Llega a EEUU un cubano vinculado a grupo de Mariela Castro

Adán Roble agradeció a varias personas y a "todo el que de alguna manera me ayudó, animó y dio su bendición en tan importante decisión. Si me faltó alguien, perdóneme, me deja un comentario".

En enero pasado, Adán Roble había anunciado que abandonaba su profesión como médico de un hospital de La Habana debido a que ese empleo no le garantizaba "un salario decoroso".

En otra publicación en su muro de Facebook, compartió una foto suya desde su consulta en el Hospital Freyre de Andrade, de la capital cubana, con el texto: "Mi última foto como médico, por ahora".

"Inicié el proceso de baja de la especialidad por varias razones, una de ellas el cansancio físico. Para nadie es secreto que desde hace varios años trabajo como mesero en un bar en horario nocturno. El salario de 5.600 pesos (aproximadamente 56 dólares al cambio actual) mensuales es ínfimo comparado con el trabajo que realizamos. La vida es cara en un país con una inflación de más del 70%", apuntó, en referencia a las privaciones que incluso los profesionales sufren debido a la grave crisis económica que afecta a la Isla.

"Gracias a mis familiares y amigos siempre por el apoyo. No pierdo la esperanza de trabajar algún día nuevamente en el sector de la salud, pero con condiciones mínimas y un salario decoroso", finalizó.

Antes de renunciar a su escaño en la ANPP cubana, Adán Roble había sido cuestionado con dureza por el CENESEX por quejarse en sus redes sociales de la poca ayuda que recibió de esa institución y de la Facultad de Medicina para tramitar un viaje a Colombia para participar en la VII Conferencia Regional de la ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe).

En mayo de 2019, Adán Roble apoyó la Marcha LGBTI independiente que tuvo lugar en La Habana y que fue reprimida por el régimen, y luego duramente criticada por la propia Mariela Castro. No obstante, luego cuestionó a los participantes en ella, sugiriendo que podrían haber recibido pagos por celebrarla.

En febrero de 2021, denunció además haber sido "regulado" por el Ministerio del Interior por considerarlo una "persona de interés público". Con la aplicación de esta figura el régimen cubano impide viajar fuera del país a activistas, opositores y periodistas independientes.

Según contó entonces Adán Roble, su inclusión en la lista tuvo lugar después de que se negó a ser "preparado" como agente de la Seguridad del Estado para operar en la Universidad de La Habana mientras cursaba sus estudios de Medicina.