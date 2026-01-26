Rusia asegura que mantendrá proyectos e inversiones en Venezuela, en relaciones "beneficiosas"

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

MOSCÚ .- En abierto desafío a EEUU, Rusia aseguró este lunes que mantendrá sus relaciones con Venezuela , con quien está en “constante contacto diario” tras la captura de Nicolás Maduro, y que adelanta varios proyectos e inversiones en ese país, entre ellos otra fábrica de armas, que seguirán.

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", aseguró el portavoz del Kremlin , Dmitri Peskov, citado por TASS.

Según Peskov, también Caracas tiene por prioridad "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia". Y añadió que Rusia "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio".

En relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el portavoz señaló que el Kremlin "la conoce bien".

Rusia posee con Venezuela una alianza estratégica en cooperación militar y energética que incluye la producción conjunta de petróleo y gas, además de acuerdos en minería y sistemas de defensa, desde 2025.

Armas para Venezuela, sin militares

El año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.

Este lunes, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, se refirió a las baterías antiaéreas rusas que habrían fallado durante la operación militar de EEUU para capturar a Maduro, y precisó que fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

Los militares venezolanos fallaron por no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24.

Rusia sobre Cuba

El secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, también declarró que están al tanto de los últimos sucesos en torno a Cuba y sobre los posibles planes de bloqueo de la isla por parte de EEUU.

"Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia", señaló.

Peskov añadió que el Kremlin "valora enormemente" las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana.

La semana pasada el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, visitó Cuba, a propósito de la muerte de 32 de sus militares que formaban el primer anillo de seguridad de Maduro y trataron de protegerlo.

A pesar de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se solidarizó con Cuba con la determinación en defender su soberanía, evitó condenar abiertamente las acciones estadounidenses en Venezuela.

Exteriores de Rusia sí condenó la operación autorizada por Donad Trump, que también capturó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y calificó el acto de "ilegal".

El Kremlin todavía espera la liberación de los marineros rusos detenidos por EEUU tras haber apresado el buque Marinera, cerca de las aguas venezolanas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió su puesta en libertad, según se informó.

FUENTE: Con información de EFE