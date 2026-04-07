martes 7  de  abril 2026
CRISIS

La AIE advierte que guerra en Medio Oriente ha creado una triple crisis

La triple crisis afecta el petróleo, gas y alimentos y supera las ocurridas en los años 1973,1979 y 2022 “juntas”

La triple crisis mundial afecta al petróleo. (ROBYN BECK / AFP)&nbsp;&nbsp;

La triple crisis mundial afecta al petróleo. (ROBYN BECK / AFP)  

ROBYN BECK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARIS.- El director ejecutivo de la Agencia Mundial de Energía (AIE), Fatih Birol, dijo que el mundo se enfrenta a una triple crisis que afecta al petróleo, gas y alimentos, cuya gravedad va más allá que las “de 1973, 1979 y 2022 juntas”, debido a los combates que se escenifican en el Medio Oriente.

Birol afirmó que el mundo se adentra en un “abril negro” y la solución está en la reapertura del estrecho de Ormuz.

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“Marzo fue muy difícil, pero abril será mucho peor", advirtió el secretario ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

Vaticina que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante todo abril se perderá el doble de petróleo crudo y productos refinados que en marzo.

El directivo turco de la AIE admitió ser muy pesimista.

"El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de esta magnitud", acotó. "El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de esta magnitud", acotó.

En este sentido, considera que esta triple crisis afectará a los países que dependen en mayor medida de las importaciones, incluyendo Corea del Sur y Japón, pero especialmente Indonesia, Filipinas, Vietnam, Pakistán y Bangladesh, así como países africanos con recursos financieros limitados.

La IAE recomienda conservar el petróleo

Por otro lado, tras haber respondido a mediados de marzo con la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de los países de la AIE, Birol recuerda que la agencia aún dispone de 80% del stock y subraya que se usará "si es necesario", aunque confía en que finalmente no haga falta recurrir a él, pese a esta triple crisis.

Además de liberar reservas, la AIE está proponiendo también medidas de conservación de petróleo y participa en la llamada “diplomacia energética”, mantiene contacto con los ministros de Arabia Saudí, Brasil, India y muchos otros.

Birol recomienda a los países usar la energía con la mayor prudencia posible, conservándola y mejorando su eficiencia, además de seguir con el apoyo del crecimiento de las energías renovables y desarrollar las importaciones de diversos socios comerciales.

A más largo plazo, el director de la AIE anticipa una profunda transformación de la geopolítica energética y confía en que la crisis actual contribuya a acelerar el desarrollo de las energías renovables, la nuclear y el uso de vehículos eléctricos.

Avance de las diferentes energías

De tal modo, si bien algunas tecnologías avanzarán mucho más rápido que otras, pronostica que: “Se producirá una transición hacia las energías renovables fulgurante", dado que la solar y la eólica pueden instalarse con gran rapidez, al tiempo que se prolongará la vida útil de las centrales nucleares existentes y, en muchos países, se reactivará el impulso de la energía nuclear, incluidos los pequeños reactores modulares.

Al igual que en la década de 1970, el director de la AIE espera que la industria automotriz se transformará y los coches eléctricos se desarrollarán mucho más rápido que los de motor de combustión interna, especialmente en Asia, donde la demanda de petróleo es mayor.

FUENTE: on información de Europa Press

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