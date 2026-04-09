Denuncian represión contra la prensa en Venezuela durante protesta laboral

La policía venezolana disparó gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que marchaban hacia el palacio presidencial para exigir aumentos salariales y de pensiones, según AFP.

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves una serie de agresiones contra comunicadores durante la cobertura de una marcha de trabajadores realizada en la capital venezolana, en la que se exigían mejoras salariales y pensiones dignas.

De acuerdo con el pronunciamiento, al menos diez periodistas y trabajadores de la prensa fueron víctimas de ataques mientras realizaban su labor informativa en el lugar de los hechos.

Según la denuncia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) golpearon a los reporteros con escudos antimotín, rociado gas pimienta y obstaculizado el ejercicio periodístico en medio del operativo de contención de la manifestación.

Las organización indicó que, además de las agresiones físicas, varios comunicadores sufrieron daños y pérdida de sus equipos de trabajo.

"Entre los incidentes reportados se encuentran la destrucción de teléfonos móviles y micrófonos, la rotura de lentes de visión y el robo de pertenencias personales", indicó el organismo en su red social X.

El SNTP precisó que ha logrado documentar al menos diez casos, aunque advirtió que el número de afectados podría ser mayor. Asimismo, aseguró que cuenta con material probatorio —incluyendo fotografías, videos y testimonios— que evidenciarían una acción dirigida contra periodistas debidamente identificados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sntpvenezuela/status/2042309106778640471&partner=&hide_thread=false #URGENTE | La agresión contra los periodistas tiene que parar.

Durante la cobertura de la marcha este #9Abr, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB que impidieron el avance de la… pic.twitter.com/wd0FSKhPC5 — SNTP (@sntpvenezuela) April 9, 2026

Exigen investigación

Ante estos hechos, el gremio periodístico exige el cese inmediato de las agresiones contra la prensa y la apertura de una investigación que permita determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los funcionarios involucrados.

“El Estado está obligado a garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo”, subrayaron las organizaciones, al tiempo que reiteraron la necesidad de proteger la labor informativa, especialmente en contextos de interés público como manifestaciones sociales.

La denuncia se produce en un escenario de creciente tensión en el país, marcado por protestas vinculadas a la crisis económica y reclamos laborales, en medio de cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre las garantías para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Venezuela.

FUENTE: Con información de Redes Sociales