Familiares de jueza María Lourdes Afiuni solicitan permitir que viaje a EEUU por tratamiento médico

Afiuni, juez presa de Chávez, vive una injusticia que no ha terminado 16 años después ,y sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos. (Cortesía).

CARACAS. Los familiares de la jueza María Lourdes Afiuni Mora exigen a las autoridades venezolanas a cerrar de forma definitiva su proceso judicial, debido al delicado cuadro de salud que presenta y se le permita por razones de humanidad, justicia y responsabilidad institucional, recibir la atención médica que requiere.

En un comunicado publicado este 6 de agosto, su hermano Nelson Afiuni y la representante legal, Thelma Fernández, señalan que tras 16 años de persecución es hora de levantar las restricciones que le impiden viajar y reunirse con su hija, quien reside desde hace 10 años en Estados Unidos y de este modo, recibir tratamiento médico especializado en un entorno familiar.

VENEZUELA Familia de la juez Afiuni, presa política de Hugo Chávez, pide poner fin a su "injusto" proceso penal

Los firmantes del comunicado afirmaron que la situación actual en la que se encuentra la jueza Afiuni constituye una vulneración continua a su integridad física y emocional

Detallan que la grave condición de salud de la juez Afiuni ha sido confirmada tras episodios de mareos, vómitos e hipertensión que derivaron en una hospitalización de urgencia. Estudios médicos, revelaron la presencia de tres lesiones tumorales que requieren atención inmediata para evitar consecuencias irreparables.

Sus familiares enfatizan que este deterioro no es un hecho aislado, sino la consecuencia acumulada de condiciones precarias durante

años de reclusión y la falta de atención médica oportuna.

Capítulo oscuro del poder judicial

El caso, calificado por la familia y la defensa como un “capítulo oscuro” del poder Judicial venezolano, se prolonga más de una década después de que la pena impuesta de cinco años —por

un delito de corrupción que, según actas procesales y testimonios de la fiscalía, carecía de fundamento material— debió haber culminado.

Nelson Afiuni Mora, junto a Fernández, denuncian la utilización del sistema judicial como herramienta de presión política y reiteran su llamado a la responsabilidad institucional para poner fin a este proceso que consideran “un atropello a la justicia y a los derechos humanos”.

FUENTE: Con información de Nelson afiuni y Thelma Fernández