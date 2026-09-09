ICLEP denuncia persecución contra periodistas cubanos y pide medidas cautelares a la CIDH

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), a través de su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), presentó este 9 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a favor de los periodistas independientes Yunia Figueredo Cruz y Francisco “Frank” Correa Romero

MIAMI.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) solicitó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a los periodistas independientes Yunia Figueredo Cruz y Francisco “Frank” Correa Romero, así como a sus dos hijas, ante lo que calificó como un creciente patrón de represión por parte de las autoridades cubanas.

La organización presentó la petición bajo el artículo 25 del Reglamento de la CIDH y documentó 22 episodios represivos que, según el ICLEP, ocurrieron entre abril de 2025 y septiembre de 2026.

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Entre los hechos denunciados figuran detenciones, vigilancia, restricciones de circulación, amenazas de encarcelamiento, hostigamiento policial, confiscación de bienes y cortes selectivos de las comunicaciones.

Nueva comparecencia policial

La solicitud fue presentada un día antes de que Figueredo deba comparecer ante una unidad policial de Jaimanitas, en La Habana, para cumplir con una obligación que, según el ICLEP, le fue impuesta verbalmente por las autoridades.

La periodista anunció que no acudirá a firmar este jueves. “No he cometido ningún delito y es una violación de derechos humanos”, declaró, de acuerdo con el comunicado difundido por la organización.

El ICLEP sostiene que la medida fue comunicada sin una orden judicial, notificación escrita, asistencia legal ni un plazo definido. La organización también denunció que Figueredo y Correa fueron advertidos de que debían evitar mantener contacto con personal de la Embajada de Estados Unidos y que las autoridades hicieron referencias a sus hijas durante los interrogatorios.

La presión alcanza a sus hijas

La organización pidió que las dos menores sean incluidas entre los posibles beneficiarios de las medidas cautelares debido a que, según su denuncia, las acciones de las autoridades se han extendido al entorno familiar de los periodistas.

El ICLEP señaló que Beily Mariam Correa Figueredo, de 18 años, presuntamente recibió advertencias relacionadas con su futuro universitario después de acompañar a sus padres a una actividad de la Embajada de Estados Unidos. Posteriormente, agentes de la Seguridad del Estado se habrían presentado en su centro de estudios para preguntar por ella y su reciente matrícula.

En el caso de Tania Bárbara Correa Figueredo, de 14 años, la organización afirmó que presenció actuaciones policiales contra sus padres y que sufrió afectaciones emocionales después de la detención e incomunicación de ambos periodistas en julio de 2025.

El ICLEP considera que estas acciones constituyen una forma de “represión vicaria” destinada a presionar a los periodistas a abandonar su trabajo informativo.

Piden protección internacional

La organización advirtió que la situación presenta, a su juicio, los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad requeridos por la CIDH para la adopción de medidas cautelares.

Entre las medidas solicitadas figura dejar sin efecto las restricciones de circulación y la comparecencia policial mensual, además de impedir nuevas detenciones o represalias contra los periodistas por su trabajo. También pidió garantías para que Beily Mariam pueda continuar sus estudios sin sufrir consecuencias por la actividad periodística de sus padres.

El ICLEP solicitó además el cese de los cortes de internet, telefonía y mensajería que, según denunció, afectan a la familia, así como una investigación sobre los agentes involucrados en los hechos denunciados.

La organización instó a gobiernos democráticos, organismos multilaterales y entidades internacionales de derechos humanos y libertad de prensa a pronunciarse sobre el caso y dar seguimiento a la situación de la familia, especialmente ante la comparecencia policial prevista para este jueves 10 de septiembre.

FUENTE: Con infomación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y a su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión