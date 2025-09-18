Informe de política sobre el conflicto EEUU–Venezuela: Escalada en el ámbito caribeño

Las naves de guerra USS Detroit, USS Lassen, USS Preble y USS Farragut son vistas en aguas del Caribe el 11 de mayo de 2020 acompañadas de helicópteros MH-60R Sea Hawk.

II. Acciones de EEUU

2 de septiembre de 2025 – Primer ataque letal: Fuerzas estadounidenses destruyeron una narco-embarcación venezolana en el mar Caribe, matando a 11 operativos.

Fuerzas estadounidenses destruyeron una narco-embarcación venezolana en el mar Caribe, matando a 11 operativos. 4 de septiembre de 2025 – Notificación sobre Poderes de Guerra: La Casa Blanca presentó un informe al Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra, afirmando autoridad del Artículo II y autodefensa.

La Casa Blanca presentó un informe al Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra, afirmando autoridad del Artículo II y autodefensa. 13 de septiembre de 2025 – Operación VBSS: La Marina de EEUU llevó a cabo una operación de Visita, Registro, Búsqueda y Confiscación (VBSS) en un barco atunero venezolano cerca de La Blanquilla. Caracas denunció el acto como piratería.

La Marina de EEUU llevó a cabo una operación de Visita, Registro, Búsqueda y Confiscación (VBSS) en un barco atunero venezolano cerca de La Blanquilla. Caracas denunció el acto como piratería. 15 de septiembre de 2025 – Segundo ataque letal: Fuerzas estadounidenses atacaron otra narco-embarcación, matando a 3 operativos.

Fuerzas estadounidenses atacaron otra narco-embarcación, matando a 3 operativos. 16 de septiembre de 2025 – Tercer ataque letal: El presidente Trump confirmó que fuerzas estadounidenses hundieron un tercer barco sospechoso de tráfico de drogas frente a Venezuela.

III. Respuestas venezolanas

Denuncia política: Caracas condenó los ataques estadounidenses como “actos de guerra” y violaciones a la soberanía.

Caracas condenó los ataques estadounidenses como “actos de guerra” y violaciones a la soberanía. Operación Caribe Soberano 200 (17–19 de septiembre de 2025): Venezuela realizó ejercicios conjuntos en la Isla La Orchila con ~2.500 tropas, 12–20 buques de guerra, ~22 aeronaves y lanchas milicianas. El ejercicio destacó la defensa asimétrica y la integración de milicias.

IV. Riesgos y dinámica de escalada

Riesgos operativos: Riesgo de errores de cálculo entre patrullas estadounidenses y enjambres de milicias venezolanas; posibles interrupciones de guerra electrónica (interferencia GPS, bloqueos de radar).

Riesgo de errores de cálculo entre patrullas estadounidenses y enjambres de milicias venezolanas; posibles interrupciones de guerra electrónica (interferencia GPS, bloqueos de radar). Riesgos estratégicos: Posible represalia asimétrica a través del Tren de Aragua, disrupción cibernética o acoso a embarcaciones aliadas.

Posible represalia asimétrica a través del Tren de Aragua, disrupción cibernética o acoso a embarcaciones aliadas. Riesgos políticos: Los debates en EEUU sobre los Poderes de Guerra pueden limitar operaciones; Colombia, Guyana y los estados de CARICOM enfrentan presiones de desestabilización.

V. Efectividad de las operaciones de EEUU

Éxito operativo: Los tres ataques letales y la operación VBSS interrumpieron envíos de cocaína, evitando que toneladas llegaran a los mercados estadounidenses.

Los tres ataques letales y la operación VBSS interrumpieron envíos de cocaína, evitando que toneladas llegaran a los mercados estadounidenses. Disrupción estratégica: El riesgo visible de destrucción de embarcaciones socava la confianza de los traficantes en los corredores caribeños.

El riesgo visible de destrucción de embarcaciones socava la confianza de los traficantes en los corredores caribeños. Impacto interno: Los envíos de cocaína están siendo interceptados más cerca del origen, reduciendo la disponibilidad en las calles de EEUU.

Los envíos de cocaína están siendo interceptados más cerca del origen, reduciendo la disponibilidad en las calles de EEUU. Mensaje a los adversarios: Demuestra que el narcotráfico habilitado por el Estado venezolano es tratado como una amenaza terrorista que justifica acción cinética sostenida.

VI. Opciones de política (para consideración del NSC)

Mantener la postura actual: Continuar ataques dirigidos y operaciones VBSS bajo autoridad de autodefensa.

Continuar ataques dirigidos y operaciones VBSS bajo autoridad de autodefensa. Escalar la presión: Ampliar a ataques preventivos contra radares venezolanos, bases de milicias y centros logísticos.

Ampliar a ataques preventivos contra radares venezolanos, bases de milicias y centros logísticos. Estrategia de coalición: Construir fuerzas de tarea marítimas multilaterales con Colombia, Francia, Países Bajos y socios regionales.

Construir fuerzas de tarea marítimas multilaterales con Colombia, Francia, Países Bajos y socios regionales. Dominio de la información: Incrementar las divulgaciones públicas sobre los vínculos terroristas del Cartel de los Soles y las alianzas de Maduro con Irán/Hezbolá.

VII. Recomendaciones

Institucionalizar la defensa adelantada: Formalizar la interdicción cinética de embarcaciones narco-terroristas en su origen. Mantener cobertura ISR persistente.

Formalizar la interdicción cinética de embarcaciones narco-terroristas en su origen. Mantener cobertura ISR persistente. Ampliar la cobertura multilateral: Involucrar a Colombia, Guyana, Países Bajos y Francia en una Coalición de Seguridad Marítima del Caribe.

Involucrar a Colombia, Guyana, Países Bajos y Francia en una Coalición de Seguridad Marítima del Caribe. Señalización diplomática: Aprovechar la designación SDGT en la OEA, la ONU y la UE para replantear las operaciones como contraterrorismo.

Aprovechar la designación SDGT en la OEA, la ONU y la UE para replantear las operaciones como contraterrorismo. Comunicaciones estratégicas: Enfatizar la efectividad (cocaína interceptada, vidas estadounidenses salvadas). Contrarrestar críticas con datos y evidencia de inteligencia.

Enfatizar la efectividad (cocaína interceptada, vidas estadounidenses salvadas). Contrarrestar críticas con datos y evidencia de inteligencia. Preparar la gestión de la escalada: Reforzar defensas cibernéticas, monitorear al Tren de Aragua en el extranjero, advertir al transporte regional y definir líneas rojas claras de EEUU.

Reforzar defensas cibernéticas, monitorear al Tren de Aragua en el extranjero, advertir al transporte regional y definir líneas rojas claras de EEUU. Compromiso con el Congreso: Proporcionar actualizaciones regulares sobre Poderes de Guerra; destacar el vínculo entre narcotráfico, financiamiento del terrorismo y muertes por drogas en EEUU.

Conclusión

La campaña estadounidense está funcionando. Los envíos de cocaína destinados a Estados Unidos están siendo detenidos e interrumpidos en el mar. Con tres ataques letales y una operación VBSS en septiembre de 2025, el conflicto ha escalado hacia una confrontación sostenida con la red terrorista alineada al Estado venezolano. La defensa adelantada está neutralizando plataformas narco-terroristas antes de que alcancen las costas estadounidenses.

