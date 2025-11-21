Joven habla sobre realidad de cubanos en la isla: "Esto se está desmoronando por completo"

Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

LA HABANA. - Una mujer joven residente de La Habana se mostrò preocupada por el futuro de juventud y contó varios aspectos sobre la realidad que viven los cubanos que están en la isla bajo el régimen castrista. "Esto se está desmoronando por completo", dijo la mujer en entrevista con Martí Noticias difundida este viernes 21 de noviembre.

"El tema de la droga , el trabajo, la comida, la gente está para la calle. Yo me imaginaría una Cuba futura en la que uno pudiera tener su propio negocio, alimentar a sus hijos, darle de comer; no sé, poder viajar, tener mejores cosas. Ahora mismo el tema más esencial que estamos viviendo es el tema droga, que la juventud se está perdiendo", aseveró.

En el segmento "Cuba Habla", la mujer también dijo que no hay comida y que la gente en la isla está robando. "Esto está cada día más peor y si en el futuro estamos así, vas a ver más más muertos, más violencia, más no sé, la gente está yendo presa. Hay gente inocente que está yendo, entonces los que verdaderamente tienen que estar ahí no están", expresó.

Represión a cubanos

La represión en la isla continúa. El 10 de noviembre, el régimen cubano arrestó al menos a cuatro personas en Maqueicito, una comunidad rural en Guantánamo.

Esto después de que decenas de habitantes se manifestaran públicamente para reclamar el restablecimiento de la electricidad y el suministro de agua, servicios que llevaban cortados más de 10 días a raíz de los graves daños causados por el huracán Melissa.

Una vecina, que solicitó el anonimato por miedo a las represalias del régimen, explicó que la movilización ciudadana surgió de la desesperación y la frustración ante la incapacidad o la negativa de las autoridades locales para atender sus reclamos.

FUENTE: Con información de Martí Noticias