Periodista Manuel Aguilera celebra premio EMMY por impacto social de "Voces"

MIAMI.- El periodismo hecho desde el dispositivo móvil ha dejado de ser una promesa del futuro para consolidarse como una herramienta de prestigio en la industria televisiva de Estados Unidos . Manuel Aguilera, periodista fundador de la productora HispanoPost ha sido partícipe en primera mano de esta evolución gracias al proyecto Voce, que celebra la obtención de su primer premio EMMY .

El galardón, otorgado en la categoría de Teen and Societal Concerns-Spanish, reconoce la capacidad narrativa de un formato que nació hace nueve años y que hoy se posiciona como un referente de impacto social para la comunidad hispana.

De cápsulas informativas a servicio público

Lo que comenzó en 2017 como una serie de cápsulas informativas de dos minutos ha evolucionado hacia una plataforma de conexión profunda con la audiencia. Según explica Aguilera, la clave del éxito ha sido entender la información como un servicio público.

“Voces nació con esa vocación y destacó dentro de HITN (coproductora del formato) como su espacio de mayor conexión con la audiencia hispana”, señala el periodista.

Destaca que durante casi una década el proyecto ha rescatado cientos de testimonios de personas humildes y trabajadoras que, pese a su anonimato, poseen historias con un valor humano universal. "Creo que esa ha sido la clave para ganar el EMMY".

"Mobile Journalism" (Periodismo móvil)

El reconocimiento de la Academia de Televisión supone también un respaldo definitivo a la metodología de HispanoPost. Aguilera, defensor de la producción con teléfonos móviles, asegura que este instrumento es, hoy por hoy, la mejor herramienta para el profesional moderno.

"La calidad de imagen y sonido es incuestionable. En nuestro móvil empieza y acaba el proceso de comunicación; es donde acumulamos el contenido que generamos y el que consumimos", afirma, subrayando que la fuerza tecnológica de este formato es imparable.

El reto de la empatía

La pieza ganadora del EMMY aborda las preocupaciones sociales de los adolescentes, un grupo demográfico que Aguilera considera que atraviesa una etapa crítica.

A pesar de las ventajas tecnológicas de 2026, el periodista advierte sobre la pérdida de capacidades sociales y empatía en las nuevas generaciones.

"Hablábamos de lo positivo de los cambios tecnológicos, pero también tiene su lado negativo. Se han perdido capacidades sociales y de alguna manera partes de comunicación y la empatía con los otros (...) Es necesario mirar mucho a estos niños y jóvenes e indagar en sus preocupaciones. Creo que el jurado de los EMMY supo verlo y por eso nos han premiado”, comenta sobre la relevancia del video galardonado.

Una década de historias

Con la mirada puesta en el futuro, HispanoPost ha confirmado que continuará produciendo Voces para HITN por décimo año consecutivo. Aguilera califica de "milagro" la longevidad del formato en una industria tan volátil como la actual.

Aunque el proyecto mantiene su esencia, el periodista no oculta su deseo de expandir el horizonte de estas historias hacia nuevas plataformas o formatos de larga duración, siempre que la sinergia con la dirección de HITN —especialmente con figuras como Guillermo Sierra— lo permita.

Este EMMY premia un video sobre preocupaciones sociales, además de validar una visión del periodismo hispano que prioriza la dignidad de las historias cotidianas y la eficiencia de la tecnología móvil.