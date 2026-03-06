viernes 6  de  marzo 2026
Béisbol

Mánager pide mayor apoyo de la afición mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol

Benjamín Gil pide mayor apoyo de la afición mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol, donde México debutará ante Gran Bretaña con un equipo lleno de talento de Grandes Ligas

El mánager Benji Gil #10 de la Selección Mexicana saluda a Alek Thomas #5 durante la presentación de los jugadores para el partido de exhibición de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona en el Salt River Fields de Talking Stick el 3 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona. 

Christian Petersen/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El mánager de la selección de México, Benjamín Gil, pidió mayor apoyo de los aficionados mexicanos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo en el que su equipo aspira a competir por el título tras el histórico desempeño conseguido en la edición de 2023.

Durante una conferencia de prensa en Houston, el entrenador destacó que, aunque el fútbol domina la atención deportiva en México, espera que los fanáticos también respalden al equipo nacional de béisbol.

“Sabemos que el fútbol es el deporte que más se ve en México. Yo no le pido a la afición que deje de ver el fútbol, pero sí que le presten atención al béisbol”, señaló Gil.

El estratega también destacó la pasión de los aficionados mexicanos por el deporte, recordando el apoyo que recibe el piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez en cada carrera alrededor del mundo.

México debuta ante Gran Bretaña

La selección mexicana debutará este viernes frente a Gran Bretaña en el Daikin Park, sede del grupo del torneo en la ciudad estadounidense.

México llega con expectativas más altas que en la edición anterior. En el torneo de 2023, la novena mexicana sorprendió al alcanzar las semifinales y finalizar en el tercer lugar, un resultado histórico para el béisbol del país.

“Hace tres años las expectativas desde afuera hacia nuestro equipo era ver cómo nos iba”, recordó Gil.

Un equipo con más talento de Grandes Ligas

Para esta edición del torneo, el equipo mexicano cuenta con varios peloteros consolidados en las Grandes Ligas.

Entre ellos destacan:

Randy Arozarena

Jarren Durán

Alejandro Kirk

Jonathan Aranda

Con este grupo, Gil considera que el equipo está preparado para aspirar al campeonato.

“Somos un equipo que sí estamos para competir y pelear por el campeonato”, afirmó el mánager.

Arozarena, orgulloso de representar a México

Por su parte, Arozarena aseguró sentirse feliz de vestir los colores del país que lo acogió tras salir de Cuba en 2015.

El actual jugador de los Seattle Mariners recordó que se nacionalizó mexicano en 2022 y que tiene fuertes vínculos personales con el país.

“Tengo una hija mexicana y muchos amigos mexicanos”, comentó el jardinero, quien afirmó llegar al torneo con más experiencia y preparado mentalmente para ayudar al equipo a avanzar de ronda.

México espera que el respaldo de su afición acompañe a la selección en su intento de conquistar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, un logro que Gil considera que sería un momento histórico para el deporte mexicano.

