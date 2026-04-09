jueves 9  de  abril 2026
PRESIÓN DEL RÉGIMEN 

Logra salir de Cuba hermana de la influencer Anna Bensi tras citación del MININT

Elmis Rivero Silvente fue convocada horas antes de su vuelo hacia Estados Unidos junto a sus dos hijos por la Seguridad del Estado cubano. Finalmente logró viajar y ya se encuentra en Miami

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026.&nbsp;

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Anna Sofía Benítez y su madre junto a Mike Hammer.&nbsp;

Anna Sofía Benítez y su madre junto a Mike Hammer. 

X / Embajada de los Estados Unidos en Cuba
Citación a la hermana de Anna Bensi por parte del MININT, Cuba.&nbsp;

Citación a la hermana de Anna Bensi por parte del MININT, Cuba. 

Cortesía
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Elmis Rivero Silvente, hermana de la influencer cubana Anna Bensi, ya se encuentra en Miami tras salir de Cuba este jueves junto a sus dos hijos menores, luego de haber sido citada horas antes por autoridades del Ministerio del Interior (MININT) en La Habana, según confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS una fuente confidencial que, por temor a represalias, prefirió mantenerse en el anonimato.

La mujer tenía previsto abordar, alrededor de las 2:45 p.m., el vuelo 838 de American Airlines con destino al sur de Florida. Su itinerario quedó condicionado por una citación oficial emitida ese mismo día a las 8:30 a.m. en la unidad de Extranjería del municipio Playa, específicamente en el área de 20 entre 5ta y 7ma, bajo el argumento de una “entrevista para control migratorio de estancia”.

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El documento, al que tuvo acceso este medio, firmado por el mayor Merlín Hernández Estévez, advertía sobre posibles sanciones en caso de incomparecencia, incluyendo multas e incluso la conducción por la fuerza.

Citación a la hermana de Anna Bensi por parte del MININT, Cuba.
Citación a la hermana de Anna Bensi por parte del MININT, Cuba.

Citación a la hermana de Anna Bensi por parte del MININT, Cuba.

Tras cumplir con el requerimiento, Rivero Silvente se trasladó junto a sus hijos, de 9 y 3 años, a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí (HAV), donde logró abordar el vuelo. La aeronave aterrizó a las 4:12 p.m. en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde Diario Las Américas estuvo presente para confirmar su llegada tras horas de incertidumbre y presión ejercida por autoridades cubanas.

El caso adquiere una dimensión particular por su vínculo directo con Anna Bensi, una joven que ha ganado visibilidad en redes sociales por sus denuncias sobre vigilancia, presiones y actos de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado.

Fuentes familiarizadas con este tipo de procedimientos señalan que, más allá de su carácter administrativo, estas acciones pueden operar como mecanismos de presión indirecta, en los que familiares cercanos son utilizados como vía de influencia sobre personas con exposición pública o posturas críticas.

En ese contexto, este jueves coincidió con la visita en La Habana de Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, quien sostuvo un encuentro con Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, según se ha divulgado en redes sociales.

X / Embajada de los Estados Unidos en Cuba
Anna Sofía Benítez y su madre junto a Mike Hammer.

Anna Sofía Benítez y su madre junto a Mike Hammer.

La coincidencia de ambos hechos vuelve a colocar el foco sobre el entorno de la influencer y las prácticas de control que, según denuncias, pueden extenderse a su núcleo familiar. En días recientes, Caridad Silvente también fue citada y amenazada.

Aunque las autoridades no han ofrecido explicaciones públicas sobre este caso en particular, analistas del contexto cubano señalan que estas prácticas se repiten cuando el discurso independiente entra en conflicto con la narrativa oficial.

El caso vuelve a evidenciar una preocupación recurrente dentro y fuera de la isla. En Cuba, incluso decisiones personales como emigrar o viajar pueden verse condicionadas por mecanismos de control que, según denuncias, alcanzan también al círculo cercano.

En ese contexto, el caso de Elmis Rivero Silvente vuelve a poner sobre la mesa una realidad persistente. Ningún ciudadano está completamente al margen de posibles represalias en determinados escenarios dentro del país, especialmente cuando el entorno familiar queda expuesto.

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