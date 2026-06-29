Tras confirmarse su victoria, Keiko Fujimori dice que Perú se acerca a "camino de orden y esperanza"

LIMA. -La derechista Keiko Fujimori anunció que Perú está "cada vez más cerca" del "camino del orden", tras ser electa presidenta del país, de acuerdo con los datos finales del escrutinio difundidos este lunes por la autoridad electoral.

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", dijo la mandataria electa, quien apuntaló su triunfo en un discurso de mano dura contra el crimen organizado.

A través de su cuenta en X, Fujimori expresó. "La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ha llegado al 100% de las actas electorales escrutadas. (...) Esperamos la proclamación del JNE (organismo electoral) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad".

La candidata presidencial ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio.

Fujimori se impone así a su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los votos, según el último boletín oficial publicado por la ONPE.

"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", dijo Fujimori tras conocer el resultado final. La líder del partido Fuerza Popular reconoció la fragmentación del país, informa la prensa peruana.

La ahora presidenta electa señaló también que ya tiene en mente algunos nombres para ocupar cargos en el nuevo gobierno, aunque no reveló ningún nombramiento. Planteó dos retos inmediatos: "recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño".

Tras perder las elecciones en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori parecía condenada a seguir siendo la eterna finalista. Su victoria, confirmada este lunes con el 100% del escrutinio, corona más de 15 años de intentos por acceder al poder.

Creció en los pasillos del poder. Tras el divorcio de sus padres, se convirtió a los 19 años en primera dama del gobierno de Alberto Fujimori y se codeó con jefes de Estado y otros líderes internacionales.

Proclamación presidencial

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo apuntó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el gobierno del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Burneo se refirió, además, a las denuncias de fraude formuladas por la oposición y subrayó que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. Recordó que cualquier solicitud de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentada con pruebas.

FUENTE: Con información de AFP /Europa Press