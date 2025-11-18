martes 18  de  noviembre 2025
CAOS

Régimen cubano evita declarar la emergencia, no quiere rendir cuentas por ayudas y colapso

Políticamente, la dictadura prefiere operar con discrecionalidad absoluta, bajo un estado de excepción que existe de facto

Un agricultor rescata a su perro y algunas pertenencias de su casa inundada después de que el huracán Melissa pasó por la localidad de San Miguel de Parada en la provincia de Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.

Un agricultor rescata a su perro y algunas pertenencias de su casa inundada después de que el huracán Melissa pasó por la localidad de San Miguel de Parada en la provincia de Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano se niega a declarar formalmente el estado de emergencia, aunque la isla enfrenta un colapso total: desde una crisis económica profunda y la epidemia del dengue, hasta los daños devastadores del huracán Melissa.

A pesar de que la ley lo permite, la decisión de no activarla es puramente política. Si el régimen lo hiciera, tendría que reconocer públicamente la magnitud del desastre y, lo que es más importante, someterse a supervisión. Al no hacerlo, mantiene un control absoluto sobre el país, ignorando la grave situación de la población.

Lee además
Farmacia vacía, sin insumos ni medicinas en Cuba.
CRISIS SANITARIA

Cuba vive un brote epidémico de chikungunya y dengue
las plagas de mosquitos en cuba y un viento norteno esperanzador
Opinión

Las plagas de mosquitos en Cuba y un viento norteño esperanzador

La legislación cubana permite al presidente declarar esta medida ante "desastres naturales o catástrofes." De adoptarse, el poder pasaría al Consejo de Defensa Nacional, un órgano militar. En teoría, esto daría al régimen poderes enormes para restringir derechos básicos (como la libertad de reunión o expresión) y confiscar bienes. Sin embargo, el problema principal para el Ejecutivo no es la falta de poder, sino que el marco legal no establece límites de tiempo ni mecanismos de control judicial o de la Asamblea Nacional, algo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sí exige, reseña el portal web Diario de Cuba.

La razón clave para la omisión es que una emergencia formal forzaría al régimen a ser transparente. Si se declarara, el régimen estaría obligado a justificar y rendir cuentas sobre cada donación, cada envío de ayuda y cada gasto presupuestario. Este escrutinio público pondría fin a la opacidad que le permite manejar la crisis a su antojo.

La abogada Maylin Fernández Suris, experta legal afirma que Cuba "no es que tenga las condiciones para decretar un estado de emergencia, es que lo necesita." Según explica, la emergencia permitiría al régimen desviar dinero que actualmente va a sectores como el turismo o las Fuerzas Armadas para atender a miles de familias que viven en la extrema vulnerabilidad.

Mantener la crisis en un "limbo jurídico" —sin reconocer la situación excepcional— facilita el desvío de recursos y la manipulación de la ayuda. La falta de control permite a funcionarios y a estructuras militares manejar discrecionalmente las donaciones internacionales, dando prioridad a sus allegados y evitando el escrutinio público sobre cómo se distribuyen realmente los alimentos, materiales o fondos de emergencia. Esta opacidad es esencial para el régimen y sería imposible bajo una emergencia formal.

Políticamente, el régimen cubano prefiere operar con discrecionalidad absoluta, bajo un estado de excepción que existe de facto, pero sin las garantías legales que protegerían a la población en una crisis declarada. Esta práctica consolida redes internas de corrupción y maximiza el poder del Ejecutivo, a pesar del sufrimiento humanitario y el colapso económico del país.

Fernández concluye que los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de "proponer una declaración del estado de emergencia, exigirla al presidente." Advierte que si no actúan, la omisión los hace responsables directos del desastre, y podrían ser llamados a cuentas en el marco de un futuro proceso de justicia transicional.

FUENTE: Redacción/ Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Arzobispo de Santiago de Cuba: "Nuestro pueblo está pasando momentos muy difíciles"

Periodista venezolano recupera derecho a visitas, tras cuatro meses aislado en el SEBIN

Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Imagen referencial
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Te puede interesar

Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami

Por Daniel Castropé
El acceso a Internet es cada día es más importante para un buen desempeño en el trabajo, la educación, la atención médica y para mantenerse conectado con sus seres queridos
CAÍDA MUNDIAL

Fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.
SUCESOS

Asaltan residencia del rapero Tekashi 6ix9ine en Florida y retienen a su madre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins