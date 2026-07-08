miércoles 8  de  julio 2026
ECONOMÍA

Argentina anuncia visita de jefa del FMI en señal de apoyo al gobierno de Milei

El anuncio de la visita del FMI coincide con publicación de perspectivas económicas del organismo, que mantuvo previsión de crecimiento para Argentina en 3,5%

Kristalina Georgieva, directora del FMI y el presidente de Argentina Javier&nbsp; Milei @KGeorgieva

Kristalina Georgieva, directora del FMI y el presidente de Argentina Javier  Milei

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.-La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes en medio del respaldo del organismo a las medidas de ajuste del presidente Javier Milei, informó este miércoles el gobierno.

El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en su cuenta de X. "Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso", expresó.

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El anuncio de la visita del FMI coincide con la publicación este miércoles de las nuevas perspectivas económicas del organismo, que mantuvo su previsión de crecimiento para Argentina en 3,5% en 2026.

El país es el principal deudor del FMI, tras recibir en 2018 el mayor préstamo de la historia del Fondo de la mano del entonces presidente de derecha Mauricio Macri, un aliado de Milei.

Acuerdo con el FMI

Argentina firmó en 2025 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI a cuatro años por 20.000 millones de dólares. El lunes, el ministro Caputo aseguró que el gobierno tiene fondos suficientes para afrontar los pagos de deuda de 2026.

Desde que asumió el mando en diciembre de 2023, Milei aplicó un duro plan de austeridad que puso fin al déficit fiscal crónico de Argentina y logró bajar una inflación que volaba en tres dígitos a 33% anual en mayo.

Como contrapartida, el ajuste supuso severos recortes del gasto público, el cierre de organismos estatales, despidos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

La economía argentina creció 0,7% en el primer trimestre, apoyada en las exportaciones primarias y la intermediación financiera. Sin embargo, la economía se mueve en dos direcciones: mientras estos sectores suben, la industria y el comercio se hunden.

El nivel de morosidad de las familias con los bancos es el más alto de las últimas dos décadas, según reportes del Banco Central. El desempleo aumentó a 7,8% y la informalidad laboral se ubicó en 44% en el primer trimestre de 2026.

FUENTE: Con información de AFP

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