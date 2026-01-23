viernes 23  de  enero 2026
RECONOCIMIENTO

Periodista Manuel Aguilera celebra premio EMMY por impacto social de "Voces"

El galardón, otorgado en la categoría de Teen and Societal Concerns-Spanish, reconoce la capacidad narrativa de un formato que nació hace nueve años

Periodista Manuel Aguilera celebra un EMMY por impacto social de Voces

Periodista Manuel Aguilera celebra un EMMY por impacto social de "Voces"

Cortesía
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El periodismo hecho desde el dispositivo móvil ha dejado de ser una promesa del futuro para consolidarse como una herramienta de prestigio en la industria televisiva de Estados Unidos. Manuel Aguilera, periodista fundador de la productora HispanoPost ha sido partícipe en primera mano de esta evolución gracias al proyecto Voce, que celebra la obtención de su primer premio EMMY.

El galardón, otorgado en la categoría de Teen and Societal Concerns-Spanish, reconoce la capacidad narrativa de un formato que nació hace nueve años y que hoy se posiciona como un referente de impacto social para la comunidad hispana.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003. video
POLÉMICA

Periodista Manuel Aguilera sobre caso Julio Iglesias: "La reputación está destruida"
El periodista venezolano Carlos Julio Rojas estuvo 21 meses detenido siendo víctima de abusos y violaciones de derechos humanos.
REPRESIÓN

Periodista venezolano excarcelado aboga por liberación de presos políticos para avanzar en transición

De cápsulas informativas a servicio público

Lo que comenzó en 2017 como una serie de cápsulas informativas de dos minutos ha evolucionado hacia una plataforma de conexión profunda con la audiencia. Según explica Aguilera, la clave del éxito ha sido entender la información como un servicio público.

“Voces nació con esa vocación y destacó dentro de HITN (coproductora del formato) como su espacio de mayor conexión con la audiencia hispana”, señala el periodista.

Destaca que durante casi una década el proyecto ha rescatado cientos de testimonios de personas humildes y trabajadoras que, pese a su anonimato, poseen historias con un valor humano universal. "Creo que esa ha sido la clave para ganar el EMMY".

"Mobile Journalism" (Periodismo móvil)

El reconocimiento de la Academia de Televisión supone también un respaldo definitivo a la metodología de HispanoPost. Aguilera, defensor de la producción con teléfonos móviles, asegura que este instrumento es, hoy por hoy, la mejor herramienta para el profesional moderno.

"La calidad de imagen y sonido es incuestionable. En nuestro móvil empieza y acaba el proceso de comunicación; es donde acumulamos el contenido que generamos y el que consumimos", afirma, subrayando que la fuerza tecnológica de este formato es imparable.

El reto de la empatía

La pieza ganadora del EMMY aborda las preocupaciones sociales de los adolescentes, un grupo demográfico que Aguilera considera que atraviesa una etapa crítica.

A pesar de las ventajas tecnológicas de 2026, el periodista advierte sobre la pérdida de capacidades sociales y empatía en las nuevas generaciones.

"Hablábamos de lo positivo de los cambios tecnológicos, pero también tiene su lado negativo. Se han perdido capacidades sociales y de alguna manera partes de comunicación y la empatía con los otros (...) Es necesario mirar mucho a estos niños y jóvenes e indagar en sus preocupaciones. Creo que el jurado de los EMMY supo verlo y por eso nos han premiado”, comenta sobre la relevancia del video galardonado.

Una década de historias

Con la mirada puesta en el futuro, HispanoPost ha confirmado que continuará produciendo Voces para HITN por décimo año consecutivo. Aguilera califica de "milagro" la longevidad del formato en una industria tan volátil como la actual.

Aunque el proyecto mantiene su esencia, el periodista no oculta su deseo de expandir el horizonte de estas historias hacia nuevas plataformas o formatos de larga duración, siempre que la sinergia con la dirección de HITN —especialmente con figuras como Guillermo Sierra— lo permita.

Este EMMY premia un video sobre preocupaciones sociales, además de validar una visión del periodismo hispano que prioriza la dignidad de las historias cotidianas y la eficiencia de la tecnología móvil.

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Reguetonero cubano "El Chulo" es arrestado y enfrenta proceso de deportación

Artistas y público reaccionan a fallecimiento de Alfredito Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Te puede interesar

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Imagen referencial de patrullas de policía.
PERSECUCIÓN POLICIAL

Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán