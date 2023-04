Juan Guaidó no quiere darle "un rehén nuevo a una dictadura"

Guaidó había aguantado firmemente desde enero de 2019 cuando fue proclamado presidente encargado del país por la Asamblea Nacional electa en 2015. Desde ese entonces, el régimen amenazaba con hacerlo preso. Pero pasaron cuatro años y por diferentes razones, no pudo lograr el objetivo que se propuso inicialmente: el cese de usurpación (de Maduro en el poder), gobierno de transición y elecciones libres. Luego, en enero pasado, su gobierno interino se vino abajo cuando la misma Asamblea de 2015 decidió cesarlo en sus funciones. Guaidó aún quiere ser presidente del país, aunque las encuestas no lo favorecen realmente.

La semana pasada se fue a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro celebraba una conferencia internacional sobre la crisis venezolana. Guaidó no fue bien recibido por el gobierno de Petro, aliado ideológico de Maduro. En cambio, terminó expulsado, aunque logró brincar hasta EEUU con la ayuda del gobierno de Joe Biden.

A la pregunta de que por qué salió de Venezuela, sin duda contesta que fue para "evitar que la dictadura de Maduro me detuviera, me metiera preso o darle un rehén nuevo a una dictadura que sabemos cómo utiliza los presos políticos, como ficha de intercambio, lo hemos visto en el pasado. En Venezuela hablamos de la puerta giratoria: cuando liberan a algunos presos políticos, detienen o persiguen a otros".

No obstante, el político afirma que quiere regresar a Venezuela, aunque admite que el riesgo de ser detenido "está latente... sin duda". Explica que el riesgo no solo es de ser detenido, "sino la vida". Recuerda que "han disparado a nuestra casa, a nuestro vehículo; apresado a nuestra gente, es decir, es claro lo que le pasa a la alternativa democrática en Venezuela. Hay 10 mil manifestaciones claras, testimonios, ante la Corte Penal Internacional; no se puede banalizar la tragedia, la crisis, que atravesamos humanamente los venezolanos. Estoy buscando las condiciones para regresar", dijo en entrevista con El Pitazo.

Sobre lo ocurrido con el gobierno de Petro, Guaidó afirma que "nunca pensé que un gobierno democrático o que se diga democrático atentaría o atacaría a un perseguido político, a alguien cuya vida corre riesgo en un país como Venezuela, más allá de las posiciones ideológicas".

Y añade: "Honestamente no esperaba una reacción como esta de un gobierno que se dice humanista, respetuoso de la vida. Esperábamos ser escuchados en buena lid, y sobre todo luego de las declaraciones públicas que hiciera Gustavo Petro desde Washington en su momento o el canciller (Álvaro) Leyva invitando a la oposición... Nunca esperé a un canciller como Leyva en una actitud como esta y mucho menos mintiendo".

Guaidó justificó su intención de asistir a la conferencia organizada por Petro porque "era la oportunidad de poder conversar con delegaciones internacionales con las que luego de 2020, por la pandemia, no habíamos podido tener reuniones presenciales, a diferencia de lo que fue 2019 en nuestras giras internacionales, y así poder llevar la voz de los venezolanos. Tenía la intención de evadir el riesgo de la dictadura, no entregarle un rehén nuevo a Maduro, no permitir que nos callen la voz. Era una oportunidad para ser escuchado luego de lo que dijo el canciller Leyva, quien había invitado a la oposición".

Guaidó dijo que aun sabiendo el riesgo que corrían él y su familia, decidió dejar a su esposa e hijas en Venezuela.

"Hay una niña de cinco años que va al kínder y una bebé de un año y medio que está con su madre. Nuestra intención era salir a buscar no sólo protección para todos los venezolanos, sino para garantizar una primaria competitiva, evitar un escenario como el de Nicaragua y lograr una elección libre. Cuando me preguntan en qué momento pienso regresar, digo mañana, como cualquier exiliado que fue a buscar una oportunidad y que en medio de la pandemia quedó en un limbo fuera de su casa. Por eso decía en una entrevista que me sentía como cuando salí de La Guaira en 1999, un momento muy difícil y complejo, pero soportado y abrazado y con las ganas de reconstruir. La intención es regresar sin darle ninguna herramienta a la dictadura para que siga chantajeando o persiguiendo. No le voy a dar un nuevo rehén a la dictadura".

FUENTE: Con información de El Pitazo