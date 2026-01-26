lunes 26  de  enero 2026
RELACIÓN BILATERAL

Rusia asegura que mantendrá proyectos e inversiones en Venezuela, en relaciones "beneficiosas"

Kremlin afirmó que avanza su fábrica de fusiles de asalto y que mantiene contactos “a diario” con funcionarios del régimen. “Conocemos bien a Delcy Rodríguez”

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- En abierto desafío a EEUU, Rusia aseguró este lunes que mantendrá sus relaciones con Venezuela, con quien está en “constante contacto diario” tras la captura de Nicolás Maduro, y que adelanta varios proyectos e inversiones en ese país, entre ellos otra fábrica de armas, que seguirán.

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por TASS.

Lee además
El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Según Peskov, también Caracas tiene por prioridad "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia". Y añadió que Rusia "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio".

En relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el portavoz señaló que el Kremlin "la conoce bien".

Rusia posee con Venezuela una alianza estratégica en cooperación militar y energética que incluye la producción conjunta de petróleo y gas, además de acuerdos en minería y sistemas de defensa, desde 2025.

Armas para Venezuela, sin militares

El año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.

Este lunes, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, se refirió a las baterías antiaéreas rusas que habrían fallado durante la operación militar de EEUU para capturar a Maduro, y precisó que fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

Los militares venezolanos fallaron por no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24.

Rusia sobre Cuba

El secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, también declarró que están al tanto de los últimos sucesos en torno a Cuba y sobre los posibles planes de bloqueo de la isla por parte de EEUU.

"Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia", señaló.

Peskov añadió que el Kremlin "valora enormemente" las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana.

La semana pasada el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, visitó Cuba, a propósito de la muerte de 32 de sus militares que formaban el primer anillo de seguridad de Maduro y trataron de protegerlo.

A pesar de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se solidarizó con Cuba con la determinación en defender su soberanía, evitó condenar abiertamente las acciones estadounidenses en Venezuela.

Exteriores de Rusia sí condenó la operación autorizada por Donad Trump, que también capturó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y calificó el acto de "ilegal".

El Kremlin todavía espera la liberación de los marineros rusos detenidos por EEUU tras haber apresado el buque Marinera, cerca de las aguas venezolanas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió su puesta en libertad, según se informó.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Unión Europea prueba la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027

ONU exige cese de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana

Termina primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU