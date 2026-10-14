miércoles 14  de  octubre 2026
SEGURIDAD

Jefe del Comando Sur visita Perú para fortalecer la cooperación y combatir redes "narcoterroristas"

La embajada de EEUU dijo que "Perú es un socio estratégico en seguridad y miembro fundamental de la Coalición Contra los Carteles de las Américas "

El jefe del Comando Sur,&nbsp; general Francis L. Donovan, visitó Perú el 14 de octubre de 2026 para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, el jefe de Defensa General, César Augusto Briceño Valdivia y el embajador de EEUU,&nbsp; Bernie Navarro.

El jefe del Comando Sur,  general Francis L. Donovan, visitó Perú el 14 de octubre de 2026 para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, el jefe de Defensa General, César Augusto Briceño Valdivia y el embajador de EEUU,  Bernie Navarro.

Comando Sur
Por Julián Varela

LIMA.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, visitó este miércoles la ciudad de Iquitos, en el corazón de la Amazonía de Perú, para reunirse con las autoridades castrenses del país. El objetivo es fortalecer la cooperación en seguridad y combatir a las redes narcoterroristas asentadas en varios puntos del territorio.

De acuerdo con la embajada estadounidense, Donovan se encuentra en Perú para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, César Briceño.

Lee además
El jefe del Comando Sur de EEUU, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela junto con el encargado de negocios John M. Barrett en fecha reciente.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Comando Sur lanza alianza con países de América para enfrentar amenazas del crimen organizado
El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, abogó el 1 de septiembre de 2026 por la modificación del Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
SEGURIDAD

Ministro de Justicia peruano apoya construcción de cárceles al estilo Bukele

Las conversaciones bilaterales se enfocan en "los esfuerzos conjuntos para combatir a las redes narcoterroristas en el marco de la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C)".

La embajada destacó que "Perú es un socio estratégico de larga trayectoria en materia de seguridad y un miembro fundamental de la A3C". Asimismo, el objetivo de la visita del Comando Sur es reforzar la sólida alianza en seguridad entre Estados Unidos y Perú, reconocer los esfuerzos peruanos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal, e identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Según la delegación diplomática, la visita del Jefe del Comando Sur permitió sentar las bases para una mayor cooperación contra las redes narcoterroristas que generan violencia y amenazan la estabilidad en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

"Los Estados Unidos reafirman su compromiso de trabajar hombro a hombro con el Perú para construir un frente unificado contra las organizaciones terroristas, el narcotráfico y las redes criminales que amenazan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del hemisferio", señalaron.

El ministro de Defensa del Perú indicó que la alianza con EEUU, "nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado".

Contra redes narcoterroristas

El general Donovan viajó a la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, limítrofe con Brasil, Colombia y Ecuador, junto al embajador de EEUU en el Perú, Bernie Navarro, para reunirse con altos mandos y personal militar peruano que realiza operaciones contra las redes narcoterroristas.

La delegación estadounidense participó en sesiones sobre trabajo conjunto, inteligencia y ejercicios bilaterales. También resaltó la importancia de la interoperabilidad y la cooperación regional para enfrentar amenazas comunes y fortalecer la soberanía peruana.

Hoy, el Comandante del #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, está en #Perú para reunirse con el Ministro de Defensa Rafael Belaúnde Llosa, el Jefe de Defensa Gen. César Augusto Briceño Valdivia y el Embajador de EE.UU. en Perú Bernie Navarro. Las discusiones se centran en esfuerzos conjuntos para combatir a los narco-terroristas en apoyo a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), y para fortalecer la asociación de seguridad entre EE.UU. y Perú. Perú es un socio de seguridad de larga data, firme y un miembro esencial de la A3C.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

El Comando Sur despliega los primeros sistemas de guerra autónoma en la Base Naval de Guantánamo

Trump advierte que un Irán con armas nucleares podría atacar a EEUU y Medio Oriente

EEUU impulsa la revocación de ciudadanía a 40 personas, la mayor ofensiva de desnaturalización

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
Giro meteorológico

Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Conflicto bélico

Netanyahu descarta un ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas en Israel

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU

Los votantes de Florida tendrán que tomar una decisión histórica. 
HORA DE DECIDIR

Florida votará tres enmiendas históricas: qué está en juego en las próximas elecciones

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la condena en rueda de prensa en West Palm Beach.
CORRUPCIÓN

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

Te puede interesar

El presidente de los EEUU, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Laughlin/Bullhead en Bullhead City, Arizona, el 14 de octubre de 2026.
AMENAZA

Trump advierte que un Irán con armas nucleares podría atacar a EEUU y Medio Oriente

Por Julián Varela
Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU impulsa la revocación de ciudadanía a 40 personas, la mayor ofensiva de desnaturalización

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la condena en rueda de prensa en West Palm Beach.
CORRUPCIÓN

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

José Luis Suárez Pozo, de 51 años.
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU