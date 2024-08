La Unión Europea y España no reconocen supuesto triunfo de Maduro hasta que se publiquen actas verificadas

MADRID .- En otra manifestación de rechazo al fallo del Tribunal Supremo ( TSJ) de Venezuela, afín con la dictadura, la Unión Europea que conforman 27 países del continente y el gobierno de España adelantaron que no reconocen la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J hasta que pueda ser vista y verificada la votación de los venezolanos.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, dijo en una conferencia de prensa. “Todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección que todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”.

No obstante, Borrell aclaró que la posición oficial de los Estados miembros de la UE se acordará en el Consejo del Ministro de Exteriores que está previsto para la próxima semana.

Este 22 de agosto, la Sala Electoral del TSJ afín a Maduro, en una sentencia calificada de inconstitucional, certificó los resultados del CNE que, sin los procesos legales de auditoría y totalización, dieron el triunfo a Maduro, y no al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien habría resultado vencedor, según actas que circulan en Venezuela y en el exterior tras ser obtenidas por los testigos de la oposición el día de los comicios.

La oposición unitaria de Venezuela ha reclamado la decisión, y también Juristas y dirigentes políticos del exterior consideran que se ha concretado “un golpe de Estado” al desconocer la voluntad popular.

España, actas íntegras

Tampoco España reconocerá a Maduro, hasta que se publiquen “de manera íntegra y verificable” las actas de los comicios, deslizaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a medios internacionales.

“Como hemos dicho desde el primer momento, para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones”, puntualizaron las fuentes del gobierno de Pedro Sánchez, que no precisaron cuándo habrá una declaración oficial

En todo caso, señalaron que la publicación de los votos “es la manera para que haya plena transparencia como ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas y como es habitual en todas las democracias”.

La posición de la UE y de España se suma a la declaración de los gobiernos de Chile, Uruguay y Guatemala, entre otros de la región, que rechazan el fallo del TSJ por convalidar resultados de manera ilegal.

Brasil, Colombia y México, aliados de Venezuela pero críticos de Maduro ante las elecciones, en los últimos días, no han fijado posición, por el momento.

FUENTE: Con información AFP, El Nacional, Infobae