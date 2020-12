Leopoldo López dice que Colombia lo ayudó a salir de Venezuela

"Luego de que yo salí de Venezuela detuvieron a 17 personas, le abrieron casos a más de 25 personas, muchos de ellos tuvieron que salir porque su destino era la cárcel”. El líder opositor aseguró que quiere mantener en reserva las identidades por temor a las represalias.

Más temprano, durante un evento conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos al que López asistió como invitado especial, el presidente colombiano Iván Duque aseguró que protegieron la vida del líder opositor cuando estaba en poder del régimen de Nicolás Maduro, sin revelar detalles.

“Algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos entre quienes te quieren en tu territorio y nosotros para que hoy seas una voz libre en el mundo denunciando las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo Duque.

López inició este jueves su gira por Colombia, su primer país de destino después de establecerse en España tras huir de Venezuela, para construir un “frente internacional” que permita la salida de Maduro del poder, según informó en un comunicado previo a su visita.

El líder opositor es el coordinador general del centro del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 60 países.

Duque reiteró su respaldo a Guaidó y calificó a Maduro como un dictador. "Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia”, aseguró.

leopoldo-lopez.jpeg El líder opositor venezolano, Leopoldo López. @Presidencia_VE

López aseguró que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela fueron un “fraude” —con una abstención histórica de un 70%— e hizo un llamado a apoyar la consulta alterna que impulsan los opositores contra las elecciones parlamentarias de Maduro.

“La dictadura les decía a los venezolanos: si no votas, te mueres; si no votas por mí, te mueres, y la respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza”, declaró López.

El líder llamó a la unidad en momentos en que la oposición venezolana está fracturada y pidió a la comunidad internacional no aliviar las sanciones sobre Maduro y su régimen.

López responsabilizó a Maduro por crímenes de lesa humanidad, respaldándose en el informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que investigó posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones cometidos en Venezuela.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos", señala el documento publicado en septiembre de este año.