Hijo de Michael Schumacher se prepara para correr la serie IndyCar en EEUU

El piloto alemán Mick Schumacher habla durante una conferencia de prensa, el 6 de marzo de 2025.

WASHINGTON.- El expiloto alemán de Fórmula 1 , Mick Schumacher , hijo del legendario Michael Schumacher , dio a conocer este lunes un giro en su carrera al unirse la próxima temporada a la serie IndyCar estadounidense.

"Estoy encantado de confirmar hoy que competiré en la Serie IndyCar el próximo año", dijo Schumacher en un comunicado emitido por su nuevo equipo, Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Schumacher, de 26 años, participó en 43 carreras de Fórmula 1 entre 2021 y 2022 con la escudería Haas, con una sexta posición como mejor resultado, y también compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia con Alpine en 2024 y 2025.

Su siguiente destino será la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos, que domina con puño de hierro el español Álex Palou (Chip Ganassi Racing), ganador de las tres pasadas campañas.

El hijo de Michael Schumacher, siete veces campeón de Fórmula 1, será compañero del estadounidense Graham Rahal y el británico Louis Foster en el equipo RLL, con el que empezó las pruebas el mes pasado.

"Me emocioné de inmediato por el auto y la forma estadounidense de practicar el automovilismo", dijo Schumacher. "Parece ser más sobre carreras puras y directas, y es precisamente este aspecto el que espero con muchas ganas".

La temporada de IndyCar se pondrá en marcha el 1 de marzo en St. Petersburgo (Florida) y tendrá como cita estelar las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.

Llama olímpica de Milán 2026

Ni Zeus, Dios de los cielos, lo podrá impedir: la llama sagrada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 será encendida el miércoles en Grecia, aunque la ceremonia se llevará a cabo bajo techo.

La ceremonia de encendido de la llama olímpica generalmente se lleva a cabo en las ruinas del Templo de Hera, de 2.600 años de antigüedad, cerca del estadio donde nacieron los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C.

Pero las previsiones meteorológicas en la península del Peloponeso anuncian agua para el miércoles, por lo que los rayos del sol no podrán encender el espejo parabólico utilizado por las actrices vestidas como antiguas sacerdotisas, como es habitual en esta ceremonia.

Por ello, los organizadores han trasladado la ceremonia al museo arqueológico de Olimpia, donde se encuentra una de las esculturas clásicas más famosas de Grecia, Hermes con el niño Dioniso de Praxíteles.

FUENTE: AFP