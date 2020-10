Leopoldo López Gil dijo estar aliviado por la libertad de su hijo

López a salida de su hijo de Venezuela no cambia su intención de seguir luchando para recobrar la democracia en Venezuela. "El hecho de que no este en Venezuela no cambia en absoluto su lucha".

El padre de Leopoldo López dijo que su hijo se reunirá con la prensa este martes. Por ahora dijo que su hijo no contempla viaje a Estados Unidos. "El único viaje que tenía planificado es desde Caracas hasta Madrid y lo logró, le tomó mucho tiempo de planificación, mucho sacrificio", apuntó.

No quisó adelantar lo que ha vivido su hijo durante los seis años de persecusión de la dictadura. El relato de la experiencia vivida durante seis largos años de persecusion se lo deja a su hijo para que lo converse con la prensa el martes.

El diario ABC de España dijo que el líder opositor venezolano aterrizó en Madrid en un vuelo procedente de la ciudad de Miami.