sábado 3  de  enero 2026
BRASIL

Lula condena los operativos en Venezuela, pero calla sobre la dictadura de Maduro

Demostrando su coherencia ideológica con las dictaduras comunistas, Lula evidencia su desconexión con la legítima aspiración de libertad del pueblo venezolano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió un comunicado este sábado criticando los bombardeos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, llamando a la comunidad internacional a actuar ante lo que él considera una “grave afrenta a la soberanía” y un “precedente peligroso”.

Sin embargo, Lula, quien se identifica con la izquierda y mantiene vínculos con regímenes autoritarios, omite señalar la verdadera raíz del conflicto: Nicolás Maduro nunca fue elegido legítimamente en unas urnas libres y transparentes, ha reprimido sistemáticamente a la oposición, encarcelado a líderes políticos, censurado medios de comunicación y llevado a millones de venezolanos al exilio por hambre y persecución.

Lee además
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
SEGURIDAD

Vicepresidente de EEUU defiende legalidad de operación contra Maduro

Mientras Lula critica la intervención extranjera, defiende tácitamente un régimen que ha destruido la democracia en Venezuela, ignorando la voz de quienes luchan por la libertad y la justicia en su país. Sus llamados al “diálogo y la cooperación” contrastan con la realidad de un gobierno que ha utilizado la violencia, el fraude electoral y la represión para mantenerse en el poder.

En su mensaje, Lula advirtió que atacar a países en flagrante violación del derecho internacional representa “el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”. Además, destacó que Brasil se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación, siguiendo lo que considera la postura histórica de su país.

Apoyo a dictaduras comunistas

La comunidad internacional, según Lula, debe responder enérgicamente, a través de instancias como las Naciones Unidas, aunque su interpretación de los hechos se enfoca en la soberanía del régimen y no en la defensa de los venezolanos que buscan libertad.

El comunicado, publicado en su cuenta de X, demuestra la coherencia ideológica de Lula con las dictaduras comunistas, pero evidencia su desconexión con la legítima aspiración de libertad del pueblo venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulaoficial/status/2007436536590012845?s=46&partner=&hide_thread=false

Temas
Te puede interesar

Se desconoce el paradero de Delcy Rodríguez, la segunda al mando de Maduro

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Caracas en silencio y bajo custodia luego de operativo militar de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Te puede interesar

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

Por MARÍA CORINA MACHADO
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
RESUMEN ANUAL

Doral y Sweetwater: megaproyectos y estabilidad fiscal al cierre de 2025

Caracas, 3 de enero de 2026. 
SUCESOS

Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro