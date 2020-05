“El contratista tenía posibles financistas, por supuesto que nunca aparecieron, nunca se supo quiénes eran, por lo tanto, financieramente, legalmente, logísticamente, políticamente el presidente [Guaidó] no quería seguir avanzando con eso. Tampoco a nosotros nos parecía que eso era la manera correcta”, explicó el estratega político.

Rendón argumenta que la acción presentada por el régimen de Maduro como una “frustrada invasión” no tiene relación con el Gobierno interino de Venezuela porque tampoco, según dijo, se llegó a firmar un contrato con Silvercorp, aunque sí reconoce que se le pagó una suma de 50.000 dólares a Goudreau cuando comenzaron a estudiar la “factibilidad” de una acción en territorio venezolano.

“Se pagó ese dinero porque [Goudreau] pidió que se le cubrieran unos gastos”, aseveró.

De acuerdo con el testimonio de Rendón, “para no seguir dándole vueltas a algo que no tiene sentido, no existe tal contrato. Una cosa que se firmó y se dejó sin efecto, no tiene validez más allá del papel que la contiene y como referencia para armar escándalo y discutirla”.

Según The Washington Post, Goudreau habría afirmado tener 800 hombres listos para infiltrar Venezuela y “extraer” a Maduro y sus secuaces. “El contrato era una hipótesis, fue un preacuerdo para estudiar la factibilidad, [pero] no la hubo”, acotó Rendón.

El reconocido asesor político venezolano se inclina a pensar que el grupo de militares que fueron capturados y otros abatidos el domingo 3 de mayo, durante una operación en el puerto de La Guaira, cerca de Caracas, consiste "en un montaje, un engaño del régimen”.

Al respecto, mencionó que una “infiltración”, [de agentes chavistas de inteligencia en ese plan] como lo reconoció [publicamente] el propio Maduro, habría permitido a la dictadura conocer “todos los pasos” del contingente militar. “Los estaban esperando ese día, desde meses anteriores”, indicó el estratega como argumento de que la operación ya había sido advertida por el régimen .

Una hipótesis que tiene el asesor presidencial es que posiblemente el régimen de Maduro haya “financiado” y “motivado” a quienes participaron en la presunta incursión militar, que habría partido desde Colombia.

“Con sus infiltrados, los empujaron a que continuaran la operación para masacrarlos, capturarlos, torturarlos y montar todo este show y tratar de culpal al presidente Guaidó”, sostuvo.

De acuerdo con el alto comisionado del Gobierno de Guaidó, “quien tiene que responder las preguntas [sobre las muertes y lo ocurrido] es el régimen que dice que les financió la operación, que los tuvo infiltrados”.

Rendón basa sus apreciaciones en unas declaraciones que habría hecho Diosdado Cabello, segundo en la estructura del sistema totalitario que permenece parapetado en Venezuela.

“Es notorio para mí -aclara Rendón- que el motivador de esa farsa, de ese teatro, fue el régimen como lo reconoció Diosdado Cabello cuando dice que ellos financiaron la operación porque los habían dejado solos [a los militares] y no tenían dinero y estaban tan pobres que ellos tuvieron que mandarles dinero [a sus infiltrados a Colombia, desde donde habrían partido y en donde se habría gestado la presunta invasión]”.

Rendón también supone que a pesar de que nunca se concretó la operación “esta gente inocente, como estaba escondida y guardada, (…) a lo mejor [ los agentes del régimen] les dijeron que todo estaba bien, que no pasaba nada, que los estaban esperando para tener unos grupos de apoyo maravillosos allá [en Venezuela] y los embaucaron en esa misión suicida”.

“No hay misión fallida, hay un montaje del régimen”, enfatizó.

Entretanto, el estratega no descartó que “surjan otros grupos” que el “Gobierno del presidente Guaidó no controla”, con la intención de tomar acción en busca del retorno de la democracia en Venezuela.

“Estamos hablando de una gente [cúpula del régimen] que tiene orden de captura, precios sobre su cabeza, y están en la lista de los más buscados del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, tras lo que se preguntó: “¿Cuántas personas, cazadoras de recompensas, deben estar pensando en eso?”.

Sobre ese particular, el asesor presidencial dijo que “esas recompensas [las ofrecidas por EEUU] incentivan y creo que debemos agradecerlas, les ponen el nombre correcto a los líderes de esta dictadura criminal. También alimenta que alguna gente se sienta motivada a hacer esto”.

En cuanto a las declaraciones dadas por el general venezolano en retiro Antonio Rivero, quien dijo que la “Operación Gedeón” sigue en curso en Venezuela, Rendón se abstuvo de “calificar las opiniones de Rivero” para “no entrar en disputa”.

Luego dijo: “Yo no veo algo más allá de una trampa a unos patriotas venezolanos, que nos les dijeron que eso ya estaba filtrado y los manipularon”.

Sin embargo, Rendón aseguró que “si la operación es más amplia” y hay “otra gente que se ha plegado con ese espíritu de personas que son víctimas de un engaño, bueno esa es otra cosa”, sin embargo, si estuviera sucediendo, negó tener algún conocimiento.

Por otro lado, restó importancia a una orden de captura y solicitud de extradición que este viernes dictó en su contra la fiscalía del régimen de Maduro.

“A mí no me amedrentan, no me asustan, no me desmotiva”, dijo, y agregó que: “Mal podría un régimen criminal que está siendo buscado en el mundo y que tiene precios sobre sus cabezas pretender extraditar a un activista, sin validez de sus órdenes judiciales porque además yo soy asilado político”.

En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos apruebe un pedido de extradición proveniente del régimen de Maduro, Rendón respondió que “no se trata de EEUU, son tratados internacionales de protección a los exiliados, desplazados y refugiados. Eso no tiene para dónde ir, no tiene instancia”.

Finalmente declaró que “todos estos ataques del régimen y de estos criminales siempre los recibo en paz porque sé que básicamente legitiman la lucha” por la libertad de Venezuela.

dcastrope@diariolasamericas.com

@danielcastrope