Cuatro integrantes de una banda de rock mueren en terremotos en Venezuela

MIAMI.- Los cuatro músicos que integraban la banda de rock Van Der Dijs fallecieron a consecuencia de los terremotos en Venezuela.

El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) confirmó la lamentable noticia a través de las redes sociales.

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El vocalista Manuel van Der Dijs, el guitarrista Gabriel Gómez, el bajista Xander Hernández y el baterista Abraham Foucault perdieron la vida soterrados en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarenas, estado La Guaira, cuando éste colapsó producto de los sismos.

“Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs: Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (batería)”, se lee en la publicación en Instagram.

“Hoy hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de estos jóvenes y destacados artistas. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre, Manuel, Gabriel, Xander y Abraham”, continúa.

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El Centro también resaltó en el comunicado el talento y dedicación de los integrantes de la novel agrupación.

“Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música, en nuestra sala experimental hace sólo una semana atrás, como una de las agrupaciones invitadas para la serie de conciertos titulada El Hades. Van Der Dijs (también conocida como Vanderdis) destacó con su original estilo de rap-rock y nu-metal. La agrupación ganó rápida notoriedad fusionar la crudeza del rap con la energía del metal”, reza el comunicado.

Van Der Dijs cautivó al público en la escena musical tras participar en el Festival Nuevas Bandas. 15 Minutos, Venpaka y ¿Dónde están?, fueron alguna de las canciones que lanzaron.

Fundada en 2024, la agrupación logró posicionarse rápidamente en la escena underground nacional con la fusión del rock, el rap y el nu metal.

Según la revista Rolling Stone, cuando sucedió la tragedia los jóvenes se encontraban ensayando para una presentación que estaba agendada para este sábado 27 de junio en la ciudad de Punto Fijo.