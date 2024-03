Macron condena exclusión de candidata opositora en Venezuela

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, deploró este jueves que la principal candidata opositora en Venezuela, Corina Yoris, no pudiera inscribirse para participar en las elecciones presidenciales previstas para julio próximo.

El presidente francés consideró que la situación en Venezuela es "grave y se ha deteriorado".

Yoris, una académica de 80 años, no pudo acceder al sistema de inscripción, que estaba bloqueado, según denunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la más grande alianza opositora. En vista de esa imposibilidad, la PUD registró de manera provisional a otro candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien será sustituida por otra opción que tenga más fuerza. Su postulación obedeció a la necesidad de guardar la plaza y no perder la tarjeta en la boleta electoral.

Lula: "No hay explicación jurídica ni política"

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tildó de "grave" la exclusión de la candidata designada por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar al presidente Nicolás Maduro el próximo 28 de julio.

"Es grave que la candidata no haya podido registrarse (...) No hay explicación jurídica ni política" de por qué no pudo hacerlo, declaró Lula, que se dijo "sorprendido" con la noticia.

El presidente Lula ha sido un cercano del régimen de Maduro.

Desde que volvió al poder en 2023, Lula ha mantenido relaciones cordiales con Maduro, aislado en gran parte de la región.

El 6 de marzo pasado, el mandatario izquierdista pidió respetar “la presunción de inocencia” y no generar “dudas” anticipadas sobre el proceso venezolano. Y generó polémica por unas críticas veladas a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. ”Yo fui impedido de concurrir a las elecciones en 2018. En vez de quedarme llorando nombré a otro candidato”, apuntó en alusión, aunque sin mencionarla, a Machado.

La opositora venezolana acusó inmediatamente después a Lula de estar “convalidando los atropellos de un autócrata”.

Pero esta semana, Brasil apareció como un nuevo frente crítico con Maduro.

El martes, un día después de que venciera el plazo dado por la autoridad electoral venezolana para las postulaciones y la PUD no pudiera inscribir a Yoris, el gobierno de Lula dijo, a través de una nota de la Cancillería, que “acompaña con expectativa y preocupación el desarrollo del proceso electoral”, en Venezuela.

El gobierno brasileño “observa que la candidata nominada por la Plataforma Unitaria (...), sobre la cual no pesaban decisiones judiciales fue impedida de inscribirse, lo que no es compatible con los acuerdos de Barbados”, el pacto sellado entre el régimen y la oposición en octubre pasado para la celebración de elecciones, agregó el Palacio de Planalto.

“El impedimento no fue, hasta el momento, objeto de ninguna explicación oficial”, añadió la nota de la cancillería brasileña.

Yoris, fue nombrada por Machado como su sustituta, luego que no pudiera inscribir su candidatura presidencial por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos. Esa inhabilitación le fue impuesta de forma ilegal por la Contraloría General, manejada por el régimen chavista.

El viernes pasado, Machado designó a Yoris, a quien calificó como la "persona idónea" para llevar a cabo el cometido de capitalizar el respaldo electoral que le han manifestado los venezolanos. Machado ganó en octubre de 2023 unas primarias con el 92% de los votos. De igual manera, las encuestas le dan entre 60% y 70% de las preferencias electorales, frente al 15% y 20% de Maduro.

Otras condenas

Los impedimentos que tuvo la Plataforma Unitaria para inscribir a su candidata fueron condenados por varios países de la región. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, que al igual que Lula es aliado de Maduro, también se pronunció con críticas hacia el régimen chavista.

En un comunicado emitido desde la Cancillería, el Gobierno colombiano mostró su preocupación ante “los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros”.

“Lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”, reza la misiva.

Por su parte, el Gobierno de EEUU dijo este miércoles estar "profundamente preocupado" por los impedimentos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela hacia partidos de la oposición en el registro de sus candidaturas para las elecciones presidenciales.

"La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que (Nicolás) Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas", reza un comunicado del Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press