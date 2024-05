Informe Otálvora: EEUU ocultó a María Corina los acuerdos con Maduro

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia el 08MAY24 intervienen vía teleconferencia en evento de Americas Society/Council of the Americas.

*****

Nikolay Patrushev, quien es considerado como uno de los hombres fuertes del régimen encabezado por Vladimir Putin, realizó una visita a Nicaragua a finales del mes de febrero. Patrushev presidió una reunión, celebrada en el Centro de Convenciones Olof Palme en Managua el 27FEB24, con representantes militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La delegación anfitriona fue presidida por Laureano Ortega Murillo hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien actúa como “asesor presidencial de inversiones y cooperación internacional”.

Según el periódico oficialista nicaragüense “El 19”, Patrushev afirmó que el objetivo de Rusia “es crear un mecanismo de cooperación multilateral mediante el cual nuestros países van no solo a planificar, sino también poner en práctica las medidas aprobadas para fortalecer la soberanía de América Latina”. Según el alto oficial ruso su propósito es “apoyar en la defensa de su soberanía e independencia, en particular mediante el desarrollo y ampliación de la interacción en los ámbitos de seguridad, la cooperación militar y técnico militar a los Estados Latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de EEUU y sus aliados”.

Venezuela, Nicaragua y Cuba mantienen acuerdos con Rusia para servir de bases de apoyo logístico a embarcaciones y aeronaves militares rusas.

*****

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, confesó que no fue informada por el gobierno de EEUU sobre los acuerdos que había firmado un enviado del Departamento de Estado con el régimen chavista el 28SEP23 en Catar y que involucraban a la Oposición. Se trata de dos acuerdos, uno referido a migraciones y otro a un cronograma para el relajamiento de las sanciones económicas al régimen a cambio de anuncios con vistas a unas elecciones presidenciales en el segundo semestre del año 2024. Esos acuerdos bilaterales entre EEUU y el régimen chavista habrían “influido”, según MCM, en los términos del llamado “Acuerdo de Barbados” suscrito el 17OCT23 por representantes de la alianza partidista opositora Plataforma Unitaria Democrática (de la cual no forma parte MCM) y enviados de Nicolás Maduro. MCM criticó la “influencia” de los acuerdos EEUU-Maduro en lo que debieron ser negociaciones entre las partes venezolanas.

MCM afirmó que ella conoció el alcance de los acuerdos firmados por el embajador estadounidense Brian Nichols cuando el negociador del régimen, Jorge Rodríguez, lo hizo público el 18ABR24, siete meses después de haberse suscrito. La revelación de MCM fue hecha durante una entrevista con el expresidente colombiano Iván Duque grabada el 07MAY24 y difundida en diversas plataformas digitales. MCM afirmó además que “la delegación del acuerdo de Barbados” que representó a las fuerzas democráticas “se construyó hace muchos años y no necesariamente refleja la realidad de las aspiraciones y de la representatividad de las fuerzas democráticas de hoy”.

*****

El Informe Otálvora del 28ABR24 adelantaba que “la política de licencias como mecanismo para administrar las sanciones al régimen chavista pasan a la condición de “privada”, lo que a su vez deja ver que por ahora el gobierno de EEUU no pretende cerrar el flujo petrolero venezolano hacia el exterior”. La no renovación de la licencia genérica LG44, que venció el 18ABR24, que permitía hacer negocios en petróleo y gas con el régimen, no significa un regreso al duro esquema de sanciones anterior. La decisión anunciada el 17ABR24 por voceros de EEUU fue de no emitir licencias generales públicas sino permitir que “partes individuales con sus particularidades las soliciten y las evaluamos caso por caso para obtener licencias específicas. Y esos son no públicos y están protegidos por la ley, en lo que respecta a discutir los detalles de ellos, aunque cualquier parte que lo presente puede revelarlo”.

Y efectivamente el Departamento del Tesoro comenzó a emitir nuevas licencias de carácter privado y a renovar viejas licencias públicas.

*****

Aun cuando se trata de “licencias privadas”, obtener una licencia para operar en Venezuela se convierte en un activo publicitable para la empresa que sea beneficiada por el Departamento del Tesoro con el visto bueno del Departamento de Estado de EEUU. La empresa francesa Maurel & Prom M&P hizo público el 06MAY24 haber obtenido tres días antes una licencia privada emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU que le permitirá explorar y explotar hidrocarburos en Venezuela, por un lapso de un año, en sociedad con la estatal Pdvsa controlada por el régimen. M&P es propietaria desde 2019 del 40% de las acciones de la empresa Petroregional del Lago en sociedad con Pdvsa, con lo cual tiene derechos sobre un tercio del potencial petrolero del llamado “Campo Urdaneta” situado en el Lago de Maracaibo. El anuncio de M&P hizo que el valor de sus acciones se dispararan en la bolsa.

La petrolera francesa había pactado con el gobierno de Maduro el reinicio de operaciones el 08NOV23 basándose en la licencia general LG44 emitida por EEUU dos semanas antes. Según la propia M&P, sus trámites ante el Departamento del Tesoro para obtener una licencia privada específica habían comenzado el 01SEP23. Para aquel entonces la información que ya se filtraba sobre las negociaciones EEUU-Maduro dejaban ver que las sanciones al régimen comenzarían a diluirse. Hasta la fecha la licencia privada a M&P es la única hecha pública.

El 10MAY24 el Departamento del Tesoro emitió otra licencia que confirma la decisión de mantener abierto el acceso al crudo venezolano. Las empresas de ingeniería petrolera Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International recibieron una nueva extensión por seis meses de la licencia que les permite operar con la estatal Pdvsa “para el mantenimiento de operaciones esenciales” o para el “cierre de operaciones”.

Uno de los funcionarios “seniors” que participó en la llamada de prensa (press call) del 17ABR24 desde la Casa Blanca, en la que explicaron el nuevo esquema estadounidense ante Venezuela, afirmó que “el proceso de evaluación de una licencia específica incluye, no es público, pero sí incluye tomar en consideración los intereses de seguridad nacional y los intereses de política exterior de EEUU mediante consultas estrechas y la recepción de orientación en política exterior de nuestro Departamento de Estado”.

*****

Por cierto. El embajador Edmundo González Urrutia, el candidato de la unidad opositora venezolana a las “votaciones” del 28JUL24 convocadas por el régimen, ha sido un activísimo operador de la oposición al régimen por más de una década. Formó parte del equipo de trabajo que dio forma en 2009 a la alianza opositora denominada Mesa de la Unidad Democrática, actuando en el equipo del presidente de la MUD Guillermo Aveledo, especialmente en los temas de las relaciones internacionales.

González Urrutia formó parte de la delegación opositora encabezada por Aveledo que viajó a Washington para sostener un encuentro en el Departamento de Estado el 20JUN13. Una fotografía donde posan González Urrutia, Aveledo, la entonces subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental Roberta Jacobson y el opositor Williams Dávila ilustró el Informe Otálvora del 11MAY14.

*****

El castrochavismo boliviano está definitivamente fracturado pese a los intentos de aliados extranjeros para buscar un acuerdo entre el líder Evo Morales y el actual presidente de Bolivia Luis Arce.

Morales amenaza con paralizar Bolivia mediante el cierre masivo de carreteras y con marchas indígenas hacia La Paz para exigir que le sea permitido optar a la presidencia en las elecciones del año 2025. El 29DIC23, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reinterpretó la constitución boliviana sentenciando que la reelección presidencial (continua o no) sólo puede producirse una vez, con lo cual Morales quedó inhabilitado para concurrir como candidato presidencial. Ese mismo tribunal, bajo control férreo de Morales cuando ejercía como Presidente, había interpretado la constitución en 2017 permitiendo la reelección indefinida alegando que se trataba de un “derecho humano”.

El partido MAS está fraccionado en dos, entre los evistas y los arcistas. Un congreso del partido celebrado en octubre en el departamento de Cochabamba renovó a Morales como presidente y lo designó candidato presidencial. El Tribunal Supremo Electoral decidió anular los resultados de ese evento al cual no habían concurrido los seguidores de Arce quienes aspiran a convertir al actual vicepresidente David Choquehuanca en el candidato del partido.

La facción de Arce con apoyo del Tribunal Constitucional logró realizar un congreso del partido el 04MAY24, declarando la “refundación” del partido MAS, deponiendo a Morales como presidente del partido y designando una nueva dirección nacional sin participación del evismo.

El 03JUL23, convocados por el gobierno de Cuba, Evo Morales y Lucio Arce coincidieron en La Habana. El formato de los encuentros se mantuvo en secreto pero se trató de gestiones directas de la dictadura cubana para intentar bajar las tensiones entre sus aliados bolivianos. El 11MAR24 llegaron a Bolivia José Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper Pizano, Alberto Fernandez, Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza junto a otros operadores del Grupo de Puebla. Públicamente la presencia en Santa Cruz de esta lista de agentes castrochavista respondía a la participación en un evento sobre “nueva arquitectura internacional”, pero llevaban el real propósito de gestionar una tregua entre Morales y Arce lo cual no lograron.

En declaraciones difundidas por la agencia EFE el 30MAR24, Morales dijo que “si inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser la responsabilidad del gobierno (…) ese es mi cálculo, soy sincero”. Morales está convocando un congreso del MAS, a celebrarse a mediados del mes de junio en la zona cocalera del Chapare.