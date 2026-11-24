La Marinellys Tremamunno lleva más de 10 años como periodista acreditada en el Vaticano

ROMA. El lunes 23 de noviembre, en la Cámara de Diputados de Italia, en el Palazzo Montecitorio de Roma, fue galardonada la periodista ítalo-venezolana Marinellys Tremamunno con el prestigioso Reconocimiento al Mérito del Premio Internacional Leone d’Oro de Venecia, por su trayectoria periodística y su contribución a la libertad de prensa y al diálogo entre los pueblos.

“Me emocionaron profundamente las palabras con las que justificaron esta distinción, destacando el coraje y la independencia intelectual con los que he enfrentado personalmente las consecuencias de la censura en Venezuela, transformando mi experiencia en una misión de testimonio para dar voz a las poblaciones más vulnerables”, dijo.

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PREMIO Marinellys Tremamunno, corresponsal de Diario Las Américas, galardonada en la primera edición del Premio Internacional de Periodismo Ético "Luci di Verità"

La verdad merece ser contada

Agregó que: “Detrás de más de 20 años de periodismo hay sacrificios, desafíos, momentos difíciles, pero sobre todo una convicción que nunca me ha abandonado: la verdad merece ser contada, incluso cuando hacerlo tiene consecuencias”, advirtió.

Tremamunno destacó que, como periodista italo-venezolana, lleva a Venezuela en el corazón y su lucha por la libertad en cada paso de su camino.

Dedicó también este reconocimiento a quienes siguen defendiendo la democracia, la justicia y los derechos humanos, sin perder la esperanza de un futuro mejor para Venezuela.

“Mi más sincero agradecimiento al Comité del Leone d’Oro de Venecia, a su Comité de Presidencia y, muy especialmente, a Eileen Contreras, por su sensibilidad, su confianza y por valorar una trayectoria construida con pasión, perseverancia e independencia”, acotó.

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FUENTE: Con inormación de redes sociales