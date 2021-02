*****

Por cierto, a lo largo de las dos semanas desde que asumió el cargo de Secretario de Estado, Antony Blinken había realizado decenas de llamadas a sus colegas pero sólo se había comunicado con dos cancillerías latinoamericanas: México y Colombia. Las estrechas relaciones tejidas entre los gobiernos de EEUU y Brasil, gracias a la diplomacia personal y la empatía entre Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, pareciera que quedaran en el pasado. Ante la falta de señales desde Washington, el canciller brasileño Ernesto Araújo decidió invitar al embajador de EEUU en Brasilia, Todd Chapman, para un almuerzo el 04FEB20 en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. Araújo ratificó a Chapmam el interés de Bolsonaro en mantener estrechos vínculos con el nuevo gobierno estadounidense.

En medios diplomáticos de EEUU se estima que las relaciones con Brasil tenderán a regresar a una normalidad operativa dirigida desde el Departamento de Estado sin estridencias de amistad vertidas en las redes sociales. El 04ENE21, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal, publicó en su cuenta en Instagram una fotografía tomada en la Casa Blanca. En la imagen aparece Ivanka Trump llevando en brazo a la hija de Eduardo Bolsonaro quien aparece junto a su esposa. La familiaridad de la escena y su difusión confirmaban el tipo de relación personal que Trump y Bolsonaro establecieron y sobre la cual funcionó la política exterior de Brasil en los últimos años. En medios empresariales brasileños existen temores que la agenda ambientalista del gobierno Biden se convierta en motivo para un distanciamiento político e incluso para justificar el cierre a las exportaciones brasileñas hacia EEUU.

En Brasilia, como en casi todas las capitales latinoamericanas, los gobiernos aún esperan señales sobre la real política que Biden y su equipo implementarán para la región.

*****

El más completo pronunciamiento del gobierno Biden sobre Venezuela fue emitido el 03FEB21 por el vocero del Departamento de Estado Ned Price durante su rueda de prensa diaria. Ante una pregunta de la periodista venezolana Gaby Perozo de VPItv, Prince desarrolló la posición de su gobierno ante Venezuela lo que conllevó a un largo e inusual intercambio sobre el tema entre los periodistas acreditados en el Departamento de Estado y el vocero. “El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país” fue la premisa de Price. Además afirmó que EEUU sigue reconociendo a la Asamblea Nacional 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, y en consonancia con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional para ser su presidente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”.

Al reconocimiento de Guaidó, Pence desmintió que su gobierno se propusiera mantener conversaciones con Nicolás Maduro a quien calificó como “dictador”. Pence afirmó que “no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo. Nuestro enfoque está en trabajar con nuestros aliados y socios, trabajar con socios en la región” (…) “foros afines que comparten los mismos objetivos de lograr la democracia y los derechos humanos y el fin de esta dictadura corrupta en Venezuela”.

Por cierto, corre el rumor según el cual el hondureño-estadounidense Ricardo Zúñiga, quien trabajo como parte del equipo del gobierno Obama en asuntos como las sanciones al régimen venezolano y las negociaciones con Cuba, estaría reingresando al Departamento de Estado para actuar como segundo en la subsecretaría del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado que estará en manos de Brian Nichols. Zuñiga ha actuado como diplomático y analista sobre Latinoamérica e incluso sirvió en la embajada de EEUU en Brasilia.

En tanto, la oposición venezolana está negociando una visita a Washington. Representantes de los partidos que forman la alianza que respalda a Juan Guaidó procuran una serie de reuniones con el nuevo gobierno de EEUU y con voceros parlamentarios para exponer la situación venezolana y conocer de primera mano la óptica sobre Venezuela. A su vez, el gobierno Biden mantiene la política de sanciones al régimen chavista en los términos como el gobierno Trump los fue imponiendo. El 02FEB21 el Departamento de Tesoro emitió la autorización 30A, complemento de la emitida por el gobierno Trump, mediante la cual permitió que empresas y ciudadanos de EEUU realicen limitadas operaciones con los puertos del gobierno venezolano.

*****

Las usuales visitas de diplomáticos noruegos suelen desatar inmediatos bulos sobre hipotéticos pactos entre el régimen chavista y la oposición venezolana. A principios de febrero se conoció de la presencia de representantes del Ministerio de Exteriores del Reino de Noruega en Caracas. Consultada por este Informe, la vocera del Ministerio de Exteriores noruego Trude Måseide se limitó a emitir una corta declaración el 05FEB21: “Confirmamos que una delegación noruega está visitando Caracas para obtener una actualización sobre la situación política y humanitaria en Venezuela”.

*****

Dado que Noruega cerró su Embajada en Caracas en 2013, el embajador noruego en Colombia ejerce como “Embajador concurrente” ante Venezuela. El seguimiento de la situación venezolana lo realiza discretamente desde su misión diplomática en Bogotá y, además, periódicamente llegan a Caracas enviados desde Oslo coordinados por la “Sección de Paz y Reconciliación” de su Ministerio de Exteriores. Este Informe consultó a la vocero oficial noruega sobre la composición de la misión enviada a Caracas a principios del mes de febrero y sobre su agenda de trabajo pero Måseide se abstuvo de proporcionar otros detalles. Desde el 07AGO19 cuando Maduro suspendió las conversaciones que sostenía en Barbados con la oposición venezolana bajo el auspicio de Noruega, la cancillería noruega ha mantenido contactos permanentes y ha enviado delegaciones a Caracas. El programa que cumplen los noruegos suele ser similar al de los enviados de la UE que también frecuentan la capital venezolana; reuniones con Juan Guaidó y directivos de la alianza partidista que lo respalda, con representantes de ONGs y de la genéricamente denominada “sociedad civil”, diplomáticos extranjeros y con el canciller de Maduro y otros altos jerarcas del régimen. En cada ocasión los rumores en Caracas y Miami estallan sobre supuestas nuevas negociaciones.

*****

Noruega se muestra dispuesta a reanimar un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas venezolanas pero, según varias fuentes diplomáticas europeas, los diplomáticos noruegos consideran que no están presentes las condiciones en Venezuela para una nueva ronda de negociaciones. Si bien Noruega no forma parte de la Unión Europea, suele compartir información con el Servicio Exterior de la UE cuyo jefe, Josep Borrell, dejó saber el 28ENE21 que sus colegas noruegos "no consideran que se den las condiciones" y "habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe".

Oficialmente Noruega reconoce al gobierno de facto de Maduro aunque desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el 05ENE21 por el chavismo. “La instalación de una nueva Asamblea Nacional no altera las relaciones de Noruega con Venezuela. De acuerdo con la política establecida, las autoridades noruegas se relacionan con el gobierno que gobierna Venezuela. Anteriormente hemos expresado nuestro apoyo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y a su líder Juan Guaidó, y seguiremos relacionándonos con la oposición”, decía un comunicado entregado el 06ENE21.

Por cierto, el gobierno alemán decidió ofrecer una muestra pública de respaldo a la oposición venezolana, luego que la agencia de noticias rusa RT y el régimen chavista divulgaran la falsa versión de un cambio de posición de Alemania ante la situación en Venezuela. Leopoldo López, el jefe político del partido de Juan Guaidó, fue recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania por el ministro d Estado Niels Annen y por el secretario d Estado Miguel Berger.

*****

El reconocimiento y el eventual apoyo de gobiernos extranjeros es un elemento clave para la Oposición venezolana, en la medida en que ve cerrados los espacios de acción política interna y el gobierno de facto tiende a normalizarse. El fin del período para el cual fue electa en 2015 la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y la instalación de una asamblea totalmente controlada por el chavismo, creó una serie de dilemas de interpretación legal en los distintos aliados internacionales de la Oposición con lo cual, por ejemplo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron por no reconocer a ninguna Asamblea Nacional venezolana y, en consecuencia, mantener el respaldo a Guaidó pero negándole la condición de Presidente interino.

*****

El gobierno de Panamá comenzó a distanciarse de la oposición venezolana en lo que pareciera una toma de la diplomacia panameña por parte de sectores vinculados con el régimen cubano.

En mentideros políticos de Ciudad de Panamá se comenta que el presidente Laurentino Cortizo no mantiene control de su cancillería. La política exterior de Panamá estaría siendo orientada en temas claves desde la dirección del partido gobernante PRD a manos del secretario General Pedro Miguel González. En la cancillería opera como asesor el intelectual Nils Castro, estrechamente vinculado con el régimen cubano. González quien recibió protección de Cuba cuando fue acusado de asesinar a un soldado estadounidense en 1992, habría sido el negociador con Cuba del envío de 220 funcionarios cubanos a Panamá bajo la cobertura de personal médico e, igualmente, está orientado el cambio de posición panameña ante Venezuela.

González, junto a la parlamentaria Sandra Noriega y cuatro miembros de la dirección nacional del PRD incluyendo a su secretario de Relaciones Internacionales Héctor Alemán, viajaron a Venezuela en calidad de invitados del régimen para presenciar las votaciones legislativas del 06DIC20. Los representantes del partido oficialista panameño, en contraste con su propio gobierno, avalaron las votaciones legislativas del 06DIC20. El grupo fue recibido en el Palacio de Miraflores el 07DIC20 donde fueron atendidos personalmente por Nicolás Maduro. Cuando el Grupo de Lima emitió el 05ENE21 un pronunciamiento desconociendo la Asamblea Nacional instalada ese día por el chavismo y ratificando su reconocimiento a Juan Guaidó, la cancillería panameña junto a la de Argentina se negó a suscribir el documento. Panamá emitió su propio comunicado en el cual retiró su reconocimiento a la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó aunque afirmó que la nueva posición panameña “no puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.

El 08ENE21 la cancillería panameña citó a su sede a Fabiola Zavarce, cercana al “canciller” de la Oposición venezolana Julio Borges, para notificarle que a partir de ese día Panamá no reconocía al “gobierno Guaidó” y en consecuencia no la reconocía a ella como representante diplomática venezolana. Zavarce había entregado sus cartas credenciales el 18MAR19 al entonces presidente Juan Carlos Varela cuyo gobierno la reconoció como Embajadora representante de Venezuela. Pese a la promesa de mantener de bajo perfil la decisión contra la representante venezolana, la cancillería panameña envió el 04FEB21 una nota diplomática a todas las misiones extranjeras presentes en Panamá informándoles de la decisión transmitida a Zavarce el 08ENE21.