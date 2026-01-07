miércoles 7  de  enero 2026
México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México se ha vuelto un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, tras ser consultada sobre un informe periodístico que señala que habría desplazado a Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la Isla.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria. De momento, la información no pudo ser verificada de forma independiente por la AFP.

Consultada al respecto, Sheinbaum dijo que ante la crisis que afronta Venezuela, "evidentemente México se vuelve un proveedor importante", pero aclaró que el país no está despachando a Cuba "más petróleo del que se había enviado históricamente".

Sheinbaum se excusó de confirmar la información del diario británico, pues de momento no contaba con datos de la petrolera estatal Pemex, aunque dijo que ya los había solicitado y que hará pública esta información.

La mandataria izquierdista añadió que los envíos de crudo a Cuba han ocurrido durante "muchos años y por distintas razones", algunos de ellos bajo contratos de exportación o un esquema de "ayuda humanitaria".

El gobierno mexicano se ha negado habitualmente a publicar estos contratos petroleros, así como la manera en que La Habana le paga por el hidrocarburo.

"Profunda crisis"

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de supuestos médicos, maestros y asesoría militar a la nación sudamericana.

Pero la larga y profunda crisis económica de Venezuela mermó gravemente la producción petrolera nacional y con ello los envíos de crudo para la isla.

Según expertos, Venezuela llegó a enviar a la Isla años atrás hasta 90.000 barriles de petróleo diarios, pero estas cifras cayeron en los últimos años a "un promedio de 30.000 a 35.000 barriles diarios", detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Con una economía sumamente golpeada y escasez de energéticos, Cuba, de 9,7 millones de habitantes, ha sufrido cinco apagones generales desde fines de 2024, algunos de los cuales han durado varios días. Sus habitantes padecen cortes diarios de electricidad.

FUENTE: Con información de AFP

