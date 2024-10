Informe Otálvora: Lula sanciona políticamente a Maduro

*****

Por cierto, Milei no sólo ha cambiado de opinión sobre Lula y el Mercosur. Tras anunciar en la campaña que su gobierno no haría negocios con China, Milei le dijo a Susana Gimenez (si… a la exvedette argentina) en una entrevista difundida el 29SEP24 que “me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten”. Milei le dijo a la entrevistadora que preparaba maletas para viajar a China en enero del 2025 para la reunión de la CELAC con China, donde además coincidirá con el cubano Miguel Díaz-Canel y demás mandatarios izquierdistas del Continente.

*****

La decisión de bloquear el ingreso del régimen venezolano como “país socio” al grupo BRICS fue tomada personalmente por Lula da Silva.

El brasileño se ha sentido burlado por Nicolás Maduro y atacado por el aparato de propaganda del castrochavismo a nivel internacional a raíz de su intención de mediar en la crisis venezolana. Debido a la expulsión de los diplomáticos de Argentina en Caracas el 29JUL24, Brasil aceptó asumir la condición de representante de los intereses argentinos en Venezuela, custodiar sus sedes diplomáticas y preservar los bienes y archivos. El compromiso adquirido por Lula con Milei traía una complicación adicional: en la residencia oficial del embajador argentino en Caracas permanecen desde el 20MAR24 seis opositores perseguidos por el aparato represivo chavista quienes recibieron de Argentina la condición de asilados el 29MAR24. El régimen se niega a conceder los salvoconductos para que los asilados abandonen el país y Lula creía que su peso político convencería a Maduro para desistir de mantener en virtual condición de rehenes a cinco colaboradores de María Corina Machado y al operador opositor Fernando Martínez Mottola. Hasta la fecha, Maduro no ha complacido la solicitud de Lula para dejar partir a los asilados y ese es un tema que mantendría particularmente molesto a Lula. Fuentes en Brasilia aseguran que a Lula, el viejo aliado del chavismo, le resulta incomprensible que los jerarcas del régimen lo ignoren en su pedimento y se nieguen a cumplir con un elemental proceso diplomático. Además, la sede de la embajada argentina, donde ondea una bandera de Brasil por estar ahora bajo su protección, ha sido objeto de acciones agresivas por los cuerpos represivos armados del régimen.

*****

Con la llegada por tercera vez a la Presidencia Lula decidió reestablecer relaciones diplomáticas con Maduro quien había expulsado a los diplomáticos brasileños durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Pese a haber sido invitado y alegando razones de seguridad, Maduro no asistió a la toma de posesión de Lula el 01ENE23 y envió como representante a Jorge Rodríguez. Ese día, durante el besamanos en el Palacio de Planalto, la esposa de Lula, Janja, se separó de su marido al momento en el cual el enviado de Maduro le correspondía saludar al recién posesionado. Janja dio la espalda a Rodríguez con lo cual evitó saludarlo. Durante su actual presidencia, Lula ha obviado expresamente a Venezuela como parte de su movida agenda de viajes internacionales y se abstuvo de grabar un video a favor de Maduro para las votaciones del 28JUL24 como si lo había hecho en ocasiones anteriores.

El 28MAY24 Maduro aterrizó en Brasilia para cumplir al día siguiente una agenda bilateral con Lula. El 30MAY24 Maduro por invitación de Lula participó en una reunión de mandatarios suramericanos. Lula en aquellos días planeaba reactivar la fenecida Unasur y reintegrar a Maduro a la comunidad presidencial suramericana. Lula y Maduro incluso hablaron de una ruta para que Mercosur levantara la suspensión impuesta a Venezuela el 05AGO17. Los planes suramericanos de Lula no han prosperado, Unasur sigue muerta, Maduro sigue aislado por la mayoría de sus colegas suramericanos pese al cambio de gobiernos en la región y a nivel de Mercosur nadie habla de extender una invitación a Maduro. “La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia [la “carta democrática” del Mercosur], se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela” reza la resolución firmada por los cancilleres de los países miembros plenos de Mercosur en el ya lejano 2017.

*****

Una serie de eventos fueron enrareciendo las relaciones entre Maduro y Lula. Empezando su actual gobierno, Lula recibió la oferta desde Caracas para suministrar electricidad desde la central hidroeléctrica Guri hasta el estado amazónico brasileño de Roraima. Lula afirmó en diversos foros que el gobierno de Jair Bolsonaro había suspendido en 2019, por razones ideológicas, la compra de electricidad venezolana. Lula incluso emitió una serie de decretos para reestablecer la compra de electricidad venezolana. Pero la electricidad nunca llegó. El régimen venezolano no está en capacidad de cubrir la demanda eléctrica interna y, por su puesto, no puede sostener la interconexión con el norte brasileño. Esta fue la razón por la cual en 2019 el gobierno de Brasil optó por finalizar el contrato con Venezuela y reforzar la generación termoeléctrica local en Roraima. El tema de la electricidad sería el primero de una serie de engaños de los cuales fue blanco Lula.

*****

Ante la negativa del Tribunal Superior Electoral de Brasil para enviar una misión de observadores a las votaciones convocadas por el chavismo para el 28JUL24 y, ante las insistentes solicitudes de Maduro, Lula optó por enviar a Caracas a su principal operador internacional Celso Amorim. El hombre que había sido canciller de Lula y que se convirtió en su brazo internacional, fundador del Grupo de Puebla y con fácil tránsito en diversos escenarios internacionales, Amorim llegó a Venezuela el 26JUL24 para presenciar desde la embajada de Brasil en Caracas la jornada de votaciones. Desde allí mantuvo informado a Lula sobre las versiones de fraude electoral que rápidamente corrieron entre la comunidad diplomática en Caracas. La salida apresurada de Venezuela de la delegación del Centro Carter, la información que comenzaba a hacer pública el equipo electoral encabezado por María Corina Machado y la súbita proclamación de Maduro por sus agentes electorales rápidamente dejó en el tapete las señales de fraude electoral cometido por el chavismo. El 30JUL24 Amorim fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores desde donde partió a Brasilia para informar a Lula y filtrar a los medios que el dictador le había garantizado que había ganado las votaciones y que en breve publicaría los escrutinios a nivel de mesas electorales. Esta promesa nunca se hizo realidad. Lula se negó a reconocer el dudoso triunfo de Maduro aunque descarta reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia.

Aupado desde Washington, Lula intentó combinar acciones con el colombiano Gustavo Petro, bajo la ilusa creencia que la situación en Venezuela podría superarse mediante un acuerdo político. Durante largas semanas Lula y Petro intentaron sostener una conversación colectiva con Maduro, en la cual aspiraban que también participara el mexicano Manuel López Obrador. Maduro evadió esa comunicación mientras iniciaba una campaña de desprestigió contra Lula entre las redes izquierdistas internacionales.

Al contrario de Lula, su partido el PT que además detenta la secretaría ejecutiva del Foro de São Paulo, afirma que Maduro fue reelecto. En la más reciente reunión del Foro de São Paulo, celebrada el 29SEP24 en Ciudad de México con motivo de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el Foro de São Paulo incluyó en su declaración final y en una resolución específica sobre Venezuela, su respaldo pleno a la dictadura chavista: “Ante la actuación de la extrema derecha, se convierte en un imperativo para nuestras fuerzas políticas hacer un llamado a respetar la institucionalidad democrática de Venezuela y la autodeterminación del pueblo venezolano con relación a los resultados electorales que dieron la victoria al presidente Maduro. Lula da Silva, al menos en cuanto al tema venezolano, está actuando en contravía de las posiciones de la izquierda pro cubana.

*****

Para Putin, luego de su invasión rusa a Ucrania con las consecuencias globales que le está acarreando, las siglas de BRICS representan una plataforma de acción internacional que desea preservar. En su condición de país que preside BRICS en 2024, el ruso se propuso realizar una sonora reunión en la ciudad de Kazán para la cual invitó a una treintena de mandatarios y jefes de organismos multilaterales. Si bien Rusia debería tomar posesión de la presidencia del banco de los BRICS a mediados del año 2025, Putin ha ofrecido que la brasileña Dilma Rousseff, representante del gobierno de Lula actualmente en el cargo, complete un nuevo periodo de cinco años. Un premio para Lula que se ha mostrado favorable a Rusia en el conflicto militar en Ucrania.

La cumbre de los BRICS en Kazán significaba para China y Rusia una coyuntura para ampliar la lista de gobiernos suscritos al club con el cual aspiran carear a EEUU y al G7. La línea antiestadunidense de muchos y las ilusas aspiraciones de acceder a financiamiento chino fueron motivos para que en los últimos años se alargara la lista de gobiernos que aspiraban a formar parte de BRICS pero sin desembolsar nada a cambio. La respuesta de los países miembros fue inventar la figura de “países socios”, una especie de categoría de segundo grado equivalente a la de países “observadores” usual en otros mecanismos multilaterales.

En meses recientes las cancillerías de los países que forman BRICS adelantaron discusiones para definir algunos términos generales que sirvieran de guía a la selección de gobiernos que podrían ser invitados a ser “socios” de BRICS. En ese contexto, la delegación brasileña que estaba dirigida por el secretario para Asia y el Pacífico de la cancillería de Itamaraty, embajador Eduardo Paes Saboia, insistió que los nuevos socios debía reunir una serie de condiciones, entre ellas no estar en confrontación con los miembros de BRICS, ser participes de una reforma de la ONU y ser confiables en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales. En lo que en definitiva se trataba de una discusión genérica y teórica, Brasil ejemplificó con Nicaragua y Venezuela como gobiernos que no deberían ser invitados a BRICS.

Lula, quien no viajó a Rusia por recomendaciones médicas ante temores de un eventual lesión cerebral tras una accidente doméstico, trasmitió en una llamada telefónica a Putin su posición de vetar la invitación a Maduro alegando la falta de transparencia electoral. Putin habría sostenido igualmente una conversación telefónica con Celso Amorim quien le confirmó que Lula no cambiaría su posición. Lula estaba decidido a sancionar políticamente a Maduro y sabía que Rusia, China e India no se atreverían a contrariarlo. Además, dado que Lula asumirá la presidencia de los BRICS el 01ENE25, de mantenerse Maduro usurpando la presidencia venezolana, muy probablemente no será invitado para la cumbre que organizará Brasil.

*****

La declaración final de la reunión de BRICS en Kazán es un texto con 133 párrafos sobre los más diversos temas internacionales. En su punto 5 anuncian su decisión de crear la figura de “países socios” de BRICS pero sin adelantar el nombre de los primeros en ser invitados para tal condición. En una sesión ante la prensa el 24OCT24 al término de la reunión de BRICS, Putin afirmó que se había extendido invitación a varios países para ser socios de BRICS pero que sólo serían anunciados cuando cada gobierno confirmara su aceptación. La periodista enviada por la cadena brasileña O Globo Bianca Rothier interrogó a Putin sobre la versión que ya corría en los pasillos del Centro Expo Internacional de Kazán: Maduro no sería invitado a sumarse como “socios” de BRICS por el veto de Brasil, mientras gobiernos como Bolivia y Cuba ya celebraban por tener en sus manos la invitación. Putin optó por hacer pública la situación: “Nuestra posición no coincide con la de Brasil en relación a Venezuela, Yo hablo sobre eso abiertamente. Nosotros hablamos sobre eso por teléfono con el presidente de Brasil, con quien tengo una relación muy buena que considero de amigable”.

Putin confirmó su alianza con Maduro: “nosotros acreditamos que el presidente Maduro venció en la elección de forma honesta. Nosotros creemos que Brasil y Venezuela, en una discusión bilateral, resolverán sus relaciones diplomáticas”.

*****

Para Rusia, así como para Nicolás Maduro y para el nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian, la reunión en Kazán significaba la oportunidad de mostrarse en un foro internacional, entre “amigos”. La vicepresidenta ejecutiva del régimen chavista, Delcy Rodríguez, había viajado a Moscú el 26SEP24, con el principal propósito de garantizar la invitación a Maduro y negociar una agenda bilateral para su jefe en el marco de la cumbre de Kazán. Tras el fraude electoral del 28JUL24, Putin había ratificado su alianza política con Maduro y en Kazán, pese a tratarse de una reunión multilateral con decenas de mandatarios, el anfitrión ruso dispuso tiempo para una agenda bilateral con Maduro. Los medios oficiales rusos recogieron imágenes del trato familiar entre Putin y Maduro cuando el ruso, rompiendo el protocolo durante el saludo oficial, pidió que la esposa del dictador se acercara para saludarla.

La membresía en BRICS en definitiva es sólo un activo diplomático menor. Pero en Kazán quedó en evidencia una vez más que la dictadura venezolana sobrevive internacionalmente gracias al apoyo de Rusia y China quienes encuentran en Venezuela una herramienta en su enfrentamiento estratégico contra EEUU. Preparando el terreno para una eventual agudización de las sanciones petroleras por parte de EEUU, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, partió de Kazán a India en procura de acuerdos de suministro.

*****

La confrontación entre Lula y Maduro se convierte en la nueva pieza de una situación de tensión y choque dentro de la izquierda pro cubana en el Continente, agudizada por la virtual guerra civil que Evo Morales pretende desencadenar contra su antiguo compañero Luis Arce.