jueves 18  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 89 presos políticos extranjeros o de doble nacionalidad

Más de 25% de los “rehenes” son de Colombia, según balance parcial de la ONG Foro Penal que contabilizó 823 venezolanos tras las rejas en forma arbitraria

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

Yuri Cortez/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Hasta este 15 de septiembre, 89 de los presos políticos que el régimen de Maduro mantiene en cárceles en Venezuela son ciudadanos extranjeros o poseen doble nacionalidad, informó la ONG Foro Penal en un reporte parcial dado a conocer ayer.

En el país se contabilizaron 823 presos políticos, la mayoría civiles (653), hasta el 8 de septiembre, según el registro de esta organización que informó de 91 detenidos no venezolanos en esa fecha.

Significaría que tres de ellos habrían sido excarcelados, pero no ha habido información al respecto. Mientras, de los 45 del total de presos políticos no se conoce su destino o paradero y 667 todavía esperan sentencia en sus procesos, informó la ONG.

Presos políticos extranjeros

La lista de presos políticos por nacionalidad que elaboró el Foro Penal señala que de los 89, 34 son originarios de Colombia, seguidos de 16 de España, entre quienes cuenta a 13 españoles-venezolanos.

A estos les sigue siete de Italia, seis de ellos con la doble nacionalidad, y cinco portugueses-venezolanos.

Pero también se encuentran presos ecuatorianos (2), franceses (2) holandeses (2), húngaros (2) peruanos (2) y ucranianos (2) entre otros de diversa nacionalidad. Un cubano se encuentra en la lista del Foro Penal.

Ningún ciudadano de EEUU aparece en la lista. En julio pasado fueron liberados por el régimen de Venezuela seis estadounidenses detenidos en forma arbitraria, en un "intercambio" de presos acordado por los dos países.

EEUU ha pedido en forma reiterada a sus ciudadanos no viajar ni permanecer en Venezuela debido a los riesgos de detención arbitraria, tortura, terrorismo, secuestro, violencia y disturbios civiles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ForoPenal/status/1968470188770087290&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Foro Penal redes

