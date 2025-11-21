viernes 21  de  noviembre 2025
CRISIS

Joven habla sobre realidad de cubanos en la isla: "Esto se está desmoronando por completo"

"Ahora mismo el tema más esencial que estamos viviendo es el tema droga, que la juventud se está perdiendo", denunció una joven sobre situación de los cubanos

Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

Foto de YAMIL LAGE / AFP

Foto de YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. - Una mujer joven residente de La Habana se mostrò preocupada por el futuro de juventud y contó varios aspectos sobre la realidad que viven los cubanos que están en la isla bajo el régimen castrista. "Esto se está desmoronando por completo", dijo la mujer en entrevista con Martí Noticias difundida este viernes 21 de noviembre.

"El tema de la droga, el trabajo, la comida, la gente está para la calle. Yo me imaginaría una Cuba futura en la que uno pudiera tener su propio negocio, alimentar a sus hijos, darle de comer; no sé, poder viajar, tener mejores cosas. Ahora mismo el tema más esencial que estamos viviendo es el tema droga, que la juventud se está perdiendo", aseveró.

Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa. 
DESASTRE NATURAL

Huracán Melissa deja más de dos millones de cubanos afectados
Un agricultor rescata a su perro y algunas pertenencias de su casa inundada después de que el huracán Melissa pasó por la localidad de San Miguel de Parada en la provincia de Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.
CAOS

Régimen cubano evita declarar la emergencia, no quiere rendir cuentas por ayudas y colapso

En el segmento "Cuba Habla", la mujer también dijo que no hay comida y que la gente en la isla está robando. "Esto está cada día más peor y si en el futuro estamos así, vas a ver más más muertos, más violencia, más no sé, la gente está yendo presa. Hay gente inocente que está yendo, entonces los que verdaderamente tienen que estar ahí no están", expresó.

Represión a cubanos

La represión en la isla continúa. El 10 de noviembre, el régimen cubano arrestó al menos a cuatro personas en Maqueicito, una comunidad rural en Guantánamo.

Esto después de que decenas de habitantes se manifestaran públicamente para reclamar el restablecimiento de la electricidad y el suministro de agua, servicios que llevaban cortados más de 10 días a raíz de los graves daños causados por el huracán Melissa.

Una vecina, que solicitó el anonimato por miedo a las represalias del régimen, explicó que la movilización ciudadana surgió de la desesperación y la frustración ante la incapacidad o la negativa de las autoridades locales para atender sus reclamos.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

La mexicana Fatima Bosch (C) es coronada mientras celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

En imágenes: Reviva momentos finales de Miss Universo 2025

