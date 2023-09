Izquierda demócrata sale en auxilio de dictadura chavista

El Grupo de Puebla decide quitarse el traje de “progresista” y confirma su entronque con el castrochavismo. Las dictaduras de Venezuela y Cuba comienzan a figurar abiertamente en las actividades públicas del Grupo de Puebla, la organización de activismo político de la izquierda continental que ya controla varios gobiernos latinoamericanos incluyendo las tres principales economías de la región. Hasta la fecha, el grupo que gusta posar de “progresista”, había preferido no incluir en sus deliberaciones a representantes del castrismo y del chavismo pero en su novena reunión pautada para realizarse en Puebla, México el 30SEP-01OCT23 fue contemplada la intervención de Delcy Rodríguez, alta jerarca de la dictadura venezolana y el canciller cubano Bruno Rodríguez.

*****

Con la reunión del año 2023, el Grupo de Puebla confirma su condición de instancia paragubernamental, en tanto que no es sólo un club de diletantes de izquierda sino un foro con participación de representantes de gobiernos. En Puebla, el grupo se dispone a servir de plataforma internacional a la candidata presidencial seleccionada por Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.

Entre los participantes en la novena reunión del Grupo de Puebla se encuentran la ministra de exteriores de México Alicia Bárcena, quien funge como anfitriona. Además, la lista contempla al presidente electo de Guatemala Bernando Arévalo, al negociador por el gobierno colombiano Iván Cepeda, la ministra española Irene Montero, el ministro de Defensa de Argentina Jorge Enrique Taiana y la representante personal del presidente argentino, su secretaria de Cambio Climático Cecilia Nicolini. El evento es patrocinado por el gobernador del estado de Puebla, el oficialista Sergio Salomón y la candidata oficialista a la gobernación Olivia Salomón.

El Grupo ha colonizado fuertemente al aparato estatal brasileño y actualmente tiene a la expresidente Dilma Rousseff como representante y presidente del “Nuevo Banco del Desarrollo” de BRICS, al excanciller Celso Almorim como “Asesor Especial” en la Presidencia de Brasil ejerciendo como el verdadero jefe de la política exterior brasileña, al ministro de Hacienda Fernando Haddad y al Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Aloizio Mercadante.

Uno de los propósitos del nuevo encuentro en Puebla es reactivar la campaña de desprestigio contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, cuya destitución sigue siendo una aspiración de la izquierda continental. El grupo de Puebla está trabajando en lo que denominan la “convergencia” de los organismos internacionales bajo su control o donde ejercen influencia y aseguran que “América Latina y el Caribe recuperaron la voz de la mano de los gobiernos progresistas y unidos”.

En Puebla, el grupo aprobará un plan de acciones de política internacional en cuyos puntos aparece un tema particularmente relevante para la dictadura chavista: las sanciones económicas.

*****

Existe una clara conexión entre el aparato internacional del castrochavismo y el ala de extrema izquierda del Partido Demócrata.

El 24SEP23, la representante por New York, Alexandria Ocasio-Cortez, publicó en X un ataque contra las sanciones que EEUU mantiene contra el régimen chavista. Según la representante, las “amplias sanciones Trump/Rubio han jugado un papel importante en la expulsión de millones de personas de Venezuela. Esto debería abordarse en debates serios sobre los solicitantes de asilo”. La representante señala al senador por Florida Marco Rubio como quien “autorizó” y “diseñó” las sanciones. Los tuiteos de Ocasio-Cortez resumían sus declaraciones a Margaret Brennan del canal CBS. En el programa “Face the Nation” del 24SEP23 Ocasio-Cortez afirmó que si “alguien pueda conseguir un trabajo en la ciudad de Nueva York no es lo que impulsa a millones de personas a abandonar Venezuela. Es la desestabilización económica y la desestabilización política que la gente está experimentando allí”. Preguntada por Brennan sobre si la representante “quiere que la administración Biden reduzca la presión” sobre Maduro, Ocasio-Cortez respondió que “debemos reexaminar la naturaleza de estas sanciones”.

La campaña para aliviar las sanciones a la dictadura chavista, curiosamente, hermana a grandes corporaciones petroleras como Chevron o Exxon, a especuladores bursátiles propietarios de bonos de deuda pública venezolana y a la izquierda estadounidense engranada con el aparato castrochavista.

*****

La representante Ocasio-Cortez realizó el 14-21AGO23 una gira por tres países de Suramérica acompañada por los también representantes Nydia Velázquez de Nueva York, Joaquin Castro y Greg Casar de Texas, Maxwell Frost de Florida y por Misty Rebik quien ejerce como jefe de personal de la oficina del senador izquierdista Bernie Sanders. La gira fue organizada por David Adler quien ha trabajado con Sander y actualmente actúa como coordinador de “Progressive International”. La “Internacional Progresista” que coordinó la visita de los representantes estadounidense tiene entre sus miembros latinoamericanos a Rafael Correa,

Gustavo Petro, el asesor presidencial brasileño Celso Amorim, la secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo Monica Valente, el ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad, el exvicepresidente boliviano Álvaro García-Linera, el boliviano Sacha Llorenti quien ejerció como Secretario del grupo de países ALBA, el brasileño jefe de los “trabajadores sin techo” Guilherme Boulos entre otros, muchos de ellos miembros igualmente del Grupo de Puebla. Boulos fue el encargado de la visita de los congresistas estadounidenses a una barriada en Brasilia.

*****

La visita de Ocasio-Cortez y sus colegas parlamentarios a Suramérica fue “patrocinada” (sponsored) por un think tank con larga historia de enlace con el castrochavismo, basado en Washington y denominado “Center for Economic and Policy Research CEPR”. El CEPR ha estado involucrado en operaciones propagandísticas para desprestigiar a Luis Almagro y negar el intento de fraude electoral realizado por Evo Morales en 2019. El CEPR trabajó con los gobiernos de izquierda de Bolivia, México y Argentina para realizar una sesión en la OEA, el 22OCT21, para atacar a la misión electoral de ese organismo y a Luis Almagro y en defensa de Evo Morales.

*****

El Informe Otálvora del 07MAR20 reportaba sobre el CEPR, el think tank que patrocinó la visita de Ocasio-Cortez a Suramérica:

Mark Weisbrot, fundador, imagen pública y jefe del CEPR, ha mantenido relaciones directas con los gobiernos castrochavistas por más de una década. El 05MAR11 fue recibido en el Palacio de Miraflores cuando viajó a Caracas escoltando al actor Sean Penn, quien era habitual huésped de Hugo Chávez. El 24AGO12 fue huésped de Rafael Correa en Quito, donde ofreció una “charla magistral” en defensa de Julian Assange quien permanecía protegido por el gobierno ecuatoriano en su embajada en Londres. El 06MAR14 Weisbrot visitó nuevamente Miraflores en compañía del actor Danny Glover, quien figura como miembro del directorio del CEPR. Ambos acompañaron a Nicolás Maduro en un acto proselitista en el centro de Caracas que fue transmitido por la televisión oficial. Los organizadores del evento colocaron a

Weisbrot a un lado de otro operador internacional del chavismo, el español Ignacio Ramonet, justo detrás de Maduro.

En 2019, Weisbrot publicó junto con el economista Jeffrey Sachs un trabajo con apariencia científica, en la cual decía demostrar que las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista eran las responsables de la caída de la producción petrolera venezolana “y causaron daños muy graves a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de más de 40 000 muertes entre 2017-2018”. El informe Sachs-Weisbrot, ampliamente utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro, se basaba en una engañosa comparación entre la industria petrolera de Venezuela y Colombia, sin tomar en cuenta el proceso de deterioro de la petrolera estatal venezolana Pdvsa durante el régimen chavista.

Personal del CEPR ha estado trabajando para el régimen chavista por casi dos décadas. Por lo menos tres miembros del equipo de “investigadores” del CEPR formaron parte de la oficina de propaganda creada en Washington por el gobierno de Hugo Chávez en 2003, denominada “Venezuela Information Office” VIO. Esa oficina era dirigida por Olivia Goumbri y coordinada por Deborah James, quien actualmente (2020) forma parte del equipo de CEPR. Goumbri ha actuado por más de una década como agente al servicio del gobierno chavista y, dada su condición de estadounidense, regularmente se ha registrado ante el Departamento de Justicia de EEUU por prestar servicios políticos a la Embajada de Venezuela en Washington. En los reportes de actividades que Goumbri ha presentado al Departamento de Justicia suele aparecer Mark Weisbrot como usual participante en actividades propagandísticas del régimen chavista en la capital de EE. UU.

*****

En el listado de miembros del CEPR también figura el ecuatoriano Guillaume Long, quien ocupara una larga lista de cargos durante los gobiernos de Rafael Correa, incluyendo el de ministro de Relaciones Exteriores. Long actúa como el puente entre el CEPR y el entramado castrochavista en el continente. Long es parte de los fundadores del Grupo de Puebla. En un encuentro organizado por el Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22 para mostrar su apoyo al candidato Lula da

Silva, Long fue el encargado de presentar un informe del CEPR con bases legales para la reactivación de UNASUR.

*****

El 14AGO23, en una sesión de la Comisión de la Amazonía de la cámara de Diputados de Brasil en Brasilia encabezada por Célia Xakriabá, Ocasio-Cortez hablando en español afirmó que "estamos aquí porque los movimientos fascistas son globales y, como resultado, los movimientos progresistas también tienen que ser globales” y calificó como “pivotal” al actual momento en el mundo.

Ocasio-Cortez fue recibida en Brasilia por el ministro de Hacienda y miembro del Grupo de Puebla Fernando Haddad, por funcionarios de segundo nivel de la cancillería y por el asesor presidencial Celso Amorim. En Chile sostuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric. En Colombia fue recibida en la Casa de Nariño por Gustavo Petro quien hizo que su embajador en Washington, Gilberto Murillo, viajara a Bogotá para acompañarlo en su encuentro con los representantes estadounidenses. El grueso de la agenda de Ocasio-Cortez en sus visitas a tres capitales suramericanas se enfocó en encuentros con políticos y figuras de las izquierdas locales.