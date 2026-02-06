Venezuela inaugura la Serie de Las Américas tras perder la sede de la Serie del Caribe

Venezuela inauguró este jueves la Serie de Las Américas, un torneo de béisbol organizado en paralelo a la Serie del Caribe, luego de que el país perdiera la sede del histórico certamen, que finalmente fue trasladado a México.
La apertura del evento se realizó con un espectáculo de drones y un número musical, marcando el inicio de una competencia que busca mantener presencia internacional del béisbol venezolano tras su ausencia en la Serie del Caribe 2026, actualmente disputada en Guadalajara.
El cambio de sede de la Serie del Caribe estuvo marcado por problemas logísticos y restricciones aéreas, que impidieron el normal traslado de equipos hacia Venezuela. Ante este escenario, el país optó por organizar la segunda edición de la Serie de Las Américas, certamen que ya había sido disputado en 2025 en Nicaragua.
En esta edición participan Argentina, Colombia, Curazao, Nicaragua, Cuba, Panamá y Venezuela, selecciones y clubes que no forman parte de la Serie del Caribe, con Panamá como el único país presente en ambos torneos, aunque con equipos distintos.
Los encuentros se disputan en el Estadio Monumental Simón Bolívar, el recinto más moderno del país con capacidad para 40.000 espectadores, y en el Estadio Forum de La Guaira.
Pese a la magnitud del evento, el debut de Venezuela se realizó ante gradas con escasa asistencia, incluso con la presencia de trabajadores públicos y miembros de la Academia Militar invitados para reforzar el aforo.
En lo deportivo, Argentina venció a Curazao 8-7 en extrainnings en el juego inaugural. Posteriormente, el campeón defensor panameño, Águilas Metropolitanas, se midió a los Navegantes del Magallanes, monarca del béisbol venezolano, en el segundo partido del torneo.
La Serie de Las Américas se presenta como una alternativa regional para países que quedaron fuera de la Serie del Caribe, aunque enfrenta desafíos importantes en términos de asistencia, impacto mediático y competitividad frente al tradicional torneo caribeño.
Con el certamen ya en marcha, Venezuela apuesta por consolidar esta competencia como un espacio estable dentro del calendario del béisbol latinoamericano, mientras intenta recuperar protagonismo en los grandes eventos internacionales del deporte.