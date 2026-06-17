Justicia de EEUU pide a juez del proceso contra narcotraficante de México medidas de seguridad extrema

El narco de México Rafael Caro Quintero fue extraditado a EEUU, junto a otros 29 presuntos narcotraficantes en 2025, tras una operación policial en la prisión de Puente Grande en Guadalajara, Jalisco, 450 km al oeste de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2005, según fotografía publicada por la Policía Federal Preventiva (PFP) de México.

NUEVA YORK .- El Departamento de Justicia de EEUU solicitó al juez de la Corte Federal de Brooklyn, en esta ciudad, que el juicio contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero , exjefe del Cartel de Guadalajara de México , se realice con un jurado anónimo a puerta cerrada y pruebas protegidas, para evitar posibles represalias, se informó.

Las medidas de seguridad nacional extrema serían consideradas por el juez Frederick Block en la nueva audiencia de revisión del caso, prevista este miércoles 17 de junio.

La sesión decisiva contra el narcotraficante mexicano está prevista para el 8 de marzo de 2027, según el calendario de la Corte.

Caro Quintero, apodado “el narco de los narcos” hace varias décadas en México, que fue detenido en Sinaloa en 2022, fue extraditado en febrero de 2025 a EEUU requerido por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en Jalisco en 1985, entre otros graves cargos federales.

La petición de la justicia estadounidense ocurre un día después de que el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, informó que la Administración del Presidente Trump “ha transferido a 313 criminales buscados a México para enfrentar la justicia", en un mensaje en X, en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheimbaun por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico.

Seguridad en caso del narco de México

Según los reportes, el fiscal federal del caso solicitó que no se revelen los domicilios ni lugares de trabajo de los miembros del jurado y que sean transportados diariamente por alguaciles federales.

También pidió que las pruebas que se presenten no tengan datos clasificados que comprometan la seguridad nacional y que estén bajo estricta protección, a la luz de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés).

“Dada la naturaleza de alto perfil de Caro Quintero y sus extensos vínculos con una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, los miembros del jurado podrían no querer o poder dar veredictos imparciales si sus identidades son públicamente conocidas”, alegó la fiscalía en su solicitud al juez Block, según un diario mexicano que tuvo acceso al documento.

De ser acepta la petición fiscal por la Corte, el juicio podría llevarse con normalidad, aunque los documentos probatorios solo estarían bajo clasificación general pero sin detalles y fuera de acceso al público, señala la información.

Caro Quitero fue incluido por EEUU en una lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, y ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por su captura, tras el asesinato de Camarena. El Cartel de Guadalajara desapareció en 1989 y dio origen a otras organizaciones criminales, como la de Sinaloa.

FUENTE: Con información excelsor.com.mx, DW, Infobae, agencias