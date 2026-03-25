Las reservas de GAESA caen por debajo de los 1,000 millones de dólares

Vista de un cartel que advierte sobre el uso del CUC, la moneda que el régimen ha intentado igualar al dólar, en una tienda en La Habana, el 15 de septiembre de 2020.

LA HABANA.- Un análisis reciente de la Unidad de Inteligencia de The Economist revela que la economía cubana atraviesa su crisis más profunda desde 1959.

El informe detalla una combinación de agotamiento de reservas, desplome de sectores estratégicos y proyecciones de contracción económica que sitúan al país en un escenario de vulnerabilidad extrema.

Las previsiones para 2026 anticipan una caída del Producto Interno Bruto del 7,2%. Según el reporte, el Banco Central de Cuba opera con reservas de divisas estimadas en 3,000 millones de dólares. Por su parte, el conglomerado militar GAESA, que controla la infraestructura turística y comercial, presenta una descapitalización acelerada. Tras destinar el 70% de sus inversiones al turismo en la última década, el grupo cuenta actualmente con menos de 1,000 millones de dólares en reservas debido a la baja ocupación hotelera.

GAESA, el emporio de las fuerzas armadas que posee el banco más grande de Cuba, la mayoría de los hoteles y sus mayores comercios, "se rumorea que es fabulosamente rico, desviando decenas de miles de millones de dólares para la familia Castro y otros detentadores del poder", apunta The Economist.

Sin embargo, "la realidad, evidente tras un análisis de sus cuentas y conversaciones con varios funcionarios cubanos, parece ser más modesta. Antes de que Estados Unidos endureciera las restricciones, Gaesa apenas contaba con mil millones de dólares en reservas. Esa cifra está cayendo ahora con rapidez, a medida que sus lujosos hoteles permanecen vacíos. El conglomerado había destinado más del 70% de sus inversiones al turismo durante la última década; una apuesta que ha fracasado de manera espectacular".

En términos comparativos, Cuba captó 9,000 millones de dólares por ingresos extranjeros en 2025, una cifra que equivale a la cuarta parte de lo percibido por Honduras. Este descenso se explica por el derrumbe de las exportaciones totales, las cuales cayeron un 75% entre los años 2000 y 2025.

La exportación de servicios médicos, principal fuente de ingresos en años anteriores, generó 4,000 millones de dólares en 2025, con una reducción significativa de profesionales en el exterior tras cambios políticos en países aliados. Otros sectores, como la minería y la manufactura, aportaron 2,000 millones de dólares, afectados directamente por el déficit de combustible. Actualmente, las remesas representan el único renglón estable con un estimado de 3,000 millones de dólares anuales.

El sector agrícola también muestra cifras críticas. En 2025, la agricultura representó solo el 15% del total de las exportaciones, frente al 52% que registraba en el año 2000. Ante la falta de ingresos reales, el Estado ha recurrido a la emisión monetaria masiva, lo que ha provocado una inflación que reduce el valor del salario estatal a niveles mínimos. El informe concluye que la ausencia de financiamiento externo y el control ineficiente de los recursos mantienen la economía en un estado de parálisis técnica.