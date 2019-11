Maduro resta importancia a ultimátum que exigía la renuncia de Evo Morales

Maduro se centró al presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. "Le dio (Camacho) un ultimátum a Evo de 48 horas. Se parece mucho a los ultimátum que me han dado a mí, le dije a Evo. A mí me han dado este año como 10 ultimátums: 'Maduro 24 horas te vas o te tumbamos'. Ven y túmbame pues le digo yo, porque no van a tumbar a Evo", ironizó el usurpador chavista.