en los supuestos "ataques sistemáticos al proceso electoral" del expresidente Jair Bolsonaro.

Denicoli fue arrestado en su domicilio al noroeste de Espíritu Santo, donde se encontraba bajo arresto domiciliario desde diciembre, y será trasladado a Vila Velha, en la región metropolitana de Vitória, donde cumplirá su condena, según recogió el periódico O Globo.

Además del mayor Denicoli, fue aprehendido el subteniente Giancarlo Rodrigues, condenado a 14 años de cárcel tras ser acusado de formar parte de una estructura paralela dentro de la Abin que producía y difundía informaciones falsas contra opositores políticos del expresidente Bolsonaro.

El Ejército también detuvo a Guilherme Almeida, condenado a 13 años y medio de cárcel tras ser acusado de difundir información falsa sobre fraude en las elecciones presidenciales. Estos dos últimos cumplirán sus condenas en la capital, Brasilia.

Prisión de Bolsonaro

El expresidente Bolsonaro cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en un supuesto intento de golpe de Estado de finales de 2022. El Tribunal Supremo también condenó a siete acusados por formar parte del llamado núcleo central de la trama, entre ellos el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.

El pasado 27 de marzo, Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía. Fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena.

En su domicilio, Bolsonaro debe usar una tobillera electrónica y tiene prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

FUENTE: Con información de Europa Press