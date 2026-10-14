Jefe del Comando Sur visita Perú para fortalecer la cooperación y combatir redes "narcoterroristas"

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Perú el 14 de octubre de 2026 para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, el jefe de Defensa General, César Augusto Briceño Valdivia y el embajador de EEUU, Bernie Navarro.

LIMA.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, visitó este miércoles la ciudad de Iquitos, en el corazón de la Amazonía de Perú, para reunirse con las autoridades castrenses del país. El objetivo es fortalecer la cooperación en seguridad y combatir a las redes narcoterroristas asentadas en varios puntos del territorio.

De acuerdo con la embajada estadounidense, Donovan se encuentra en Perú para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, César Briceño.

Las conversaciones bilaterales se enfocan en "los esfuerzos conjuntos para combatir a las redes narcoterroristas en el marco de la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C)".

La embajada destacó que "Perú es un socio estratégico de larga trayectoria en materia de seguridad y un miembro fundamental de la A3C". Asimismo, el objetivo de la visita del Comando Sur es reforzar la sólida alianza en seguridad entre Estados Unidos y Perú, reconocer los esfuerzos peruanos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal, e identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Según la delegación diplomática, la visita del Jefe del Comando Sur permitió sentar las bases para una mayor cooperación contra las redes narcoterroristas que generan violencia y amenazan la estabilidad en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

"Los Estados Unidos reafirman su compromiso de trabajar hombro a hombro con el Perú para construir un frente unificado contra las organizaciones terroristas, el narcotráfico y las redes criminales que amenazan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del hemisferio", señalaron.

El ministro de Defensa del Perú indicó que la alianza con EEUU, "nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado".

Contra redes narcoterroristas

El general Donovan viajó a la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, limítrofe con Brasil, Colombia y Ecuador, junto al embajador de EEUU en el Perú, Bernie Navarro, para reunirse con altos mandos y personal militar peruano que realiza operaciones contra las redes narcoterroristas.

La delegación estadounidense participó en sesiones sobre trabajo conjunto, inteligencia y ejercicios bilaterales. También resaltó la importancia de la interoperabilidad y la cooperación regional para enfrentar amenazas comunes y fortalecer la soberanía peruana.

Hoy, el Comandante del #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, está en #Perú para reunirse con el Ministro de Defensa Rafael Belaúnde Llosa, el Jefe de Defensa Gen. César Augusto Briceño Valdivia y el Embajador de EE.UU. en Perú Bernie Navarro. Las discusiones se centran en esfuerzos conjuntos para combatir a los narco-terroristas en apoyo a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), y para fortalecer la asociación de seguridad entre EE.UU. y Perú. Perú es un socio de seguridad de larga data, firme y un miembro esencial de la A3C.

FUENTE: Con información de EFE