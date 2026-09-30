Solicitan a la OEA gestión urgente para la liberación y asilo del obispo Abelardo Mata

Riesgo médico inminente: El entorno del obispo alertó que la salud del prelado requiere la atención urgente de especialistas en cardiología, neurología, medicina vascular y oftalmología debido a episodios severos de descompensación.

Denuncia de montaje propagandístico: La representación del religioso desestimó las apariciones de Monseñor Mata en medios oficiales nicaragüenses, calificándolas como una escenificación del régimen para simular un retiro voluntario y neutralizar la presión internacional.

Incapacidad de la garantía colectiva: Ante el desacato de la administración de Daniel Ortega frente a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 27 de agosto, se solicitó a los países miembros de la OEA activar mecanismos continentales de presión.