miércoles 6  de  mayo 2026
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Infraestructura inteligente: el aliado invisible de la competitividad

El tiempo desperdiciado es el activo más costoso de una compañía; la infraestructura inteligente libera a los líderes para enfocarse en la innovación y la expansión del negocio.

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Carlos Santoyo

Por: Constantino Bonaduce, Presidente de Aerocentro Parque Industrial

El activo más costoso de una compañía no aparece en los balances contables, ni se mide en maquinaria o inventario: es el tiempo desperdiciado de su líder. Hubo una etapa en mi camino en la que creía que el éxito dependía de supervisar cada detalle, desde la gran estrategia de ventas hasta el estado del último bombillo del depósito. Sin embargo, la realidad me impuso una lección de gestión definitiva: mientras un director dedica su energía a “apagar fuegos” operativos, su competencia está afuera, encendiendo los motores de la innovación.

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El mayor costo de oportunidad de un CEO ocurre cuando su talento se diluye resolviendo un bache en la entrada, lidiando con fallas eléctricas o gestionando protocolos de seguridad. Cada minuto invertido en la operatividad básica es un minuto que se le roba a la expansión del negocio. Nuestra mente debe estar en el futuro, analizando mercados y cerrando contratos, no en la logística de mantenimiento.

Para que una empresa sea competitiva hoy, debemos entender la infraestructura como el "back-office" de la producción. Así como delegamos la contabilidad o los asuntos legales en manos expertas para ganar tranquilidad, la plataforma operativa donde funciona nuestra industria (energía garantizada, conectividad, vialidad y seguridad integral) debe ser gestionada por una administración especializada.

Gestionar servicios de forma aislada en zonas industriales tradicionales suele ser una apuesta por la improvisación y el desgaste financiero. En cambio, el modelo de parque industrial moderno permite que la infraestructura sea un soporte invisible: algo que simplemente funciona y permite al empresario concentrarse en su core business.

El éxito en el entorno actual se basa en saber qué batallas pelear. No permita que la complejidad de los servicios básicos le reste visión estratégica. Delegar la base operativa a especialistas no es un lujo, es la decisión más rentable para quien busca libertad operativa y crecimiento sostenido. Confíe en expertos para el soporte y dedique su energía a lo que realmente importa: liderar su empresa hacia el próximo nivel.

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