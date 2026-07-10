La salud mental de los cubanos gravemente afectada por los constantes apagones

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono en La Habana (Cuba).

Un estudio liderado por el psicólogo Yunier Broche-Pérez revela niveles severos y extremadamente severos de ansiedad, depresión y estrés entre los cubanos afectados por los prolongados apagones.

En entrevista con Martí Noticias, el investigador advirtió que la incertidumbre, la falta de sueño y la pérdida de control sobre la vida cotidiana están provocando un grave deterioro de la salud mental, cuyas consecuencias podrían manifestarse en los próximos años, reseña el portal web Martí Noticias.

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Los prolongados apagones que afectan a Cuba están sometiendo a la población a niveles severos de ansiedad, depresión y estrés, con posibles consecuencias para la salud física y mental que podrían manifestarse durante los próximos años, advirtió el psicólogo e investigador Yunier Broche-Pérez en entrevista con Martí Noticias.

Broche-Pérez lideró, junto a la investigadora Zoylen Fernández-Fleites el estudio “Impotentes y bajo presión: vulnerabilidades en salud mental en el contexto de apagones prolongados en Cuba”, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista científica Social Science & Medicine.

La investigación recopiló información de 415 participantes entre julio y noviembre de 2025, un periodo en el que los cortes eléctricos podían extenderse hasta 36 horas en determinadas zonas del país.

“Este es un estudio que, en comparación con la realidad que vive la población cubana hoy, vamos a decir que tiene un poquito de atraso”, explicó el investigador y recordó que, cuando fueron recopilados los datos, los apagones más prolongados rondaban las 36 horas, principalmente en zonas del interior del país.

“Después de noviembre, diciembre, los apagones están alcanzando 56 horas. En algunos lugares hay apagones por cuatro días”, señaló.

Los especialistas evaluaron tres variables fundamentales: ansiedad, depresión y estrés, mediante un cuestionario utilizado internacionalmente para medir este tipo de respuestas emocionales.

Los resultados sorprendieron incluso a los especialistas. “En los 415 participantes que estuvieron en el estudio no hubo ninguno que mostrara niveles leves de depresión, ni siquiera niveles moderados”, afirmó Broche-Pérez.

Según explicó, toda la muestra presentó niveles severos o extremadamente severos en las tres variables analizadas. “Esto es algo muy raro de encontrar en una población general, excepto que esa población esté bajo la presión de algún tipo de situación muy peculiar, como pueden ser situaciones de guerra, pandemia o conflictos civiles”, advirtió.

Para el investigador, encontrar estos resultados en Cuba es “extremadamente llamativo” y “muy preocupante”, debido a que el país no atraviesa oficialmente una guerra, un conflicto armado ni una pandemia.

FUENTE: Martí Noticias