miércoles 30  de  septiembre 2026
NICARAGUA

Solicitan a la OEA gestión urgente para la liberación y asilo del obispo Abelardo Mata

El entorno del obispo alertó que la salud del prelado requiere la atención urgente de especialistas en cardiología, neurología, medicina vascular y oftalmología debido a episodios severos de descompensación

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El logotipo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Por ANDREINA PÉREZ

WASHINGTON.- Jeffer Chavarría Alonso, representante del obispo nicaragüense Juan Abelardo Mata, envió una carta formal a los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar una acción diplomática coordinada que permita la liberación del religioso y su posterior traslado humanitario a un tercer país.

La petición se presentó en la víspera de la Reunión de Consulta de cancilleres del organismo hemisférico en Washington, donde las delegaciones del continente abordarán la crisis política y la persecución a la Iglesia católica en Nicaragua, reseña el portal web Radio Martí.

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Alertas por deterioro de salud y desacato del régimen

  • Riesgo médico inminente: El entorno del obispo alertó que la salud del prelado requiere la atención urgente de especialistas en cardiología, neurología, medicina vascular y oftalmología debido a episodios severos de descompensación.

  • Denuncia de montaje propagandístico: La representación del religioso desestimó las apariciones de Monseñor Mata en medios oficiales nicaragüenses, calificándolas como una escenificación del régimen para simular un retiro voluntario y neutralizar la presión internacional.

  • Incapacidad de la garantía colectiva: Ante el desacato de la administración de Daniel Ortega frente a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 27 de agosto, se solicitó a los países miembros de la OEA activar mecanismos continentales de presión.

  • Persecución al entorno cercano: Las medidas de protección dictadas por el tribunal interamericano abarcan también a cuatro colaboradores del prelado, Celia del Carmen Huete Reyes, Celia Leonor Huete Reyes, Álvaro José Huete Reyes y Celiana Paola Talavera Huete, quienes enfrentan hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

La representación diplomática del prelado ratificó que la salida a un tercer país cuenta con el consentimiento de los familiares, ante la imposibilidad de garantizar su integridad física y libertad dentro del territorio nicaragüense.

FUENTE: Martí Noticias

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