Investigan a cinco universidades, incluida Columbia, por "acoso antisemita generalizado"

En estos campus universitarios estallaron por primera vez las protestas estudiantiles en contra de Israel, por los ataques de represalias contra Gaza, tras el sangriento asalto del grupo palestino terrorista Hamás del 7 de octubre, que dejó más de 1,200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 rehenes en manos de los islamistas, decenas de ellos, muertos en cautiverio.

“Demasiadas universidades han tolerado el acoso antisemita generalizado y los campamentos ilegales que paralizaron la vida universitaria el año pasado, llevando la vida judía y la expresión religiosa a la clandestinidad", manifestó Craig Trainor, el secretario adjunto interino de derechos civiles del Departamento de Educación.

Resoluciones "ineficaces"

Tainor condenó los acuerdos de resolución "ineficaces" de la administración de Joe Biden (2021-2025) que, sostuvo, hicieron "vergonzosamente poco" para exigir responsabilidad a esas instituciones, en las que se produjeron enfrentamientos violentos contra manifestantes pro-israelíes.

"Hoy, el Departamento está poniendo a las universidades, colegios, escuelas primarias y secundarias en aviso: esta administración no tolerará la continua indiferencia institucional hacia el bienestar de los estudiantes judíos en los campus estadounidenses, ni se quedará de brazos cruzados si las universidades no combaten el odio a los judíos, el acoso ilegal y la violencia que fomenta", apuntó el funcionario designado por Trump.

Esta investigación, que será dirigida por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, está enmarcada en la orden ejecutiva suscrita por el mandatario republicano el miércoles pasado, en la que instruye a las agencias federales a identificar "todas las autoridades civiles y penales" disponibles para combatir el antisemitismo.

Además, insta a encontrar formas de deportar a presuntos "estudiantes antijudíos" con visas y a otros que violaron las leyes de EEUU, durante las protestas registradas a finales de abril de 2024 en distintas universidades del país, incluida Columbia, que quedó bajo un fuerte escrutinio nacional.

Antisemitismo en Columbia

La Universidad de Columbia fue el epicentro de una ola de campamentos antiisraelíes en las máximas casas de estudio de EEUU, con la sección de "Estudiantes por la Justicia en Palestina", ahora suspendida, que funcionaban las 24 horas del día, los siete días de la semana, exigiendo la desinversión unilateral de las universidades en Israel y en las empresas que apoyan a Israel, incluidas cadenas como Starbucks y Pizza Hut.

"Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), Ku Klux Klan (KKK) y Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), todos son iguales", era uno de los lemas que acompañaban estas manifestaciones, en las que los estudiantes pedían una "revolución intifada".

Aunque las protestas, que se tornaron violentas al pasar de los días, terminaron con la intervención de la policía, que detuvo a un gran número de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, no hubo expulsión de alumnos. Esto despertó las críticas de algunos miembros judíos de Columbia hacia los líderes de la universidad, por permitir que el antisemitismo infectara el campus y la vida estudiantil.

"A pesar de nuestras súplicas, la administración y los fideicomisarios de la Universidad continúan emitiendo declaraciones vacías e ignorando el antisemitismo en el campus (...) No es una sorpresa que el Departamento de Educación esté investigando a Columbia debido a que la universidad no ha abordado estos problemas. Lo que es más alarmante es la carta que destaca la participación de la facultad en la violación de los derechos de los estudiantes judíos", expresó Ari Shrage, miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos Judíos de Columbia, en un comunicado enviado al The New York Post.

FUENTE: Con información de The New York Post