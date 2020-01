*****

Quince aeronaves ejecutivas utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de EEUU en el listado de propiedades a ser bloqueadas o incautadas en territorio estadounidense. Además ciudadanos y empresas con intereses en EEUU quedaron impedidos de abastecer, rentar o comprar la flotilla que aparece como propiedad de la petrolera estatal PDVSA. La medida que entró en vigencia el 21ENE20, además de entorpecer las actividades de la burocracia internacional petrolera del régimen, impacta directamente en la logística de las intensas actividades internacionales de la alianza castrochavista.

*****

La flota sancionada por EEUU que incluye aeronaves para uso VIP, ha servido de soporte a la movilización de personalidades, jefes de Estado, activistas, desde y hacia Venezuela por una década. El activismo internacional del régimen chavista ha tenido en la flota de PDVSA una de sus herramientas. El colombiano Ernesto Samper Pizano, el español José Rodríguez Zapatero, el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas y operador del castrochavismo en el Caribe Ralph Gonsalves, la excanciller argentina Susana Malcorra, entre incontables nombres, han sido usuarios de la flotilla de PDVSA. De hecho el 28ENE15 cuando en Costa Rica se realizaba la última cumbre presidencial realizada del CELAC, en las pistas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría que atiende a San José, permanecieron cinco de las aeronaves ahora sancionadas. En ellas habían viajado parte de la delegación que acompañaba a Maduro así como mandatarios “amigos” especialmente caribeños.

*****

Las siglas YV correspondientes a las aeronaves venezolanas sirvieron al régimen chavista y a sus aliados internacionales hasta hace poco, para transitar por el mundo sin mayores limitaciones por parte de autoridades de seguridad. Incluso el gobierno de Cuba, por acuerdo de una década atrás entre Fidel Castro y Hugo Chávez, adoptó el uso de aeronaves con matricula venezolana para los viajes internacionales de los altos jerarcas cubanos. Los jet Dassault Falcon 900EX y Dassault Falcon 50 con matrículas venezolanas YV2053 y YV-1128 asignados para el uso de la Presidencia y de la Cancillería de Cuba desde finales de la década pasada, no fueron incluido en el listado de Departamento del Tesoro de EEUU emitido el 21ENE20.

*****

Las sanciones impuestas a la flotilla de Pdvsa potencializan el impacto de las sanciones establecidas por EEUU, casi todos los países de Europa y varios países de Latinoamérica que prohíben el ingreso a sus territorios de decenas de jerarcas chavistas. Desde 2017, Nicolás Maduro y los altos jefes del chavismo han estado evadiendo aeropuertos europeos en sus movilizaciones aéreas convirtiendo a Argelia y Turquía en sus sitios preferidos para repostar.

El diario español Vozpópuli reveló que en la noche del domingo 19ENE20 arribó al aeropuerto de Barajas en Madrid una aeronave con matrícula de Turquía en la cual viajaba Delsy Rodríguez, la vicepresidente Ejecutiva del gobierno Maduro, junto a su equipo y al Ministro de Turismo del régimen Félix Plasencia quien asistiría a una feria en la capital española. El Secretario de Organización del PSOE y actual Ministro de Transporte, el socialista José Luis Ábalos, se hizo presente en la terminal aérea y estuvo en contacto con Rodríguez quien tiene prohibición de ingreso a los países de la Unión Europea desde el 25JUN18. Tras contradictorias versiones, el gobierno español aseguró que entre Ábalos y Rodríguez se produjo un “saludo forzado por las circunstancias” y que la funcionaria chavista “no ingresó a territorio de la UE” permaneciendo hasta la tarde del lunes 20ENE20 en una sala de espera (sala de frontera) del aeropuerto bajo vigilancia de la Guardia Civil y Policía. Según versión del diario El País, Ábalos “subió al avión para convencer a Rodríguez de que no abandonase el aparato, tras ser advertido de que esta pretendía bajar a tierra, lo que hubiera provocado un incidente diplomático”. El gobierno español había estado informado desde la tarde del domingo sobre la presencia de Rodríguez a bordo del Dassault Falcon 900LX de la empresa Sky Valet que en ese momento aún sobrevolaba el Atlántico. Aparte de la crisis política desatada dentro de España por la presencia secreta de Rodríguez en el aeropuerto de Madrid, el hecho de viajar en una aeronave privada camino a Turquía y la imposibilidad de ingresar legalmente a España bajo riesgo de detención, dejaron en evidencia el impacto real que las sanciones internacionales sobre la actividad de la jerarquía chavista.

*****

Los sucesos en el aeropuerto de Barajas reforzaron las críticas de la oposición española contra el gobierno de Pedro Sánchez por su actitud ante la presencia de Juan Guaidó en Madrid prevista para el 25ENE20.

El 24EN19 luego de una reunión con el ecuatoriano Lenín Moreno y el colombiano Iván Duque, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez telefoneó a Guaidó desde Davos, Suiza, y le anunció el reconocimiento español como encargado de la Presidencia de Venezuela. Si bien la posición oficial de España no se ha modificado, ante las noticias de una inminente gira europea de Guaidó el gobierno español dejó saber que Sánchez no recibiría oficial o privadamente al venezolano delegando la recepción a la ministra de exteriores Arancha González Laya.

La impresión entre diplomáticos latinoamericanos que hacen vida en Madrid, es que Sánchez procuraba evitarse roces con sus socios comunistas del partido Podemos con quien actualmente cogobierna. Podemos, el partido del actual vicepresidente español Pablo Iglesias, nació financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela y mantiene una solidaridad automática con el régimen chavista. Durante la gira europea de Guaidó, que lo ha llevado a Londres, Bruselas, Davos y Paris, el venezolano fue recibido (fuera de agenda oficial) por el primer ministro Boris Johnson y el presidente Emmanuel Macron, así como por el Alto Representante de la Unión Josep Borrell. En Londres y París, Guaidó fue recibido como Presidente Encargado de Venezuela y en Bruselas como Presidente de la Asamblea Nacional ya que algunos gobiernos de la UE no reconocen la condición de jefe del Ejecutivo de Guaidó.

La presencia del tema Venezuela en la vida política española tiene un peso muy alto, no sólo por el número de venezolanos migrados a España, sino por la correlación entre los partidos españoles con las fuerzas políticas venezolanas. Venezuela se ha convertido en un asunto de la política interna española y la maniobra de Sánchez para evadir la presencia de Guaidó no podía tener éxito.

*****

La reunión anual del Foro Económico Mundial se ha convertido en un sitio obligatorio para la élite planetaria ver y dejarse ver. La presencia de Guaidó en Davos fue ocasión para encuentros de pasillo, reuniones y contactos. Sus fotografías junto a la alemana Angela Merkel o con Ivanka Trump fueron ampliamente difundidas por los medios. Una reunión más discreta fue poco comentada: Guaidó sostuvo una conversación con Wilbur L. Ross el Secretario de Comercio de EEUU. Ross es el responsable dentro del gobierno estadounidense del diseño del plan “de reconstrucción” de la Venezuela “post-chavismo”. Chile Los esbozos de ese plan fueron expuestos por Ross en agosto del 2018 al gobierno de Brasil y en Lima durante la conferencia internacional sobre Venezuela celebrada el 06AGO19.

*****

El 01MAR20 se producirá el cambio de gobierno en Uruguay. El lapso de quince años de gobiernos de la alianza izquierdista Frente Amplio concluye con la llegada al poder de Luis Lacalle Pou del histórico Partido Nacional. En temas de política exterior se esperan cambios de orientación con respecto al esquema seguido por el saliente Tabaré Vázquez. El nuevo gobierno de Uruguay se dispone a votar favorablemente por la reelección del uruguayo Luis Almagro como Secretario General de la OEA en contraste con la posición sostenida por Vázquez de rechazo a la gestión de su paisano. Si bien existía la presunción de un cambio radical en la posición de Uruguay ante la situación venezolana, Lacalle califica a Nicolás Maduro como “dictador” anunció que no reconocerá a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. “Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el Presidente de la Asamblea Nacional que es el organismo legítimo. Reconocerlo como Presidente cuando está ejerciendo de facto como está ejerciendo Maduro, es un paso más que por ahora no podemos dar” afirmó Lacalle el 22ENE20 durante el programa radial “Primera Mañana” de la estación El Espectador 810 AM de Montevideo. En la misma entrevista Lacalle se quejó porque durante una conversación telefónica sostenida el 06ENE20 con el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, el estadounidense le habría respondido que “no estaba en condiciones de responderle” cuando el uruguayo sugirió el inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre ambos países.