La vida de lujos que tiene Tamara Marrero Cruz, hermana del primer ministro cubano

Relax Jaracho, sin embargo, no parece estar inscrita como una de las medianas y pequeñas empresas (mipyme) existentes en Cuba. En ninguno de los listados de los negocios se muestra el nombre del Spa ni algún otro referenciado como Servicios personales (masajes, sauna, baños turcos), que es la denominación que recibe este tipo de empresa.

Al menos desde abril de 2021 Tamara promociona su Spa Relax Jaracho. Su negocio, sito en su casa en la ciudad de Holguín, consta de una habitación de grandes dimensiones, con dos camas, aire acondicionado y en una habitación contigua, un baño.

Relax Jaracho se precia de proporcionar servicios con productos cien por ciento naturales, como la propia Tamara promociona. Desde chocolaterapia hasta tratamientos con arcilla y mascarillas faciales con avena y miel, sus métodos evidencian que tiene acceso a productos disponibles a altos precios y en mipymes.

En el Spa ha desarrollado su propia marca homónima, para vender aceite de coco, cacao, máscara de avena, de arcilla, de arroz y aceite de corojo, todo rotulado con el logo de su negocio.

Relax Jaracho, no obstante, no se reduce a las paredes de la habitación donde aplica los masajes y tratamientos.

Recientemente, Tamara ha adquirido un espacio en la Plaza de la Marqueta en pleno centro holguinero. En ese proyecto de desarrollo local, perteneciente a la Empresa de Servicios al Arte, y destinado a la comercialización de diversas manualidades y productos artesanales, Relax Jaracho cuenta con un stand.

“Ahí hay de todo desde regalos para momentos especiales, hasta los productos de su Relax; aceites esenciales, dispensadores de aromas, inciensos, velas, tazas, bandejas, hasta detalles distintivos de Holguín”, manifestó en Instagram Jorge Zayas, amigo de Tamara y dueño de un negocio de diseño de eventos, “Decoraciones Jorge e Irán”.

