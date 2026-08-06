México anuncia reforzar la seguridad para recuperar las exportaciones de aguacate a EEUU

Un trabajador clasifica aguacates en una planta empacadora ubicada en el municipio de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, México, el 17 de abril de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO_ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves un plan para reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate del estado de Michoacán, después de que Estados Unidos suspendiera las importaciones del fruto debido a una alerta por la violencia vinculada al crimen organizado.

La mandataria reconoció que su Gobierno trabaja para aumentar la presencia de la Guardia Nacional en las áreas donde operan las plantaciones y empacadoras destinadas a la exportación.

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"Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional", afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La suspensión ocurre luego de que las autoridades estadounidenses activaran sus protocolos de seguridad para proteger a los inspectores encargados de supervisar la producción destinada al mercado norteamericano. En 2024, las exportaciones también fueron interrumpidas temporalmente tras la agresión contra dos inspectores en Michoacán.

Violencia golpea al principal estado productor

Michoacán, principal productor de aguacate de México, genera cerca de dos millones de toneladas anuales y concentra una parte importante de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el estado enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad marcada por la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el cobro de cuotas a productores agrícolas. La violencia también ha alcanzado a funcionarios públicos y autoridades locales.

Ante la decisión de Washington, Sheinbaum informó que su administración solicitó una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para buscar el restablecimiento de las inspecciones o, en su defecto, evaluar la posibilidad de que estas sean realizadas por personal mexicano.

Tensión con Washington

La suspensión de las importaciones se produce en un contexto de relaciones complejas entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

El presidente Donald Trump sostiene que amplias zonas del territorio mexicano están bajo la influencia de los cárteles del narcotráfico y ha planteado la necesidad de actuar con mayor firmeza contra esas organizaciones. Incluso ha advertido sobre la posibilidad de emplear capacidades militares estadounidenses para combatirlas, una opción que el Gobierno de Sheinbaum ha rechazado por considerar que vulneraría la soberanía mexicana.

Pese a la creciente violencia, Michoacán continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones agrícolas mexicanas. Junto con el vecino estado de Jalisco, alcanzó este año un récord de 127,000 toneladas de aguacate enviadas a Estados Unidos durante la temporada previa al Super Bowl, el período de mayor demanda del producto.

FUENTE: Con información de AFP