Informe Otálvora: Venezuela en medio de la campaña en EEUU

La política de EEUU hacia Venezuela y Cuba tendría un cambio de orientación de producirse el triunfo de Joe Biden en las elecciones previstas para el 03NOV20. La nueva plataforma del Partido Demócrata deberá ser aprobada durante la convención prevista para la segunda quincena de agosto, pero ya el borrador circula desde mediados del mes de julio.

La plataforma demócrata del año 2016 dedicaba a Venezuela una única frase en la cual ofrecía “empujar al gobierno a respetar los derechos humanos y responder a la voluntad de su pueblo”. El texto del año 2020 contiene un largo párrafo sobre Venezuela el cual critica la línea seguida por Trump, propone cambios de orientación de política exterior y hace una oferta para los venezolanos que se han desplazado a territorio de EEUU.

“Rechazaremos la fallida política venezolana del presidente Trump, que sólo ha servido para afianzar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y exacerbar una crisis humanitaria y de derechos humanos”, dice la oferta demócrata sobre Venezuela. Adelanta que un gobierno demócrata “movilizará a los socios” regionales “y en todo el mundo” para atender las “necesidades urgentes de Venezuela” y ejercer “una presión inteligente y una diplomacia efectiva” rechazando “amenazas bélicas no atadas a objetivos políticos realistas” y “motivadas por objetivos partidistas” internos de EEUU. Igualmente ofrece regularizar la situación migratoria de venezolanos en EEUU mediante la aprobación de un estatus de protección temporal (TPS). El texto califica como “dictatorial” al régimen chavista, censura las orientaciones de Trump hacia Venezuela pero no niega ni confirma la línea de cambio de régimen promovida actualmente desde Washington. En un párrafo referido a Irán, el documento demócrata dice que EEUU “no debe imponer un cambio de régimen a otros países y lo rechazan como objetivo de la política estadounidense hacia Irán”. Pero no hay una precisión expresa sobre Venezuela.

La plataforma demócrata claramente se distancia de la política del gobierno Trump de unificar sus acciones ante los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La oferta demócrata anuncia que se moverán “rápidamente para revertir las políticas” de Trump hacia Cuba a la cual acusan de haber “socavado los intereses nacionales de EEUU” y “dañar al pueblo cubano y a sus familias en EEUU” en referencia a autorizaciones de viajes a Cuba y envío de remesa. La plataforma ofrece en el caso de Cuba un obvio regreso a la política de mano blanda del gobierno de Barack Obama. Igualmente, la propuesta demócrata advierte que modificará la política de aplicación “indebida” de “sanciones económicas y financieras” que según el texto “incentivan a las empresas extranjeras a eludir” el sistema financiero de EEUU socavando el potencial de la diplomacia estadounidense y que “amenazan el papel clave del dólar estadounidense como moneda de reserva del mundo”.

El 04AGO20 se produjo una sesión plena del Comité de Política Exterior del Senado de EEUU, bajo el título de “Venezuela en manos de Maduro: evaluación del deterioro de la seguridad y la situación humanitaria”. Para la ocasión fueron citados el Enviado Especial para Venezuela del Departamento de Estado Elliott Abrams y el responsable de la USAID para América Latina y el Caribe Joshua Hodges.

Durante el evento el senador Chris Murphy, demócrata por el estado de Connecticut, realizó una larga intervención en la cual resumió la posición que ha venido expresando durante el último año en relación a la política de Trump hacia Venezuela. Murphy, quien comenzó su carrera de legislador en 2007 como representante a la Cámara y ejerce como senador desde 2013, ha orientado su actividad parlamentaria especialmente hacia temas de política exterior. Pese a su condición de “senador junior”, su nombre ya aparece entre posibles candidatos a encabezar el Departamento de Estado en caso de producirse una victoria de su partido y, en todo caso, parece llamado a ser un influyente operador y opinador sobre las posiciones demócratas en asuntos exteriores desde el Senado. Según medios de prensa, Murphy habría intervenido en la definición de la plataforma demócrata en lo tocante a política exterior y los términos utilizados sobre Venezuela son similares a los que el senador ha expresado durante el último año. En la redacción de la plataforma demócrata igualmente habrían intervenido miembros del equipo de trabajo del izquierdista Bernie Sanders.

En un artículo publicado en The Washington Post el 29ENE19, cuando en Venezuela asomaba la opción de Juan Guaidó al frente de un gobierno provisional, el senador Murphy y el asesor adjunto de Seguridad Nacional del gobierno Obama Ben Rhodes, escribieron que “ya no debería haber ningún debate sobre la falta de legitimidad democrática de Maduro”. Llamando a aportar el apoyo demócrata, Murphy y Rodes alegaron que “la administración Trump tiene razón al poner la restauración de la democracia venezolana en el centro de nuestro enfoque de esta crisis. El retorno a una democracia estable interesa al pueblo venezolano, a EEUU y al hemisferio” y valoraron que Trump estuviera actuando “en concierto” con otros países de la región. Pero los autores calificaron como un “riesgo” que EEUU diera “reconocimiento público de un presidente alternativo que no dirige el país” lo que sería uno más de los “pronunciamientos audaces de política exterior de la administración Trump (…) que no están respaldados por planes de implementación realistas” y aseguraban que “no hay una opción militar creíble de los EEUU para invadir Venezuela, y sería peligroso y desestabilizador hacerlo”. Según Murphy y Rodes en su artículo de principios de 2019, “si las fuerzas armadas continúan respaldando a Maduro” el apoyo a un gobierno de transición “puede parecer irresponsable, al tiempo que le ofrece a Maduro la oportunidad de reunir a sus partidarios nacionales y extranjeros contra la intervención de EEUU”. La línea propuesta por los articulistas era que EEUU trabajara “con socios internacionales para apoyar las negociaciones con todas las facciones de Venezuela en busca de un gobierno de transición que pueda celebrar nuevas elecciones. Además de ser liderado por una coalición de países de ideas afines, ese esfuerzo deberá incluir el diálogo con países como Cuba y China que tienen influencia en Caracas”. En tanto, EEUU debería “seguir endureciendo las sanciones contra Maduro” y trabajar “en foros que esta administración ha abandonado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, para aislar aún más a Maduro y abrir nuevas vías para la rendición de cuentas”.

El 20NOV19, Univisión publicó en sus portales un nuevo artículo de Murphy sobre Venezuela donde afirmó que “el presidente Trump claramente espera que sus sanciones petroleras derroquen la dictadura de Maduro pero no hay señales de que esta estrategia esté teniendo éxito, al igual que las sanciones no derrocaron a Castro, Putin o Jomeini”. Las sanciones según Murphy “pueden estar consolidando aún más el control de Maduro en el poder” mientras “Maduro y sus aliados se burlan de la retórica dura de EEUU”. Pero Trump “no tiene que renunciar a las sanciones para que sean efectivas; todo lo que necesita es crear una válvula de alivio para abordar la crisis alimentaria de Venezuela.” Para lo cual Murphy proponía un “programa de intercambio de ayuda internacional, donde los ingresos de las ventas de petróleo podrían usarse para comprar alimentos, medicamentos”. El senador demócrata igualmente resaltaba que “los negociadores de Guaidó están abiertos a un alivio gradual de las sanciones a cambio de otras concesiones políticas importantes” como el llamado a elecciones, refiriéndose a las negociaciones que se había producido bajo el auspicio de Noruega y que fueron finalizadas el 07AGO19.

En su intervención del 04AGO20 en el Comité de Asuntos Exteriores, Murphy se quejó porque EEUU “socavó” esas negociaciones y pocos meses después el Departamento de Estado presentó “un marco de transición que casi es una copia a carbón de la que presentaron los partidos políticos el año pasado”. En los actuales días de dura campaña electoral, Murphy decidió confrontar a Trump sobre el tema Venezuela y lo acusó de haber “empoderado a un dictador brutal”. “El juego ganador estaba justo delante de nosotros: reunir a toda América Latina detrás de una transición o nuevas elecciones libres, y trabajar con o neutralizar a los patronos de Maduro (Rusia, Cuba, y en menor medida China)” pero Trump no lo hizo según el senador demócrata.

El “tema Venezuela” forma parte de la agenda electoral del año 2020 en los EEUU. No cabe duda. Desde la Casa Blanca y los comités de apoyo a Donald Trump se difunden las acusaciones contra las tendencias socialistas o comunistas dentro del Partido Demócrata a la cuales se habría entregado el candidato Joe Biden. A temas recurrentes en la confrontación partidista como los impuestos, o nuevos temas como la reducción de los presupuestos para los cuerpos policiales, o la legalización de migrantes, en la campaña electoral del año 2020 se ha incorporado el tema entre capitalismo y comunismo éste último ejemplificado con Venezuela. Pese a que propuestas como la del senador Murphy están orientadas hacia un cambio de régimen en Venezuela, la cercanía de otros sectores del Partido Demócrata con los regímenes castrochavistas ha encendido alarmas sobre una posible orientación de la política exterior de EEUU en manos demócratas.

El gobierno socialista de España se sumó al Grupo de Puebla. El 13JUN20 se conoció la incorporación de la española Irene Montero a la organización que reúne una larga lista de celebridades de la izquierda latinoamericana y que intentan crear condiciones para la retoma del poder luego que el castrochavismo fuera desplazado de numerosos gobiernos. Junto a José Rodríguez Zapatero que forma parte de los fundadores del GP, la presencia de Montero completa la figuración de los dos partidos que conforman al gobierno de Pedro Sánchez. Montero es la esposa de Pablo Iglesias y ambos son parte de la cuota de Podemos en calidad de Ministra de la Igualdad y como Segundo Vicepresidente.

Con la participación de una ministra en funciones española, ya serían tres los gobiernos involucrados en GP, Los otros dos son el gobierno de Argentina a manos del propio presidente Alberto Fernández y el gobierno de México que opera en el GP por medio Maximiliano Reyes Zúñiga quien ejerce como Subsecretario (vicecanciller) para América Latina y el Caribe.