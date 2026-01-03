MIAMI .- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió un comunicado este sábado criticando los bombardeos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, llamando a la comunidad internacional a actuar ante lo que él considera una “grave afrenta a la soberanía” y un “precedente peligroso”.

Sin embargo, Lula, quien se identifica con la izquierda y mantiene vínculos con regímenes autoritarios, omite señalar la verdadera raíz del conflicto: Nicolás Maduro nunca fue elegido legítimamente en unas urnas libres y transparentes, ha reprimido sistemáticamente a la oposición, encarcelado a líderes políticos, censurado medios de comunicación y llevado a millones de venezolanos al exilio por hambre y persecución.

Mientras Lula critica la intervención extranjera, defiende tácitamente un régimen que ha destruido la democracia en Venezuela, ignorando la voz de quienes luchan por la libertad y la justicia en su país. Sus llamados al “diálogo y la cooperación” contrastan con la realidad de un gobierno que ha utilizado la violencia, el fraude electoral y la represión para mantenerse en el poder.

En su mensaje, Lula advirtió que atacar a países en flagrante violación del derecho internacional representa “el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”. Además, destacó que Brasil se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación, siguiendo lo que considera la postura histórica de su país.

Apoyo a dictaduras comunistas

La comunidad internacional, según Lula, debe responder enérgicamente, a través de instancias como las Naciones Unidas, aunque su interpretación de los hechos se enfoca en la soberanía del régimen y no en la defensa de los venezolanos que buscan libertad.

El comunicado, publicado en su cuenta de X, demuestra la coherencia ideológica de Lula con las dictaduras comunistas, pero evidencia su desconexión con la legítima aspiración de libertad del pueblo venezolano.