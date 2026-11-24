ROMA. El lunes 23 de noviembre, en la Cámara de Diputados de Italia, en el Palazzo Montecitorio de Roma, fue galardonada la periodista ítalo-venezolana Marinellys Tremamunno con el prestigioso Reconocimiento al Mérito del Premio Internacional Leone d’Oro de Venecia, por su trayectoria periodística y su contribución a la libertad de prensa y al diálogo entre los pueblos.
“Me emocionaron profundamente las palabras con las que justificaron esta distinción, destacando el coraje y la independencia intelectual con los que he enfrentado personalmente las consecuencias de la censura en Venezuela, transformando mi experiencia en una misión de testimonio para dar voz a las poblaciones más vulnerables”, dijo.
La verdad merece ser contada
Agregó que: “Detrás de más de 20 años de periodismo hay sacrificios, desafíos, momentos difíciles, pero sobre todo una convicción que nunca me ha abandonado: la verdad merece ser contada, incluso cuando hacerlo tiene consecuencias”, advirtió.
Tremamunno destacó que, como periodista italo-venezolana, lleva a Venezuela en el corazón y su lucha por la libertad en cada paso de su camino.
Dedicó también este reconocimiento a quienes siguen defendiendo la democracia, la justicia y los derechos humanos, sin perder la esperanza de un futuro mejor para Venezuela.
“Mi más sincero agradecimiento al Comité del Leone d’Oro de Venecia, a su Comité de Presidencia y, muy especialmente, a Eileen Contreras, por su sensibilidad, su confianza y por valorar una trayectoria construida con pasión, perseverancia e independencia”, acotó.
FUENTE: Con inormación de redes sociales