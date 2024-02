Rocío San Miguel: Versiones del régimen sobre muerte del capitán Acosta no concuerdan

El abogado José Luis González Taguaruco, del equipo de defensa de San Miguel, calificó el hecho como "muy grave, tras la detención anunciada por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, este domingo. El letrado explicó que durante el recorrido que hizo este 12 de febrero por las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Digecim, ambas en Caracas, no obtuvieron respuesta oficial sobre el paradero de ninguno de los aprehendidos.

Además de San Miguel, también desconocen dónde se encuentran su hija Miranda Díaz San Miguel, dos hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel Sosa; el padre de su hija Víctor Díaz Paruta, y un amigo Alejandro González Canales.

“No damos con ellos, hemos tratado de comunicarnos y no ha sido posible, y preguntamos por ellos sospechando que haya sido posible algún tipo de detención, pero tampoco tenemos información sobre el particular. Nos dijeron que no tenían información sobre San Miguel ni sobre ninguna de las personas por las que preguntamos”, señaló el abogado a las puertas de la Digecim.

La detención ilegal de San Miguel ha sido deplorada por Amnistía Internacional y otras organizaciones nacionales e internacionales y con esta aumentan los presos políticos por parte del régimen de Venezuela.

Recurso a favor de los detenidos

En horas de la mañana, abogados de San Miguel solicitaron en el Palacio de Justicia un recurso de hábeas corpus, contemplado en la Ley de Amparo, para que los detenidos sean puestos en libertad de inmediato ante la detención ilegal por la ausencia de garantías.

El recurso constitucional está en manos de la juez segunda de control de Caracas, Haydée Oliveros, quien tiene menos de 36 horas para ordenar la libertad de San Miguel y los otros detenidos. “Ella tiene que decir el sitio de reclusión y a la orden de quién está detenida San Miguel y sus acompañantes”, dijo González.

Vinculan a San Miguel en supuesta conspiración

El fiscal Saab, después de tres días, vinculó a San Miguel en una supuesta conspiración, la quinta en contra de Maduro pero la primera de 2024, a la que denominó “Operación brazalete blanco”, la cual anunció el 22 de enero pasado y en el que ha involucrado a civiles y militares que están dentro y fuera del país, en pleno año electoral.

San Miguel es la fundadora de la ONG Control Ciudadano, especializada en información militar y que también ha abordado el conflicto de la Guyana Esequiba.

Entre los involucrados por el régimen se encuentran los tres coordinadores Vente Venezuela, partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, quienes llevaban más de una semana en desaparición forzosa, pero que este lunes comenzaron a ser presentados en los tribunales.

También se encuentra la periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar y el vicealmirante Mario Carratú Molina, ambos fuera del país.

Durante la rueda de prensa que el fiscal del régimen chavista dio el 22 de enero para anunciar la supuesta conspiración, adelantó que “faltan 16 aprehensiones”.

FUENTE: Con información de TalCual