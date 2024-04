Líderes mundiales reiteran respaldo a María Corina Machado y exigen elecciones libres en Venezuela

El expresidente de México Vicente Fox publicó en su cuenta de la red social X, que "el mundo entero está con María Corina Machado y con la democracia y la libertad".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1778570113832088028&partner=&hide_thread=false EL MUNDO ENTERO ESTÁ CON MARÍA CORINA.

EL MUNDO ENTERO ESTÁ CON LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD. https://t.co/LOyGExfA77 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 11, 2024

Asimismo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo este jueves 11 de abril un contacto con la líder opositora y dirigente del partido Vente Venezuela, a quien le transmitió su apoyo por la democracia en el país.

"Hablé con María Corina Machado, miembro de la oposición venezolana a quien expresé mi apoyo por su compromiso con los valores democráticos y las libertades fundamentales", escribió Meloni en la red social X la política europea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1778500743613296802&partner=&hide_thread=false Ho parlato con @MariaCorinaYA, esponente dell’opposizione venezuelana alla quale ho espresso sostegno per l’impegno profuso a favore dei valori democratici e delle libertà fondamentali. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 11, 2024

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio señaló este viernes que no hay duda de que Maduro no permitirá elecciones libres y pidió a la administración de Joe Biden imponer sanciones contra el régimen venezolano por no cumplir con el Acuerdos de Barbados.

Rubio afirmó en una entrevista con el periodista Oscar Haza, En Ahora con Oscar Haza de Zeta 92.3 y Mega TV, que Maduro "no permitirá elecciones libres ni democráticas, ya que no podría ganarlas de manera legítima". Explicó que este es un patrón común en regímenes autoritarios, donde deshabilitan a la oposición y utilizan figuras afines para simular elecciones multipartidistas, que en realidad no son legítimas.

Insistió el senador Rubio que “María Corina Machado fue la que ganó las primarias opositoras y es la que debe ser candidata. Maduro no va a permitir ni eso ni nadie asociado con ella, y hemos visto como un gran número de personas que la rodean han sido detenidas arbitrariamente”.

A principio del mes de marzo otros senadores estadounidenses, entre ellos el republicano Bill Cassidy, los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, afirmaron que Nicolás Maduro “tiene miedo” de enfrentarse a María Corina Machado en un proceso “verdaderamente democrático en Venezuela, porque sabe que sería rotundamente derrotado".

Exfuncionarios de EEUU apoyan a MCM

Por otra parte, exfuncionarios de Estados Unidos instaron a las autoridades estadounidenses a declarar que, si el régimen de Maduro no permite que la oposición presente un candidato presidencial de su elección, se revocará la Licencia General 44 que autoriza transacciones de petróleo y gas en Venezuela.

También solicitaron imponer sanciones severas a los funcionarios que socavan la democracia y participan en actos de corrupción. En segundo lugar, los ex funcionarios advirtieron contra ceder ante la prohibición arbitraria de la candidatura de María Corina Machado.

Solicitaron además que Estados Unidos declare públicamente el derecho de Machado a participar en las elecciones es una condición previa para cualquier alivio de sanciones o reconocimiento de resultados electorales.

Los firmantes del documento son: Elliott Abrams (exrepresentante especial de Estados Unidos para Venezuela), Paula Dobriansky (exsubsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Globales), James C. Cason (Embajador de los Estados Unidos en Paraguay, 2006-2008), Marshall S. Billingslea (Subsecretario del Tesoro para Financiamiento del Terrorismo, 2017-2020), José R. Cárdenas (Administrador Interino Asistente para América Latina y el Caribe, USAID, 2007-2009), Phillip T. Chicola (Director de Asuntos Andinos, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1998-2004), Patrick Duddy (Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, 2007-2010) y Dennis Hays, Embajador de los Estados Unidos en Surinam, 1997-2000.

Migrantes venezolanos protesta mundial

La sociedad civil venezolana, dispersa por todo el mundo, se unió el pasado 6 de abril en una protesta global en más de 50 ciudades alrededor del mundo. El objetivo denunciar el bloqueo electoral impuesto por el régimen de Maduro, exigir garantías electorales, poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos, electorales, y mostrar apoyo a María Corina Machado.

Machado también instó a la Unión Europea (UE) alzar la voz contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ante las violaciones de Derechos en Venezuela y el incumplimiento de los acuerdos de Barbados de cara a las elecciones presidenciales.

Todo indica que la presión internacional seguirá aumentando para garantizar el respeto a los principios democráticos y poner fin a la crisis política en Venezuela, que ha provocado una migración masiva de casi 8 millones de venezolanos.

[email protected]

FUENTE: Cuenta de la Red Social X del expresidente Vicente Fox y de la Primer Ministra de Italia Giorgia Meloni, Swissinfo.ch, Radio Corporacion, France24, Infobae, DLA