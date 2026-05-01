Jonathan David Muir, el adolescente que el régimen cubano mantiene injustamente detenido

El padre del adolescente Jonathan Muir, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, desmintió la narrativa del régimen cubano: "Mi hijo sí está enfermo, y sí necesita ser tratado". El muchacho fue arrestado tras protestas por apagones

LA HABANA.- El régimen cubano difundió recientemente una fotografía del adolescente Jonathan David Muir, de 16 años, y quien está detenido desde marzo acusado de supuesto sabotaje. En la imagen se aprecia al joven tocando piano, con lo cual el castrismo busca contradecir las denuncias sobre el deterioro del muchacho en prisión.

El congresista republicano Mario Díaz Balart escribió en la red social X, el 30 de abril: " El régimen en Cuba continúa mostrando su crueldad al obligar al joven preso político Jonathan David Muir Burgos a tocar el piano mientras permanece injustamente detenido. Esto es un abuso y una violación flagrante de sus derechos humanos".

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Añadió. "Desde Estados Unidos, exigimos su liberación inmediata e incondicional. ¡Libertad para Jonathan David Muir Burgos!".

Jonathan David Muir fue arrestado el pasado 16 de marzo, luego de participar en las protestas del 13 de marzo en Morón por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos. Fue trasladado a Canaleta, una cárcel de adultos de máxima seguridad. El delito de sabotaje, del que es acusado, conlleva entre siete y 15 años de prisión.

El padre del menor, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, desmintió la narrativa del régimen: "Mi hijo sí está enfermo y sí necesita ser tratado".

La familia del adolescente denunció varias veces que Jonathan recibe una sola ración de comida al día en un vaso desechable, presenta infecciones por chinches sin tratar, sufre deshidrosis severa e infecciones por estreptococo y estafilococo, y tiene dos parásitos intestinales sin atención médica.

La versión oficial reconoce que el joven está enfermo y necesita tratamiento, pero desestima las denuncias sobre su deterioro físico atribuyéndolas a una supuesta “campaña de desinformación”. Además, según el castrismo, las fotografías donde Jonathan aparece hospitalizado corresponden a años anteriores.

El 23 de abril, en una llamada desde la cárcel, el adolescente suplicó: "Papá, por favor, sácame de aquí, papá, ya no resisto más". También dijo: "Ya me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar".

La pastora Minervina Burgos López, madre del menor detenido por el régimen castrense, contó que el muchacho ha tenido episodios de desorientación y crisis vasovagales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a Jonathan David Muir mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de daño irreparable. El régimen cubano no respondió al requerimiento previo que el organismo le envió el 10 de abril.

Presos del régimen

La organización Prisoners Defenders confirmó que, hasta el cierre de marzo, el régimen cubano tenía 1,250 presos políticos.

Durante el tercer mes del año, la cifra se incrementó con la incorporación de 13 nuevos casos de ciudadanos que fueron privados de libertad tras ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión.

La cifra total incluye también a 448 condenados de conciencia, personas que sufren restricciones de libertad o trabajos forzosos, y 36 ciudadanos clasificados en otras categorías de detención política.

FUENTE: Con información de CiberCuba , El País