Informe Otálvora: EEUU evalúa regresar al esquema de sanciones al chavismo

MOE es una organización privada pero que cuenta con respaldo de la cancillería colombiana. De hecho, cuando la cancillería de Colombia intentó organizar una misión de observación electoral para ser enviada a Venezuela, fue la MOE la entidad consultada para ese propósito. MOE no accedió a la solicitud del gobierno Petro alegando que no abría tiempo no condiciones en Venezuela para desplegar una verdadera misión electoral.

*****

EEUU, basado en una “abrumadora evidencia”, optó el 01AGO24 por anunciar que “Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos en estas elecciones por un margen insuperable”. El Informe Otálvora conversó el 02AGO24, bajo compromiso de anonimato, con un vocero oficial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sobre los términos de la declaración estadounidense sobre Venezuela. “Las expresiones del texto fueron cuidadosamente revisadas porque no queríamos aparecer con un reconocimiento de González Urrutia como Presidente”, “estamos monitoreando las acciones y las omisiones de Maduro y sus representantes para ir respondiendo progresivamente a ellos”, agregó la fuente de la Casa Blanca.

El 02AGO24 se produjo una conversación telefónica entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En la nota de prensa emitida por el Departamento de Estado utilizan la expresión “el secretario Blinken felicitó al Sr. González Urrutia por haber recibido la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.

El primer mensaje del gobierno de EEUU sobre las votaciones en Venezuela fue emitido por la vicepresidente Kamala Harris al caer la noche del 28JUL24 en la cual ya advertía que “Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela”.

*****

En tanto, analistas basados en Washington que hacen seguimiento a la política de EEUU hacia Venezuela, consultados para este Informe llaman la atención sobre la expresión, en rueda de prensa del 31JUL24, del almirante (retirado) John Kirby quien actualmente sirve como vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU. Kirby, quien suele acompañar a la vocera oficial de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre en las ruedas de prensa, dijo ese día que “nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando”, “se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados”. Kirby adelantó que “junto con la comunidad internacional, estamos observando y vamos a responder en consecuencia”. La paciencia de EEUU se agotó rápidamente y el 01AGO24 decidió oficialmente felicitar a EGU “por el éxito de su campaña”.

La política hacia Venezuela sigue estando dirigida directamente desde la Casa Blanca y pareciera que ha sido reevaluada en los últimos meses tras la llegada a la Casa Blanca de Daniel Erikson. El 15MAR24 Erikson, a quien se le adjudica una posición dura ante la dictadura venezolana, reemplazó al colombo-estadounidense Juan Fernandez en el cargo de encargado del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad. Fernández había sido el más notorio operador de EEUU en la llamada “política de incentivos” para negociar con Maduro un ablandamiento de las sanciones al régimen chavista a cambio de concesiones políticas a la oposición.

El pronunciamiento del 01AGO24 de los ministros de exteriores de los países del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) junto a la Unión Europea pareciera confirmar el proceso para constituir un renovado frente internacional a favor de la democratización venezolana.

*****

El 29JUL24, a pocas horas del fraudulento anuncio hecho por el consejo electoral sobre los resultados de las votaciones en Venezuela, se produjo una curiosa rueda de prensa en el Departamento de Estado de EEUU que pasó desapercibida . En la entrevista hablaron dos funcionarios seniors del gobierno, identificado para los periodistas invitados pero sin autorización para revelar sus nombres. Presumiblemente los expositores habrían sido un funcionario del Departamento de Estado y otro de la Casa Blanca quizás del propio Consejo de Seguridad. El tema de la convocatoria eran las “elecciones en Venezuela”.

En sus intervenciones, los representantes del gobierno de EEUU se adjudicaron como su éxito la realización de las votaciones convocadas por el chavismo. Aseguraron que “el hecho de que Venezuela haya celebrado ayer elecciones, que permitieron que un candidato de la oposición estuviera en la papeleta y que se desarrollara un proceso de votación, fue el resultado de los ajustes que hemos realizado en nuestra política de sanciones durante el último año”. Dijeron que “los incentivos” permitieron “incentivar al lado de Maduro para que permitiera una primaria de la oposición, pudimos ver a la oposición unirse en torno a un candidato sucesor en Edmundo González. El lado de Maduro aceptó la presencia de observadores internacionales incluido el Centro Carter” (…) “la presencia y la acción de observadores electorales de la sociedad civil, la realización de encuestas a boca de urna y el conteo rápido después del cierre de las urnas”. El día siguiente del fraude electoral en Venezuela los funcionarios de EEUU consideraban su línea alegando que ahora “estamos en una posición mucho mejor ahora que hace tres años” y afirmaron que estaban preparados para el escenario en el cual el chavismo apelara al fraude: “la estrategia que tenemos para Venezuela se basa en objetivos estratégicos de largo plazo, que incluyen llevar al país hacia una mayor democracia y prosperidad. Y entendemos que a medida que avanzamos en esta estrategia, vamos a pasar por una serie de hitos importantes. Celebrar estas elecciones fue uno de ellos. Siempre supimos que había una variedad de escenarios para estas elecciones a medida que se desarrollaban, y los eventos que sucedieron y se están desarrollando esta semana ciertamente estaban entre esos escenarios considerados y para los cuales hemos estado haciendo planes”.

*****

El tema sobre las futuras acciones de EEUU fue reiteradamente planteado por los periodistas convocados. Michael Stott del Financial Times fue directamente al grano: “Si el CNE no publica los resultados detallados a nivel de distrito electoral, como parece abrumadoramente probable, ¿cancelará EEUU las licencias de sanciones individuales que ha otorgado a Chevron y otras compañías de petróleo y gas durante el año pasado?”. Los funcionarios dejaron saber que, al menos a esa fecha 29JUL24, EEUU no estaba considerando revocar las licencias que permiten a empresas petroleras trabajar en Venezuela. “Obviamente, estamos en el proceso de evaluar los resultados de estas elecciones y tenemos que ver qué resultados arroja. No puedo entrar en hipótesis con respecto a cuál será nuestra política general de licencias. Sin embargo, dicho esto, actualmente no se está considerando la posibilidad de modificar retroactivamente las licencias que se han otorgado anteriormente”.

Matt Spetalnick de Reuters insistió en el tema. La respuesta de los oficiales fue que “continuaremos evaluando nuestra política de sanciones hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de la política exterior nacional de EEUU, las acciones y las omisiones que tomen Maduro y sus representantes, y la dirección como se muevan las cosas en relación con nuestro compromiso bilateral más amplio de EEUU con Venezuela”.

El vocero de la Casa Blanca consultado por el Informe Otálvora el 02AGO24 reiteró la posición expresada por los altos funcionarios el 29JUL24: “no estoy en capacidad de adelantar las acciones futuras de EEUU pero la respuesta será en función de las acciones y omisiones de Maduro y sus representantes”.

*****

Los argumentos para una operación de salvataje al régimen chavista fueron anunciados el 31JUL24 por Lula da Silva durante una entrevista grabada en horas de la mañana previa a una conversación telefónica con Joe Biden planeada desde días antes. La “solución Lula” consiste en llevar la disputa por los resultados electorales a una instancia judicial, obviamente controlada por el chavismo. Ya en el pasado Lula ofreció poner fin a la guerra en Ucrania invitando a Vladimir Putin y a Volodímir Zelenski a tomarse unas cervezas…

Lula había intentado enviar una delegación de observadores electorales a Venezuela, pero en Brasil ese tipo de gestiones está en manos del Tribunal Supremo Electoral que había descartado la organización de una misión para ser enviada a Venezuela alegando falta de un plazo adecuado. Con el cambio en la jefatura del TSE, Lula presionó a la nueva presidenta, la magistrada Cármen Lucia, para que el tribunal organizara una misión a Venezuela lo que hizo que finalmente el 18JUL24 se anunciara una delegación brasileña conformada por dos funcionarios técnicos. Unl ataque de Maduro al sistema electoral brasileño hizo que poco después el TSE de Brasil decidiera no enviar a sus técnicos a Caracas. Lula optó por enviar a Celso Amorim con instrucciones de permanecer en Caracas ofreciéndose como enlace entre Maduro y la alianza opositora. Amorim, excanciller de los gobiernos petistas y uno de los fundadores del izquierdista Grupo de Puebla es actualmente jefe de facto de la diplomacia brasileña con cargo de asesor presidencial de Lula. Amorim permaneció en Caracas y sostuvo reuniones con Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Amorim desde la embajada de Brasil en Caracas mantuvo a Lula directamente al tanto de lo que acontecía durante las votaciones del 28JUL24.

*****

Amorim sostuvo una reunión con Maduro el 30JUL24 en la cual el chavista informó que en breve se presentarían los resultados oficiales y las actas correspondientes. Mientras en Brasilia, Lula esgrimía la “solución Lula”, una abierta defensa del fraude perpetrado por el chavismo. “El tribunal electoral ya reconoció a Maduro como triunfador pero la oposición todavía no. Entonces hay un proceso. Veo a la prensa brasileña tratándolo como si fuese la Tercera Guerra Mundial pero no tiene nada de anormal. Tienen una elección, tienen a una persona que dice que tuvo el 51%, tiene a otra persona que dice tener el 41%, entran a la Justicia y la Justicia se encarga” dejo Lula al canal TV Centro de Matto Grosso asociado a la cadena O Globo. Dado que el aparato judicial venezolano está en manos del chavismo, la propuesta de Lula fue colocar “el pleito” electoral venezolano en manos de los jueces chavistas. El argumento fue tan obviamente favorable a Maduro que el analista político de la cadena O Globo Octavio Guedes, al momento de reportar la posición de Lula, dijo al aire “el problema de esa posición de Lula es que él trata a Venezuela como una democracia”. En su entrevista, Lula dijo que no veía nada “anormal, grave o aterrador” en las votaciones en Venezuela.

*****

Desde la noche del 28JUL24, las cancillerías de México, Colombia y Brasil trabajaban para coordinar una reunión de sus presidentes con el objeto de acordar un esquema para intervenir conjuntamente en Venezuela. En tanto, México y Brasil, ambos en la línea de restarle relevancia a la OEA, se movilizaron para impedir que en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente fuera aprobada una resolución que pedía que las autoridades electorales venezolanas presentaran los resultados electorales desagregados (las actas) y pidiendo se llevara a cabo una verificación integral de los resultados. La iniciativa impulsada por Argentina, EEUU, Paraguay, Uruguay y Chile fue derrotada por un voto. Viejos aliados de la dictadura chavista y operadores procubanos, gobiernos que recientemente han suscrito acuerdos petroleros y gasíferos con Maduro capitaneados por la triada Brasil-Colombia-México abortaron la resolución. Votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La embajadora mexicana no asistió a la sesión pero se mantenía activa desde su oficina.

El 01AGO24 Lula da Silva, Gustavo Petro y Manuel López Obrador celebraron una conferencia vía internet en la cual acordaron impulsar una iniciativa para promover una salida en Venezuela. “Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”. La concreción del plan del trio de mandatarios izquierdistas era darle cuerpo a la “solución Lula”. Los tres mandatarios decidieron conversar con Maduro y en caso de que lo aprobara, comunicarse con Edmundo Gónzalez Urrutia, para que ambos se reunieran y discutieran un mecanismo de “reconteo de votos”. La conversación con Maduro sería probablemente el 05AGO24.

*****

En tanto, Celso Amorim tras su regreso a Brasil, ofreció el 01AGO24 unas largas declaraciones al periodista Kennedy Alencar de la Red TV en la cual dijo que Maduro le había ofrecido hacer públicas las actas electorales a la brevedad, pero el operador internacional de Lula aseguró que “"la oposición consiguió sembrar dudas pero no consigue probar lo contrario”. El gobierno brasileño dejaba una vez más en evidencia su posición favorable a convalidar el fraude electoral en Venezuela.

En Caracas, la “solución Lula” cobraba cuerpo mediante una maniobra ya conocida: colocar en manos de sus jueces las decisiones políticas para darle cariz de legalidad. Un caso análogo ocurrió a raíz de la inhabilitación en enero pasado de María Corina Machado como candidata presidencial a manos del mismo tribunal. El 31JUL24 Maduro fue a la “Sala Electoral” de su Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle la apertura de un proceso, nadie sabía contra qué o quién, pero que fue rápidamente acogido por el máximo tribunal chavista. A sólo horas del pedido de Maduro, sus jueves anunciaron el 01JUL24 que se consideraban competentes para atender el “recurso contencioso electoral” y se abocan e inician “el proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral”. El 02AGO24, los jueces de la sala electoral decidieron una sentencia mediante la cual solicitaron que el Consejo Electoral Nacional del chavismo entregue en tres días hábiles las actas de escrutinios, de totalización, el acta de adjudicación y el acta de proclamación emitidos a favor de Maduro. Las sentencias del TSJ no son públicas y de ellas sólo se conoce un breve enunciado que el tribunal publica en la red X.

La dictadura chavista se dispone a legalizar su fraude electoral mediante una sentencia de sus jueces aplicando la “solución Lula” a la crisis venezolana. Decenas de países piden que el chavismo presente las actas electorales públicamente pero el chavismo se dispone a fingir que las muestra a sus propios jueces.

*****

La Oposición encabezada por María Corina Machado se muestra cohesionada, apelando a la movilización de calle y a la presión internacional para lograr una “transición pacífica y negociada”. Los altos jerarcas del régimen chavista decidieron mantenerse en el poder a toda costa siguiendo la ruta trazada por la dictadura nicaragüense, creen poder sobrevivir a una nueva ola de sanciones internacionales y calculan contar con el apoyo de rivales y enemigos de EEUU. Maduro, formado como cuadro político de Cuba en los años ochenta del siglo pasado, está ofreciendo pasar a una nueva etapa de “la revolución” la cual describe como una copia total del sistema cubano. Las solicitudes de reconteos de votos o contraste de actas ya parecieran fuera de tiempo.

Una pregunta clave está referida a las decisiones que tome el gobierno de EEUU. Ya desde el gobierno Trump, el poderoso lobby de empresas petroleras estadounidenses y extranjeras había logrado posponer, limitar e incluso sortear las sanciones al aparato económico del régimen chavista.

En los últimos meses el gobierno Biden, al contrario de lo que afirma alguna prensa, no restituyó las sanciones petroleras al chavismo sino que, por el contrario, ha estado aprobado licencias a empresas y gobiernos para hacer negocios petroleros y gasíferos, incluso de largo plazo, con la dictadura venezolana. En Washington están calculando el precio real de dejar sin efecto esas licencias y demás pactos alcanzados con Maduro. La orientación hacia Venezuela está en manos del presidente Biden, de su secretario de Estado Antony Blinken y su asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Algunos agregan en la ecuación la visión del nuevo encargado para el Hemisferio Occidental Daniel Erikson.