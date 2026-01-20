La Habana obligada a adquirir combustible en África por agotamiento de reservas

El régimen de Cuba gestionó la compra de combustible en África ante la interrupción de los suministros regulares desde Venezuela y el agotamiento de los cargamentos enviados por Rusia y México a finales de diciembre.

Según los datos de rastreo satelital, el buque petroquímico Mia Grace, con bandera de las Islas Marshall, partió el 19 de enero de Lomé, Togo, con un cargamento que tiene prevista su llegada a La Habana el próximo 4 de febrero, reseña el portal web Diario de Cuba

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló a Diario de Cuba que la empresa Cubametales, integrante del conglomerado militar GAESA, realizó la adquisición presuntamente al contado y mediante un intermediario europeo.

El buque, con una capacidad de 50.000 toneladas, transporta un volumen estimado de 314.500 barriles de diésel o 280.500 barriles de fueloil. Aunque Togo carece de refinerías propias, funciona como un nodo logístico de tránsito marítimo para productos refinados. La ruta de la embarcación incluyó una escala previa en el puerto de Amberes, Bélgica, donde el régimen realizó transacciones similares anteriormente.

Cuba vive la peor crisis

Esta situación incide directamente en la crisis energética de la isla, que empeoró recientemente a pesar de la baja en el consumo por las temperaturas actuales.

La estatal Unión Eléctrica informó que la carencia de combustible y lubricantes paralizó 101 centrales de generación distribuida, lo cual representa una pérdida de 927 MW. Adicionalmente, una de las centrales flotantes de la empresa turca Karadeniz Holding en La Habana dejó de aportar 30 MW por falta de fueloil. El déficit total derivado de estas carencias tecnológicas suma 1.113 MW, lo que constituye casi un tercio de la demanda diaria nacional.

En la actualidad, México figura como el principal proveedor de hidrocarburos del régimen, junto con envíos puntuales de Rusia. No obstante, estas importaciones resultan insuficientes para satisfacer la demanda interna de 100.000 barriles diarios, de los cuales la producción local solo cubre 40.000 barriles.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba