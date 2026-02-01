lunes 2  de  febrero 2026
ANÁLISIS

José Martí y la resiembra de la esperanza

Es fácil apreciar que Miguel Díaz-Canel y sus sicarios, al igual que la dupla Ortega-Murillo y las huestes de facinerosos que le acompañan, se sienten inseguros, temen por su futuro

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

pixabay
Por PEDRO CORZO

En este 173 aniversario del natalicio de José Martí, conmemorado hace unos días, el 28 de enero, se ha apreciado entre los cubanos una mayor confianza en el futuro, concurrente, con la profunda y vasta crisis que enfrenta el sistema totalitario castrista, tan grave, en la opinión de muchos, que no descartan el fin de esa tiranía, aunque el totalitarismo se haya fundado sobre la desesperanza y la permanencia del sistema.

Es apropiado reconocer que la represión bajo el totalitarismo tiene un formato integral y diversificado que ha intoxicado con el terror a la mayoría de la población. Las regulaciones restrictivas de un sistema absoluto trascienden lo policial, ya que hacen acto de presencia en el mundo laboral, educativo y social, incluyendo la familia. No hay actividad ajena al control del Estado después de que se implanta un sistema totalitario.

Lee además
sheinbaum quiere salvar al narcoestado comunista de cuba
OPINIÓN

Sheinbaum quiere salvar al narcoestado comunista de Cuba
Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
MEDIDAS

Gobierno argentino recomienda evitar viajes a Cuba por falta de combustible

Esta gestión tan abarcadora limita en gran medida la formación de una oposición articulada nacionalmente con propuestas de carácter social y reivindicativas que promuevan proyectos políticos y sociales, factor que impide a los opositores promover protestas y reclamos que los conviertan en opción de cambio.

El control es tan dominante que la inmensa mayoría de la población se siente desamparada ante las autoridades del Estado. La indefensión y la desesperanza son un sentir extendido en toda la sociedad, producido por la supremacía del Estado, gobierno y partido, en los más ínfimos detalles del quehacer diario.

Por suerte, para los cubanos, nuestra historia cuenta con las doctrinas y ejemplos que nos dejó José Martí, parte fundamental de nuestro pensamiento nacional. La vocación patriótica del “Maestro”, su confianza en el futuro y su hacer constante a favor de su utopía, una república “con todos y para el bien de todos”, son referentes para cualquier ciudadano con conciencia cívica, como lo fueron sus convicciones sobre la libertad individual y la soberanía popular.

Martí siempre se manifestó con mucha claridad sobre los derechos inalienables del hombre al subrayar que la libertad “es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía", mientras el castrismo se ha sostenido perpetuamente en el oportunismo, la mentira y el engaño. El sistema totalitario está afincado en una doble moral, en la que el vasallo oculta sus opiniones y actúa con base en lo que le conviene a su sobrevivencia, una hipocresía integral que se ha convertido en el agente más corrosivo que enfrenta el despotismo.

Las diferencias entre las propuestas políticas de Martí y las del tirano Fidel Castro son abismales. El Maestro siempre difundió la esperanza y fue muy explícito cuando escribió: “Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en la que nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que, con el engaño del santo nombre, se defienda a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas”, una descripción del castrismo muy difícil de igualar.

En cambio, los hermanos Castro identificaron persistentemente la Patria con la Muerte, como si fuera parte de su patrimonio, una heredad en la que no hacen distinción entre rebaños y personas, eliminando así toda esperanza de los ciudadanos que, transformados en siervos, esperan una vida mejor.

El apóstol cubano con una indudable visión de futuro advirtió en “La futura esclavitud”, 1884, sobre el peligro de concentrar el poder en el estado, señalando que “De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado”, destacando a su vez el surgimiento de una nueva clase que llama “funcionarios”, burócratas, una angustiante realidad que sufren los cubanos desde hace más de seis décadas.

Las esperanzas han crecido y fortalecido por factores propios de los pueblos y gracias a la decisión del presidente Donald Trump de encarcelar a Nicolás Maduro, más sus advertencias a los dictadores de Cuba y Nicaragua de que sus depredaciones han llegado a su final, lo que sumado al agotamiento del despotismo en ambos países ha motivado el renacer de la esperanza de cambios que conduzcan a la democracia o al menos, al derrocamiento de los opresores.

Es fácil apreciar que Miguel Díaz-Canel y sus sicarios, al igual que la dupla Ortega-Murillo y las huestes de facinerosos que le acompañan, se sienten inseguros, temen por su futuro porque la impunidad que han disfrutado por años se les está terminando.

Temas
Te puede interesar

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

Por qué negociar con Estados Unidos una transición es la mejor opción para el régimen cubano

Asfixia por desgaste, estrategia de Washington contra La Habana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).
CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

Miami, soplo de buen frío.
FLORIDA

Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda

Alejandro Castro Espín, militar de Cuba e hijo del general y exgobernante Raúl Castro.
GESTIONES

La Habana buscaría salida negociada con EEUU, según informe

Te puede interesar

La candidata presidencial de Costa Rica y cirtual ganadora del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios después de los resultados de las elecciones presidenciales en el Hotel Aurola, en San José, el 1 de febrero de 2026.
DEMOCRACIA

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica en primera ronda
El presidente Donald Trump. 
MÁXIMA PRESIÓN

Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS en el escenario durante la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
PREMIOS

Ganadores en las categorías principales de los Grammy Awards 2026

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. video
CUBA

Régimen hace acto de repudio a jefe de misión estadounidense Mike Hammer